تاريخي ملير مندر ۽ سينيٽوريم

گل حسن ڪلمتي

ملير جيئن ته آڳاٽي زماني ۾ سرسبز ۽ خوبصورت باغن ڪري مشهور هو، تيئن اڄ به گهڻي ڀاڱي (هتي پاڻي موجود) آهي. علائقو جنت جو ڏيک ڏيندو هو. ورهاڱي کان اڳ ملير سٽيءَ وارو علائقو زراعت ڪري مشهور هو. هتي مختلف ڳوٺ هوندا هئا جيڪي اڄ به سنهري علائقن ۾ موجود آهن. ملير ندي جي ساڄي ڪناري کان ديهه ڊگهه قانوني، ريلوي لائين، پارڊيو ٿاڻو، ملير ڪينٽ تائين خوبصورت باغ هوندا هئا، انهن ۾ اڪثريت هندن، پارسين ۽ خواجن جي هوندي هئي. ڪجهه باغ بلوچن ۽ جوکين جا به هئا. ملير ريلوي اسٽيشن جي ٻنهي پاسن کان 1975ع تائين باغ هوندا هئا. ورهاڱي کان اڳ هتي هندو وڏي انگ ۾ رهندا هئا. نيشنل هاءِ وي تي ٺٽي ڏانهن ويندي کاٻي هٿ تي ملير ريلوي اسٽيشن جي سامهون آسومل واڻئي جا باغ ۽ ڳوٺ هوندو هو. پراڻي ديهه جي نقشي ۾ ”آسو واڻئي جو ڳوٺ“ لکيل آهي، جنهن سان گڏ گزي بروهي ۽ ٻيا ڳوٺ به ڏيکاريل آهن. گزي هاڻي ”غازي“ ٿي ويو آهي. آسو ڳوٺ اڃا انهيءَ نالي سان موجود آهي. آسو ڳوٺ جي سامهون مولرام ڪمپائونڊ آهي، جيڪو هاڻي جعفر طيار سوسائٽي ۾ اچي ويو آهي. ٻائو مولرام گلابداسي پنٿ هو. سوامي مولرام گلابداسي مشهور هو، هتي هڪ وڏو هال هوندو هو جتي پوري سنڌ جا گويا ۽ ڳائڻا ايندا هئا. ماسٽر چندر کان وٺي جيوڻي ٻائي تائين هتي اچي پنهنجو راڳ پيش ڪندا هئا. مولرام ڪمپائونڊ ۾ پٿر جي چار ديواريءَ ۾ ٻه قبرون هونديون هيون، جن مان هڪ ”ٻائو مولرام“ جي قبر آهي ۽ ٻيءَ لاءِ چيو وڃي ٿو ته اها ”آسو“ جي آهي. هاڻي چار ديواريءَ کي ختم ڪري هتي گهر اڏيا ويا آهن قبرون 2015ع تائين ته گهر جي اڱڻ ۾ موجود هيون، هاڻي جي ڪا خبر نه آهي.

آسو ڳوٺ ۾ نيشنل هاءِ وي جي (جيڪو ٺٽو ڪراچي روڊ مشهور هوندو هو) هتي مين روڊ تي قدين مندرن ۾ شوَ جو هڪ مندر هتي آهي، جنهن جي اڏاوت منهوڙي مندر ۽ پنج گرو مندر سولجر بازار وانگر آهي، جنهن جي اڏاوت انتهائي خوبصورت آهي، وڏيون عمارتون هونديون هيون ته هو پري کان نظر ايندو هو. جيئن ته ملير پر فضا مقام هو، بيمارن کي ڊاڪٽر ملير گهمڻ ۽ هتي رهڻ جو مشورو ڏيندا هئا. انهيءَ ڳالهه کي نظر ۾ رکندي هتان جي هندو برادري مندر سان گڏ ڌرم شالو ۽ هڪ ٽي بي جي مريضن لاءِ سينٽوريم ٺهرايو. مندر سميت پٿر جي هڪ چارديواري ڏئي هن کي محفوظ ڪيو ويو، جيڪو ملير مندر جي نالي مشهور هو ۽ آهي. 1914ع ۾ ملير مندر ۾ سينيٽوريم جو ڪم مڪمل ٿيو. مکيه گيٽ تي ٻنهي پاسن هندي ۽ انگريزي ۾ ٻوليءَ سنگ مرمر جو بورڊ لڳل آهي جنهن تي لکيل آهي.

This Sanitorium is buil in the Memory of Thakar Lakhmidass and Sharji kanji Pragji somaya by De Dhar Pragji Dated 10-12-1914 A.D

انهيءَ سينيٽوريم کي ڏسندي، ملير مندر جي سامهون ريلوي لائين پارسين به هڪ سينيٽوريم جوڙايو هو، پر هن جو هاڻي ڪو وجود ناهي، ڇاڪاڻ ته مالڪن پاران سينيٽوريم ختم ڪري ورهاڱي کانپوءِ هتي گهر ٺاهيا ويا آهن.

ملير مندر وارو سينيٽوريم، جيڪو ملير مندر جو حصو هو، اوجها سينيٽوريم کانپوءِ هتي مريض گهٽ اچڻ لڳا ته هتي ڌرم شالو ۽ پوڄاري رهڻ لڳا. هتان جا مقامي ماڻهو ڳالهه ڪن ٿا ته ورهاڱي تائين هي مندر آباد هو. هندو هتي پوڄاڻ پاٺ لاءِ ايندا هئا، اندر هڪ کوهه به هوندو هو، جيڪو هاڻي موجود نه آهي، چار ديواري جي هڪ ڪنڊ تي پوپٽ مل جو دوڪان هوندو هو، پوپٽ مل ۽ سندس گهر واري اهو دوڪان هلائيندا هئا. پوڄا لاءِ ايندڙ ماڻهو هتان چڻا ۽ مٺائي وٺندا هئا.

ورهاڱي کانپوءِ هندن هتان لڏپلاڻ ڪئي ته هندستان کان آيل مهاجرن کي عارضي طور انهيءَ مندر ۽ سينيٽوريم جي چار ديواري ۾ رهايو ويو پر پوءِ اهي مستقل طور هتي رهي پيا. مندر ۽ پٿر جي خوبصورت چار ديواري، هتي لڳل ڪاٺ جون دريون ۽ در سلامت رهيا. بابري مسجد جي واقعي کانپوءِ مندر جو مٿيون ٽاور ۽ خوبصورت ٽائلن کي نقصان پهچايو ويو پر مندر سلامت هئو. 2013ع وارين چونڊن ۾ هڪ لساني جماعت مندر جي ٻاهرين ديوار جيڪا ٽي منزل آهي، پوري عمارت کي پارٽيءَ جي جهنڊي جو رنگ ڪيو هيو، پر عمارت ۾ ڀڄ ڊاهه نه ڪئي وئي، عمارت روڊ پاسي کان ڪنهن پراڻي محل وانگر آهي، وچ ۾ مکيه گول دروازو هيٺ مکيه دروازي جي هڪ پاسي هيٺ ٽي دروازا، ٽي دريون ۽ ٻئي پاسي به ٽي دروازا ۽ ٽي دريون مٿي پوري قطار ۾ 14 دريون آهن، جيڪي سڀ هاڻ جون آهن. 23 ڊسمبر 2016ع تي جڏهن هتان گذر ٿيو ته مون ڏٺو هيٺ جتي در ۽ دريون آهن انهن کي ٽوڙي پٿر جي ديوار کي هڪ وڏو سوراخ ڪري ڪجهه ماڻهو دڪان ٺاهي رهيا هئا. جڏهن پڇا ڪيم ته ڪو تسلي بخش جواب نه مليو، اندر رهندڙ ماڻهو ٻاهر آيا، هتي به هن ڀڃ ڊاهه ڪري پريشان هئا، انهن ٻڌايو ته عمارت سلامت هئي، هتي در ۽ دريون موجود هيون، پر ڊسمبر 2016ع جي پهرئين هفتي کان ڪجهه ماڻهن ٽوڙ ڦوڙ ڪري هيٺ اهي دڪان ٺاهيا آهن، جنهن جو هڪ حصو مون ڏٺو ته مکيه در جي هڪ پاسي ديوار ٽوڙي چار دڪان مڪمل ڪيا ويا آهن، شٽر لڳائي بند ڪيا ويا آهن، ٻئي پاسي ٽوڙ ڦوڙ جو عمل جاري هو رهائشين ٻڌايو ته اهي ٻاهر جا ماڻهو آهن ۽ چون ٿا ته اها جاءِ انهن کي الاٽ ٿيل آهي. اڃا دڪان شروع نه ڪيا ويا آهن. هتان جي ماڻهن ٻڌايو ته اهي ڪوئيٽا جا ڪاڪڙ آهن جيڪي ملير ۾ ڪاروبار ڪن ٿا. اها حالت آهي اسان جي تاريخ سان جنهن جو ڪو والي وارث نه آهي، هي علائقو ڊي ايم سي (D.M.C) ملير ۽ صوبائي تڪ PS-127 ۾ اچي ٿو ڊي ايم سي ملير جو چيئرمين پاڪستان پيپلز پارٽيءَ جو جان محمد بلوچ آهي جيڪو بنا مقابلي چونڊجي آيو آهي. سندس ڪاروبار آفيس ۽ گهر ملير مندر کان فقط هڪ فرلانگ تي آهي. PS-127 تي پاڪستان پيپلزپارٽيءَ جو غلام مرتضيٰ بلوچ ڪامياب ٿيو آهي، جيڪو ڪچي آباديءَ کاتي جو صلاحڪار آهي، ملير مندر جي سامهون روڊ جي ٻئي پاسي ملير پوليس اسٽيشن آهي، جنهن سان ملير ڪورٽ آهي، ملير ڪورٽ جي بار جو صدر فياض سمورن ۽ جنرل سيڪريٽري ناصر رضا رند آهي، جنهن علائقي ۾ اهو مندر اچي ٿو اهو يوسي غازي بروهي لڳي ٿو، جنهن جو چيئرمين اختر بلوچ ۽ وائيس چيئرمين جان محمد بلوچ آهن، ٻنهي جو تعلق پاڪستان پيپلزپارٽيءَ سان آهي، معنيٰ ته ”ڌڻي“ يا ”اسان جي حڪومت نه آهي“ جهڙن لفظن جو به ڪو بهانو ڪونهي، ٻڌايو ته دانهن ڪنهن کي ڏيون ۽ ڪنهن جي خلاف احتجاج ڪريون، انهن سڀني دوستن کي مون فون ۽ ايس ايم ايس ۽ ميسينجر وسيلي اطلاع ڪيو آهي، اهڙو اطلاع مون ثقافت کاتي پاران ٺهيل ڪراچي ايڊوائزري ڪاميٽِيءَ جي چيئرمين ڊاڪٽر شير مهراڻيءَ کي به ڪيو هو، ڇاڪاڻ ته هي تاريخي عمارت قومي ورثو ۽ ايويڪيو پراپراٽي آهي، قومي ورثي جي حفاظت جي ذميداري ثقافت کاتي جي آهي.

تنهنڪري هن مضمون وسيلي مٿين اقتدار جي ڌڻين، سنڌ جي وڏي وزير، وزير ثقافت، سيڪريٽري ثقافت کي نماڻي گذارش ته هن تاريخي عمارت ۽ مندر کي پچايو وڃي، غير قانوني عمل جو نوٽيس وٺي، هن عمل ۾ شريڪ ڪردارن کي گرفتار ڪيو وڃي ۽ عمارت جي ٻيهر مرمت ڪرائي وڃي، سول سوسائٽيءَ ۽ ٻين پارٽين جي دوستن کي به گذارش آهي ته هو به پنهنجو ڪردار ادا ڪن اسيمبليءَ ۾ موجود اقليتن جي نمائندن کي هن ظلم خلاف آواز اٿارڻ گهرجي، مون کي اميد آهي ته چونڊيل نمائندا تاريخ سان انصاف ڪندا، ۽ پنهنجو پاڻ سان به انصاف ڪندا، جيڪڏهن اڄ ڪجهه به نه ڪيوسين ته تاريخ اسان کي معاف نه ڪندي.

واڪا ڪرڻ مون وس، ٻڌڻ ڪم ٻروچ جو (شاهه)