ٻيلي پنهنجي ماءُ کي ته کلڻ هاب نه ڪريو!

ڊاڪٽر فهميده حسين

اڄ مون کي هر هر اردوءَ جو هڪ پهاڪو پيو ياد اچي، سو آهي ”ڀيڙ چال“ يعني ”رڍن واري هلت“ ان جو بنيادي مفهوم اهو آهي ته جڏهن به ڪنهن رڍن جي ميڙ مان ڪا هڪ رڍ واٽ ويندي اوچتو پنهنجو رستو مٽائي ڪنهن ٻئي طرف يا مرڳو ئي ابتي واٽ وٺندي آهي ته ٻيون رڍون بنا ارادي ۽ بنا ڪنهن سبب جي ان جي پٺيان هلڻ شروع ڪنديون آهن، سو اسان جي عام ماڻهن توڙي ميڊيا جي اڪثر نمائندن جو به ساڳيو حال آهي مثال طور سنڌ جو ”ثقافتي ڏهاڙو“ ملهائڻ جي ڳالهه نڪتي، ڪنهن چينل تي سنڌي ٽوپيءَ پائڻ جي خلاف ڳالهائڻ جي ردعمل ۾ سڄي سنڌ اٿلي پئي ۽ پنهنجي ڪلچر يا ثقافت جي لاءِ سيڪ محسوس ڪندي ڀرپور ٻڌيءَ جو مظاهرو ڪيو ويو، ان پهرئين سال جي جوش جذبي جو جواز ته سمجهه ۾ اچي ٿو پر پوءِ انهيءَ مثبت جذبي کي صحيح رخ ۾ وٺي وڃڻ بدران محض ٽوپي ۽ اجرڪ پائي هنبوڇيون هڻڻ ۽ سوشل ۽ اليڪٽرانڪ ميڊيا تي سڄا هفتن جا هفتا نچڻ ٽپڻ کي ئي سنڌي ڪلچر جي ترجماني سمجهي جاري رکيو ويو ۽ اهو ڪو نه سوچيو ويو ته سنڌي ماڻهن جو قيمتي وقت ڪيئن سجايو ڪجي، انهيءَ ڏينهن کي هڪ اهڃاڻ بڻائي نوجوان نسل کي اهو پيغام ڏجي ته ٽوپي ۽ اجرڪ پائڻ وارن جو ڪلچر اهو به آهي ته اهي پنهنجي سنڌ، پنهنجي وطن جو مان مٿانهون ڪرڻ واري جذبي سان نه صرف پاڪستان ۾ پر سموري دنيا ۾ چٽا ڀيٽي جي ذريعي اڳتي وڌڻ ۽ سرخرو ٿيڻ لاءِ تعليم جي زيور سان آراسته ٿيڻ ۽ هر ميدان ۾ پاڻ کي قابل ۽ لائق ثابت ڪن جو متان ڪو اهو سمجهي ويهي ته اهي ٽوپي ۽ اجرڪ پائڻ وارا نااهل آهن، صرف ڪوٽا سسٽم ذريعي اڳتي وڌيا آهن يا سفارش ۽ پرچيءَ جي ڪري شهرن ۾ آيا آهن، متان ٽوپي ۽ اجرڪ کي جاگيرداري نظام جو اهڃاڻ ۽ وڏيرڪي سرشتي جي علامت سمجهي کين وڏن شهرن ۾ ”رورل“ ۽ ”فيوڊل“ هئڻ جو ميهڻو ڏنو وڃي ۽ ”سنڌي وڊيرا“ ۽ وڊيري ڪابيٽا“، ”سائين تو سائين، سائين ڪا ڪُتا ڀي سائين، جهڙا لقب ٻڌڻا پون، وڏيري کي ”وڊيرا ۽ ”ڀوتار“ وڏيري جي پٽ کي ”وڊيري ڪا بيٽا“، سيد پير مير کي ”سائين“ چوڻ وارن کي ته اها خبر ئي ڪانهي ته سموري سنڌ انهيءَ ورهاست ۾ شامل ئي ڪانهي، عام سنڌي ماڻهو به وڏيرو يا وڏيري جو پٽ ڪونهي، ۽ ”سائين“ به رڳو سيد، مير، پير ۽ سياستدان نه پر اسان جا معتبر استاد به سڏبا آهن، بزرگن کي به چئبو آهي ته عزتدار عالمن، اڪابرن کي به چئبو آهي. ”سائين سرڪار“ تي ٺٺوليون ڪرڻ وارن کي اها سوچ به ته اسان ئي مهيا ڪئي آهي نه ته پيپلزپارٽيءَ طرفان سنڌ جو وڏو وزير ڪو وچولي طبقي جو پڙهيل ڳڙهيل قابل ماڻهو نه پر هميشه وڏيرڪي ڪلاس جو سيد سڳورو ئي ٿيڻو آهي، سيد کانسواءِ ڪو ٻيو جيڪڏهن وڏو وزير ٿيندو به ته اهو محض پيپلزپارٽيءَ جي مخالفت سبب ٿيندو، (ڄام صادق کان ويندي ارباب رحيم تائين اهو ئي معيار رهيو آهي.) بهرحال اهي سمورا خواريءَ جا کارا ڄڻ ته اسان جي ڪلچر جا اهڃاڻ بڻجي ويا آهن، ۽ اسين ”چري ڦِٽ ۾ خوش“ وانگر ٽوپي ۽ اجرڪ پائي نچڻ ٽپڻ کي پنهنجو ڪلچر جو ڏهاڙو چئي خوش آهيون، انهن ٻنهي اهڃاڻن جي عزت لاءِ اسان ڇا ڪيو آهي؟ پنهنجن نوجوانن کي ڪهڙو پيغام ڏنو آهي؟ ڌارين جي تنقيدن جي جواب ۾ ڪهڙو ميرٽ جو مظاهرو ڪيو آهي، گوسڙو استادن مان جان ڇڏائي آهي جيڪي پڻ سنڌي ٽوپي ۽ اجرڪ پائي معتبر ٿي ٿا سگهن، ڪهڙي سنڌيءَ صحافين ۾ موجود ”لفافا ڪلچر“ کي ننديو آهي ۽ صحافت جي مقدس پيشي جو مان وڌايو آهي ۽ ووٽ جي سياست ۾ پاڻ کي باشعور ثابت ڪندي ڪنهن آزمايل ڄٽ ڀوتار بدران ڪنهن پڙهيل لکيل پورهيت طبقي جي فرد کي ووٽ ڏئي ڪامياب ڪيو آهي، ٽوپي ۽ اجرڪ کي ڪلچر جو اهڃاڻ بڻائي ڪهڙو اسان پاڻ کي قبيلائي جهيڙن، ڪاروڪاري ۽ ٻين غير سنڌي روايتن سان نفرت جو اظهار ڪري انهن کي پنهنجي ڪلچر تي داغ ۽ بهتان ثابت ڪيو آهي!!

ميڊيا جي رڍن واري چال جو ٻيو مثال قنديل بلوچ جو قتل مهل ڏسڻ ۾ آيو، هوءَ صحيح هئي يا غلط، مارڻ وارن صحيح ڪيو يا غلط، اهو غيرت جو قتل هو يا سازش ان کي سوشل ميڊيا جي سڀ کان وڌيڪ ”سرچ“ ڪيل ڪردارن جي حيثيت ۾ جيترو خوار ڪيو ويو، اوترو ئي اليڪٽرانڪ ۽ پرنٽ ميڊيا ۾ هفتن جا هفتا ٽنگي بيهاريو ويو، ڄڻ ته لفظن جي پٿرن سان پئي سنگسار ڪيو ويو، ۽ انهن ڏينهن ۾ ائين ٿي لڳو ته پاڪستان ۾ ان کان وڏو ته ڪو مسئلو ئي ڪو نه هو، هر ڪو پنهنجي ريٽنگ وڌائڻ ۾ لڳو پيو هو، مس مس وڃي ڪو ويچاري قنديل بلوچ کي قبر ۾ سک سان سمهڻ نصيب ٿيو ته وري هاڻ هڪ ٻي ويچاري بلوچ سنڌياڻي، نائلا رند ميڊيا جي سر تي سوار آهي، لڳي ٿو ته سنڌي ميڊيا وٽ خبرن، مضمونن، اسٽورين، ڪالمن، فيچرن وغيرهه لکڻ وارن جي وڏي کوٽ آهي، نه ته ڪو بين الاقوامي اشوز تي ٿو لکي ڄاڻي، نه پاڪستان جي مامرن تي لکڻ جو ماهر بچيو آهي، نه سياسي منظر ناما آهن، نه سماجي، معاشي ۽ علمي ادبي معاملن تي ڪي لکڻ وارا صحافي ميسر اٿن، پنجن ڇهن ڏينهن کان اخبارن جا ايڊيٽوريل صفحا ۽ ٻيا فيچرن ۽ اهم سياسي سماجي معاملن لاءِ مخصوص صفحا صرف ۽ صرف ويچاري نائلا رند جي موت کي قتل يا خودڪشي ثابت ڪرڻ يا سنڌ يونيورسٽيءَ جي انتظاميا ۽ استادن جي وٺ ڪرڻ لاءِ مخصوص ٿي ويا آهن، سوشل ميڊيا جو به ساڳيو حال آهي، اسين پاڻ پنهنجن ادارن جا دشمن بڻجي پيا آهيون، سڀني سنڌي اخبارن ۾ ڇپيل اهي ليک پڙهڻ کانپوءِ عام تاثر اهو ٿو ٺهي ته سنڌ يونيورسٽي هڪ بدنام ادارو ۽ بدڪاريءَ جو اڏو آهي، جتي جا سمورا استاد سيڪيوئل هيراسمينٽ تي هريل بليڪ ميلر آهن، جتي سمورين ڇوڪرين کي مارڪون ۽ پوزيشنون صرف اهڙن استادن جا مطالبا مڃڻ سان ٿيون ملن، جتي ڇوڪرين جي هاسٽلن ۾ رهڻ سان محفوظ نه ٿو رهي سگهجي، جتي هاسٽل کي هلائيندڙ ڪو ڪاروبار ڪندڙ هجن، آفيسرن ۽ عملدارن کي خوش ڪرڻ لاءِ ”ڊمانڊ ۽ سپلاءِ“ جو وهنوار هجي، جتي ڇوڪري جا ذاتي عمل به اداري جي ذمي لڳايا وڃن، هن سموري معاملي ۾ جتي ويچاري نائلا رند کي موت کانپوءِ بدناميءَ جو شڪار ٿيڻو پيو آهي، ۽ سندس مائٽن ويچارن کي بدناموسي پلئه پئي آهي اتي اسان سڀني جي ماءُ مادر علمي سنڌ يونيورسٽيءَ کي به سنگسار ڪيو پيو وڃي، ان جي عزت، حرمت ۽ ناماچاريءَ کي سموري ملڪ ۾ کلڻ هاب ڪيو ويو ويو آهي، اها يونيورسٽي اڳئي ڪن مت جي موڙهن جي طرفان سياست جي نالي ۾ استادن ۽ شاگردن کي ”ڪامريڊ ڪلچر“ ”گن ڪلچر“، ”ڪاپي ڪلچر“، ”هڙتال ڪلچر“ جا هيراڪ ڪري ”سنڌ يونيورسٽيءَ بدران ”بند يونيورسٽيءَ“ جو نالو ڏنو ويو آهي، مٿان وري هاڻ سموري سنڌ مان ايندڙ ڇوڪرين لاءِ پريم نگر، بليڪ ميلنگ جو ڳڙهه ”ڪوس گهر“ ۽ بدنام جڳهه وارو تاثر ڦهلائي سندن رستا روڪ جو سامان پيو پيدا ڪيو وڃي!

ٻيلي خدا جي واسطي هاڻي بس ڪريو، هيءَ اسان جي ماءُ آهي، علم جو گهر آهي، هن اسان کي اسان جا ڪيترائي سورما ۽ سورميون ڏنيون آهن، جيڪي ماضيءَ وانگر اڄ به پنهنجي ديس جي خدمت ڪري رهيا آهن، سٺا استاد پيدا ڪيا آهن، جيڪي سنڌ، پاڪستان ۽ ملڪ کان ٻاهر سندس نالو روشن ڪري رهيا آهن، ڪيتريون ئي اهڙيون شخصيتون تيار ڪيون آهن جيڪي سنڌ لاءِ فخر جو باعث آهن، ڪن بي ضمير ماڻهن جي ڪري سڄي ڪميونٽيءَ کي ته خوار نه ڪريو، قانون کي پنهنجو رستو پاڻ ڳولڻ ڏيو، ٻيلي هاڻي معاف ڪريو! پنهنجي امڙ کي هاڻي بخش ڪريو، هن جي نالي ۾ سياست ڪرڻ بند ڪريو، ۽ ان کي کلڻ هاب نه ڪريو، حادثا ٿيندا آهن، وقتي طور ماڻهو جذبات ۾ به اچي ويندو آهي، پر انهن جو آئيندي لاءِ تدارڪ ڪرڻ بدران خود پنهنجي گهر کي ته ڪو نه ساڙبو ۽ برباد ڪبو آهي، خود پنهنجي گهرڀاتين کي ته ڪو نه لوئبو آهي، ڦٽن تي پها رکبا آهن، علاج ڪبو آهي، انهن تي پٽيون ٻڌبيون آهن يا ويهي انهن کي روز کرڙي تازو ڪبو آهي؟

ڪالم جي شروعات ۾ مون رڍن جي چال جي ڳالهه ڪئي، هاڻي ان کي به بند ٿيڻ گهرجي، فلاڻي هن معاملي تي سوشل ميڊيا ۾ يا اخبار ۾ ڪالم يا ڪو ليک لکيو، باقي آءُ رهجي ويس! پوءِ معاملي جي نزاڪت، قانون جي گهرجن، ۽ معاملي کي تڪراري بڻائڻ سان ڪيس جي لڙهي وڃڻ جي امڪان تي سوچڻ بدران آڱر ڪٽائي شهيدن ۾ شمار ٿيڻ لاءِ هاڻ جيڪي ڪجهه به لکيو پيو وڃي اهو محض ورجاءُ آهي، يا وري سياست، هن سموري واقعي کي بنياد بڻائي ڪري پنهنجي ليڊري چمڪاڻي آهي ته ڪن ماڻهن ته پنهنجا پراڻا وير پاڙيا آهن، ڪيترن پنهنجين محرومين جو بدلو ورتو آهي، ڪن وري ادارن خلاف محاذ کڙو ڪرڻ جي پنهنجي پراڻي عادت کي ورجايو آهي، اهي آهن جن نه پاڻ ڪجهه ڪيو ۽ نه ٻين کي ڪجهه ڪرڻ ڏنو ۽ نه ئي ڪنهن جي ڪيل چڱي ڪم کي ساراهيو سي ويٺا ٻين مان ويڪون ڪڍن، هر ڪو پنهنجو عمل ۽ ڪردار ويهي پرکي ته به چڱو هڪ آڱر ٻين تي کڻڻ سان چار آڱريون پاڻ ڏانهن به ورنديون آهن، انگريزيءَ ۾ چئبو آهي: Enough is enough بس به کڻي ڪريو..!! ڪالهوڪي خبر آهي ته سنڌ يونيورسٽيءَ ۾ نئون وائيس چانسلر مقرر ٿيو آهي، ڊاڪٽر فتح محمد برفت، هو منهنجو شاگرد هئڻ سان گڏوگڏ ڪيترائي سال ڪراچي يونيورسٽيءَ ۾ منهنجو ڪليگ پڻ رهيو آهي ۽ لائق ماڻهو آهي، نياڻين جي تعليم جو تمام وڏو حامي ۽ عملي طور تي مثال قائم ڪندڙ فرد آهي، مون کي اميد آهي ته هو مثبت تبديلي آڻڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪندو، اچو ته مٿس اعتماد ڪري سندس هٿ مضبوط ڪريون ۽ جيڪڏهن ڪٿي ڪي ڪمزوريون يا بيماريون آهن ته ان لاءِ کيس اهڙو سازگار ماحول مهيا ڪري ڏيون ته جيئن هو انهن جو صحيح رخ ۽ علاج ڪري سنڌ يونيورسٽيءَ کي ٻيهر هڪ فعال ۽ مثالي ادارو بڻائي سندس اڳوڻو اوج ۽ نيڪ نامي ورائي ڏئي سگهي.