داس کي اهو سور هئو ته اسان ڇو نه ڏهه ڏهه ڊالر ڀريا!:ڊاڪٽر ٻلديو مٽلاڻي

29 سيپٽمبر 2003ع تي فيلڊلفيا (آمريڪا) ۾ ديويندر پير جي بنگلي مان نڪرڻ کانپوءِ تمام ڊيليگيٽس ٻن حصن ۾ ورهائجي ويا. هڪڙا چون ته پهرين فيلڊلفيا شهر جو سير و سفر ڪريون ۽ پوءِ نيويارڪ هلون، ته ٻيا وري سڌو ئي نيو يارڪ هلڻ لاءِ چئي رهيا هئا. آخر صلاح بيٺي ته بس ۾ صرف فيلڊلفيا شهر جا ڪجهه حصا ٻاهران ئي ٻاهران ڏسندا نيويارڪ هلنداسين. پوءِ جڏهن بس، فليڊلفيا شهر ۾ داخل ٿي” تڏهن خبرپيئي ته مار! ! هيءُ ته هڪ شاندار ۽ خوبصورت شهر هئو. جيتوڻيڪ ڪجهه حصا قديم به پئي لڳا،پر اسين نوبل ٽائون سينٽر، براڊ اسٽريٽ، جو فريز جيمخانه ۽ براڊ وي تان ٿيندا مشهور ٽورسٽ پوائنٽ وٽ پهتاسين. جيتوڻيڪ اسين ڪجهه ئي ڄڻا اُها پوائنٽ لهي ڪري ڏسڻ جي حق ۾ هئاسين، پر سائين سڀ ڄڻ ٿڪا پيا هئا ۽ سڀني کي فٽافٽ نيويارڪ پهچڻ جي لڳي پيئي هئي. پوءِ ته سڌوئي نيويارڪ اچڻو پيو.

ساڳئي ڏينهن شام جو اسان تمام ڊيليگيٽس لاءِ نيويارڪ ۾ هندوستان جي قونصل جنرل پاڻ وٽ هڪ ڊنر پارٽي رکي هئي. ڀارتيه وديا ڀون طرفان پرميلا ڀٽناگر چئن چئن ڄڻن جو گروپ ٺاهيندي انهن مان ڪنهن به هڪ کي اچڻ ۽ وڃڻ جا هن ڏهه ڊالر ڏيئي رهي هئي، جو سندس چوڻ موجب ٽيڪسيءَ ۾ هڪ پاسي جا پنچ ڊالر کن خرچ اچڻو هئو. هن ساجد رشيد، موتي پرڪاش ۽ وشوناٿ سچديو ۽ مون کي گڏ ڪندي ڏه ڊالر منهنجي هٿ تي رکي ڇڏيا. اسان ٽيڪسي ڪيون، ان کان اڳ ئي مون اهي ڏه ئي ڊالر ”نو ڀارت ٽائيمس“ هندي اخبار، ممبئيءَ جي ايڊيٽر وشوناٿ سچديو کي ڏيندي ان کي پنهنجو گروپ ليڊر بڻايو، جو اهو ڪجهه چڱو مڙس به لڳي رهيو هئو.

اسين جنهن ٽيڪسيءَ ۾ چوهٺين گهٽيءَ ڏانهن واقع انڊين ڪونسليٽ ڏانهن وڃي رهيا هئاسين، ان جو ڊرائيور ڪجهه پنهنجي نسل جو ئي لڳي رهيو هئو. منهنجي پڇڻ تي هن ٻڌايو ته هو پاڪستاني آهي ۽ گجرات (پنجاب) سان وابسته آهي. مون گجرات ٻڌي کيس ”سهڻي ميهار“ جو داستان ياد ڏياريو ته همراهه ڏاڍو خوش ٿي رهيو هئو. پوءِ ته پنهنجي ڪار ۾ هيڏانهن هوڏانهن هٿ پير هڻندي ڪجهه ڳولهي رهيو هئو. جڏهن کيس ڪجهه نه مليو ته هن چيو ته وٽس هميشه ڪجهه نه ڪجهه بسڪيٽ وغيره هوندا آهن پر ان مهل هن وٽ ڪجهه به ڪو نه هئو. مون چيومانس ته”ادا! تنهنجون ڳالهيون ئي اسان لاءِ سڀ ڪجهه آهن!“.

اسين `East 64th street` تي واقع انڊين ڪانسليٽ پهتاسين، ته بلڪل ان ئي بلڊنگ جي پٺئين پاسي وري پاڪستاني ڪانسليٽ نظر آئي، جتي پاڪستاني جھنڊو لهرائي رهيو هئو. جيڪڏهن انهن ٻنهي عمارتن جي وچين ديوار ڊاهي ڇڏجي ته جيڪر اهي ٻيئي پاڻ ۾ هڪ ٿيو پون! جيتوڻيڪ هاڻ اهو سڀ سوچڻ ئي بي سود هئو. جو هينئر اسين تاريخ کي ايترو پٺيان ڇڏي آيا آهيون، جو هاڻ ته صرف هڪٻئي جو خير گهرندي نيڪ تمنائون رکون به جيڪر بهتر آهي!

اسان کي پهرين ڪانسليٽ جي لابيءَ ۾ ويهاريو ويو، جيسين مٿي پورو بندوبست ٿئي. مون ڪانسليٽ جي هڪ همراهه کي سڀاڻي جي يونائيٽيڊ ايئر لائيسنس فلائيٽ جي پڇا ڪرڻ لاءِ چيو ته اها لاس اينجلس جي ڪهڙي ايئرپورٽ تي لينڊ ڪندي ته جيئن آئون پنهنجي ميزبان سريش بچاڻيءَ کي ٻڌائي سگهان. پر ڪيتريون ئي فون ڪرڻ کانپوءِ به جڏهن کين خبر ڪونه پئي ته ان شخص مونکي پنهنجي واقفيت ڏيندي چيو ته هو اجيت شرما، ان ڪانسليٽ جو فرسٽ سيڪريٽري آهي، اوهين ڀل مٿي وڃي پنهنجي پارٽي Enjoy ڪريو تيسين هُو ڪٿان به اهو سڀ ڪجهه پڇي مون کي وڃڻ کان اڳ ٻڌائي ڇڏيندو!

اسين ڪاٺ جي ڏاڪڻ چڙهي مٿي فرسٽ فلور تي آياسين. اتي هڪ وڏي شاهي هال ۾ آڊيٽوريم جيان ڪرسيون لڳايل هيون. قونصل جنرل ڪٿي ٻاهر ويل هئو ته ڊپٽي قونصل جنرل اشوڪ تومار اسان سڀني ڊيليگيٽس جو پاڻ استقبال ڪري رهيو هئو. هو هڪ هڪ مهمان سان خلوص سان پئي مليو. ٿوري دير ۾ ڪانفرنس آف انڊين لٽريچر نيويارڪ جو آخري سيشن شروع ٿيو. ڊائس تي ڀارت جي سابق وزيراعظم پي. وي. نرسمهاراءُ، اشوڪ تومار، گوپچند نارنگ، ڊاڪٽر جيرامن ۽ ڊاڪٽر نوين مهتا کي سڏ ڪري ويهاريو ويو. ڪمپيئرنگ ڊاڪٽر جيرامن ڪري رهيو هئو، جنهن سڀ کان پهرين گوپچند نارنگ کي پوڊيم تان ڳالهائڻ لاءِ چيو. ان کانپوءِ اشوڪ تومار، ڪانسليٽ طرفان تمام ڊيليگيٽس جي گرمجوش سواگت ۾ ڪجهه ڳالهايو. حاضرين مان ڪمليشور ۽ ڪنهن ٻئي کي به ڳالهائڻ لاءِ چيو ويو. بعد ۾ نرسمهاراءُ پنهنجي تقرير انتهائي فلاسافيڪل انداز ۾ ڪيئي ۽ بيحد متاثر ڪيائين. آخر ۾ شڪر ادائي ڪرڻ لاءِ ڊاڪٽر نوين مهتا آيو. هن اڄ ڏاڍو سٺو ڳالهايو جڏهن ته ساڳيو ئي شخص پهرئين ڏينهن جي افتتاحي اجلاس جي ڪمپيئرنگ ۾ ايترو سٺو ڪو نه ڳالهائي سگهيو هئو، تقريرن کانپوءِ ڊنر پارٽي شروع ٿي.

ان سموري پروگرام کي نيويارڪ جو ”ٽي وي ايشيا“ چئنل پڪچرائيز ڪري رهيو هئو. ان جي ڪيمرا مين، عتيق الهديٰ شوڪت مون کي اچي آمريڪا جي رهواسين لاءِ سنڌيءَ ۾ ڪجهه ڳالهائڻ لاءِ عرض ڪيو. مون آمريڪا جي رهواسين کي ڏياري ۽ سنڌي نئين سال جون مبارڪباد ڏيندي ساڻن نيڪ تمنائن جو اظهار ڪيو. ڊنر پارٽي هلندي مون نرسمهاراءُ کان پنهنجي پندرهن منٽن واري ملاقات لاءِ چيو. هاڻ ته هو پاڻ به مون سان ملڻ لاءِ خواهان هئو ۽ فٽافٽ ايندڙ ڏينهن تي ئي صبح جو 10:00 بجي پنهنجي روم ۾ ٽائيم ڏيندي چيائين:

minutes but I want to speak to you at least half an hour!” “ Dr. Matlani! Not only fifteen

مون سان وري ماجرا اها هئي جو آئون ايندڙ ڏينهن صبح کان منجھند تائين زيرو پوائنٽ (ورلڊ ٽريڊ سينٽر) ۽ اسٽيچو آف لبرٽي پئي ڏسڻ چاهيو ۽ شام جو ته منهنجي لاس اينجلس لاءِ فلائيٽ هئي، جنهن لاءِ منجھند کانپوءِ وري ايئرپورٽ نڪري وڃڻو هئو. پر هاڻ مون ۾ اها همت ئي نه رهي جو ٻيو ڀيرو به کانئس ان لاءِ معذرت وٺان! ڇو ته پهريون ڀيرو هڪ ڏينهن اڳ مون کائنس فيلڊلفيا جو چئي معذرت ورتي هئي. ان لاءِ هينئر مون نه چاهيندي به ايڏي وڏي ماڻهوءَ جي عزت رکڻ لاءِ ڪوڙي ”ها“ ڪئي! ان آسري تي ته ڪڏهن دهليءَ وڃي کانئس معافي وٺندو سانس؛ جو هاڻ ته هن جي P.A سان به منهنجي سٺي واقفيت ٿي ويئي هئي!

رات جو 11:00 بجي هوٽل ۾ ويٺي ڪچهري ڪئيسين، ساجد رشيد منهنجو روم ميٽ هئو ۽ موتي پرڪاش به اسان وٽ ئي ويٺو هئو. مون کين ياد ڏياريو ته ان ڏينهن اسان لاءِ نيو يارڪ جي آخرين رات هئي، سو اها سجائي ڪرڻ لاءِ ڇو نه ڀرسان ئي ”42nd street“ جو چڪر هڻجي! هاڻ وري آئون انهن جو ليڊر هوس! پنڌ گهمندي هنن کي ڪجهه به ڌپو ڪو نه پئي پيو!. مان هيٺ لهي چوٽيهين گهٽيءَ تان اتر طرف ويندي گهٽيون ڳڻيندي کين ٺيڪ ٻائيتاليهين اسٽريٽ تي وٺي آيس!

ابا! ان ”42nd Street“ تي رات جو به ايڏي ته جڳمڳ لڳي پيئي هئي، جو ڇرڪ پئي نڪري نڪتا. ڀلا هيل تائين اسان ته اهڙا نظارا ڏٺا ئي ڪو نه هئا. روڊ جي ٻنهي پاسي هر هڪ بلڊنگ جي پوري ديوار تي لائيٽس سان گڏوگڏ پروجيڪشن پڻ هلي رهي هئي. پوري بازار جو هڪ هڪ دوڪان ان مهل اڌ رات جو به کليل هئو ۽ ماڻهو خريداري پڻ ڪري رهيا هئا. نيو يارڪ جي اها حسين رات ان جو ثبوت هئي ته ”آمريڪا رات جو به جاڳندو آهي!“

30 سيپٽمبر اڱاري تي اسين ساجد رشيد، موتي پرڪاش ۽ مان ”نيويارڪر هوٽل“ سامهون ”پينسلوانيه“ ميٽرو ريلوي اسٽيشن تي آياسين. انڊر گرائونڊ اسٽيشن تي هيٺ ايڏي ته وشال لابي هئي، ڄڻ هڪ پورو شهر آباد هئو. اتي لوڪل ٽرين تي في ماڻهو ٻه ڊالر لڳندا آهن، ڀل ڪٿي به لهڻو هجي!

اسان کي ”E“ ميٽرو ٽرين ۾ چڙهڻو هئو.جنهن جو آخرين اسٽاپ ئي ورلڊ ٽريڊ سينٽر وارو Zero Ground هئو. ميٽرو ٽرين ۾ صرف سائيڊ کان ئي ويهڻ لاءِ سيٽون هيون، جيئن وڌ ۾ وڌ ماڻهو بيهندي به سفر ڪري سگهن. پر جنهن مهل اسين ان ۾ چڙهياسين ته تمام ٿورا مسافر سفر ڪندي نظر آيا. اسين 34th Street تان نڪتا هئاسين. اها ميٽرو ٽرين ٽيويهين، چوڏهين ۽ چوٿين اسٽريٽ بعد ”اسپرنگ اسٽريٽ“ تان ٿيندي ”Fulton street“ پهتي. اهي سڀ اسٽاپ صرف ڏهه منٽن ۾ ئي ڪراس ڪري اسين پنهنجي منزل تي پهتاسين.

اسين ڏاڪڻ چڙهي ”فلٽن اسٽريٽ“ ميٽرو اسٽيشن کان ٻاهر آياسين. ڇا ڏسون ته اصل هڪدم اسين ”زيرو گرائونڊ“ واري پوائنٽ جي سامهون واري فوٽ پاٿ تي ئي بيٺا هئاسون. ان ڏينهن ”ورلڊ ٽريڊ سينٽر“ تي ٽُوِن ٽاور جو ڪو نالو نشان ڪو نه هئو. بس! صرف ان جاءِ تي هڪ وڏو شاهي خالي پلاٽ پيو هئو، جنهن کي لوهي ڄاريءَ ۾ ٻنو ڏيئي محفوظ ڪيو ويو هئو. باقي ان خالي پلاٽ جي چئن ئي طرف انتهائي خوبصورت ملٽي اسٽوري بلڊنگس هيون. ڌرتيءَ تي لڳايل ايڏي سونهن ڏسندي انهن انگريزن کي مڃڻو پوندو ته انهن ڪيڏي نه ترقي ڪيئي آهي ۽ پنهنجي شهر واسين کي ڪيڏو نه خوش رکي رهيا آهن. ماڻهن ۾ به صفائيءَ لاءِ سمجهه ايڏي جو هر هڪ گهر پنهنجو سمورو گند ڪچرو کليل نه پر ڪنهن پوليٿن بيگ ۾ بند ڪري ئي ٻاهرئين ”ڊسٽ بن“ ۾ اڇلائيندا. جيڪو وري نيم سان اتان کڄي به ويندو!

”Zero Ground“ جي فوٽ پاٿ تي ٻه سال اڳ ٿيل اتان جي تباهيءَ جا فوٽو لڳايا ويا هئا، جيڪي هنن جي ڀرپور اعتماد جي نشاندهي پيا ڪن ته گندي ذهنيت رکندڙ انسان دشمن دهشت گرد ڀل ڪيتري به بداعمالي ڇو نه ڪن، پر اسين هينئر ان کان به وڌيڪ خوبصورتيءَ جي منزل کي پائينداسين! هاڻ ساڳي جاءِ تي هڪ نئين ”ورلڊ ٽريڊ سينٽر“ جي عمارت جو ڪم هلي رهيو هئو.

ٿورو ڀرسان ئي فوٽ پاٿ تي هڪ هندوستاني شخص هريش پٽيل جو ڪيبن ٽائيپ فاسٽ فوڊ اسٽال هئو، جنهن ٻڌايو ته جنهن ڏينهن ورلڊ ٽريڊ سينٽر وارو خطرناڪ واقعو سرزد ٿيو هئو، تنهن ۾ صرف هندوستانين جون ئي اڍائي سئو کن فيمليون ان عمارت اندر اجل جو شڪار ٿيون هيون. هڪ قيامت خيز منظر هئو، جنهن کي ياد ڪندي جيڪر لڱ به ڪانڊارجيو وڃن! ان ڀيانڪ واقعي سبب ملڪ جي معيشيت تي به ايڏو ته اثر پيو هئو جو اڳ 4 سيڪڙو ٽيڪس هئي ته هاڻ ان کي وڌائي 6.7% ڪيو ويو هئو. جيڪا پوءِ وري2007ع ۾ گهٽائيندي ساڳي ليول تي پهچائي ويئي هئي.

اتان کان ڏکڻ طرف صرف ڏهه منٽ کن پنڌ ڪري ”بيٽري پارڪ“ پهتاسين، ته ان جي اولهه ۾ ئي اجهاڳ سمنڊ هئو، جنهن جي ڪنارن تي بيهندي دور کان ئي وچ سمنڊ ۾ ڪنهن جزيري تي هلڪي نيري رنگ جو ”اسٽيچو آف لبرٽي“ نظر اچي رهيو هئو. جيتوڻيڪ اوڏانهن وڃڻ لاءِ هڪ ”فيري سروس“ جو پڻ بندوبست هئو، جنهن ۾ ڪا ٽڪيٽ به ڪونه ورتي ويندي آهي، پر مون وٽ ٽائيم جي محدوديت هئي، ته اسين صرف پري کان ئي ان جو لطف وٺندي فوٽو ڪڍندي مطمئن پئي ٿي وياسين!

موٽڻ مهل وري ”بيٽري پارڪ“ سامهون ئي ”White Hall St. South Ferry “ ميٽرو ريلوي اسٽيشن هئي. اتان ميٽرو ۾ چڙهڻ لاءِ اسان کي ٽڪيٽ وغيره ڪو نه ڏني ويئي، پر ان بوڪنگ ڪلرڪ اسان کان پئسا وٺي دروازو کولي ڏنو، جڏهن ته ساجد رشيد پنهنجو ماهوار ڪارڊ ڪم آندو ۽ هو به دروازو ٽپي اندر پليٽ فارم تي آيو.

اسين هوٽل نيو يارڪر پهتاسين ته مٿي لنچ ڪندي پرميلا ڀٽناگر ٻڌايو ته اتان هوٽل تان 30: 3 بجي اندر ناٿ چوڌري (ڊئريڪٽر، اندرا گانڌي نيشنل سينٽر فار آرٽس، دهلي)، هر پرساد داس (اوڙيا شاعر)، وشو ناٿ سچديو ۽ مونکي گڏجي ”JFK Airport “ وڃڻو آهي. ان لاءِ هن چوڌريءَ کي مون لاءِ چئي ڇڏيو هئو.

هوٽل کان ايئرپورٽ تائين ڪار ۾ هڪ ڪلاڪ جو رستو هئو. آءٌ ٽائيم جي اندر ئي ساجد رشيد کان موڪلائي پنهنجو سامان لاهي اچي هيٺ لابيءَ ۾ رکيو. پوءِ جيئن ئي اسان جي وين هوٽل جي ٻاهران آئي ته هر پرساد داس وري پنهنجو سامان هوٽل پورٽر جي ٽراليءَ تي رکي ڇڏيو، جيڪا صرف لابيءَ کان ٻاهر فوٽ پاٿ تي بيٺل وين ۾ سامان لاهڻ لاءِ بوڪ ڪئي هئائين ۽ ان لاءِ کيس ڏهه ڊالر ڀرڻا هئا. داس، چوڌريءَ کي اچي چيو ته توهان به ڇو نه ٿا ڏهه ڏهه ڊالر ڀري سامان ٽراليءَ ۾ رکو. چوڌريءَ کي ڏاڍو برو لڳو ته اسان کي ڪجهه به چوڻ وارو هُو ڪير ٿيندو آهي!

داس ، هڪ ته ايڏو Aggressive پئي ڳالهايو، ڄڻ پيسا سندس پاڪيٽ ۾ وڃڻا هئا. خير! چوڌري ۽ مون پنهنجون بيگ وهيلس تي ڇڪيندي ٻاهر فوٽ پاٿ تي کڻي اچي وين ۾ رکيون! ان لاءِ مون کي ٿوري گهڻي مدد خود پرميلا ڀٽناگر پڻ ڪيئي؛ پر داس کي اهو سور ستائي رهيو هئو ته اسان ڇو نه ڏهه ڏهه ڊالر ڀريا! پرميلا، مون کي وين ۾ اڳيان ويهاريو. ايتري ۾ وشوناٿ سچديو به اچي پٺيان چوڌريءَ سان ويٺو. هر پرساد داس, جيئن ته پنهنجي شريڪ حيات سان گڏ هئو، ان لاءِ ڊرائيور انهن ٻنهي کي پٺيان ويهڻ لاءِ پئي چيو. داس، پٺيان، چار ڄڻن سان ويهڻ لاءِ تيار ئي ڪو نه پئي ٿيو. چيائين ته ٻيءَ صورت ۾ هُو الڳ ٽيڪسيءَ تي ايندو. پوءِ ته پرميلا به داس کي چيو، ته ڀل هُو شريڪِ حيات سان پنهنجي الڳ ٽيڪسيءَ ۾ وڃي!

اسين 25: 3 بجي منجھد جو هوٽل نيويارڪر کي الوداع ڪندي JFK Airport لاءِ راهي ٿياسين. اڄ ڪجهه ٽريفڪ وڌيڪ هئڻ سبب رستي تي چوڌري، وشوناٿ سچديو ۽ مان پاڻ ۾ ڳالهيون ڪندا هلياسين. ان وين جو ڊرائيور پڻ هڪ گجراتي هئو؛ جنهن کان مون نيو جرسيءَ کان JFK لاءِ پڇي ڇڏيو جو مونکي موٽڻ مهل اُتان اچڻو هئو. خبر پيئي ته ”نيو آرڪ ايئرپورٽ“ کان JFK (نيوجرسي کان نيويارڪ) لاءِ هڪ وهيڪل هلائي ويندي آهي، جنهن ۾ في ماڻهو چوويهه ڊالر ڀرڻا پوندا آهن.

وين، چوڌريءَ کي ”برٽس ايئر ويز“ لاءِ ٽرمينل-7 تي لاٿو ۽ سچديو ۽ مونکي ايئر انڊيا توڙي يونائيٽيڊ ايئر لائينس فلائيٽ لاءِ ٽرمينل-4 تي اچي لاٿو. سچديو جي فلائيٽ رات جو 00: 9 بجي هئي. ان لاءِ آئون سچديو کان موڪلائي ايئرپورٽ تان ٽرالي کڻڻ ويس ته سڀ ٽراليون قطار ۾ لاڪ لڳيون پيون هيون. انهن جي ڀرسان هڪ مشين ۾ ٻه ٻه ڊالر وجھڻ سان صرف هڪ ٽرالي رليز پئي ٿي، مون وري به ايئرپورٽ اسٽاف کان پڪ ڪري ٻه ڊالر وجھي هڪ ٽرالي کڻي اچي پنهنجو سامان رکيو ۽ لاس اينجلس لاءِ ”يونائيٽيڊ ايئرلائينس“ جي ڪائونٽر ڏانهن ويس!