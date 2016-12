محمد بچل تنيو هڪ مفڪر

فضل سليمان قاضي

سنڌ جي سرزمين تي الله تعاليٰ جي خصوصي عنايت رهي آهي جو اتي اعليٰ صفعات جا انسان پئدا ٿيا آهن جن جي علم جي بصيرت ۽ علميت سان سنڌ واسيل آهي ساڳئي وقت سنڌ ۾ اعليٰ درجي جي محدسن، مفڪرن جو ظهور ٿيندو رهيو آهي. انهن جي تحقيق ۽ تدريس جو سلسلو سنڌ کان ٻاهر عرب ملڪن کي به منور ڪندو رهيو آهي.

دور جديد ۾ ڪافي مفڪر ۽ محقق آهن پر انهن جي شناسائي ۾ اسان کان ڪافي ڪوتاهي رهي آهي. سنڌين کليل دل ۽ فياضي جي وصف جي ترغيب ڪرڻي پوندي ته جيئن اسين پنهنجن جي همت افزائي ڪري سگهون ۽ انهن کي اهو مقام ڏياري سگهون جنهن جا هو حقدار آهن.

مرحوم بچل تنيو هڪ يگانو انسان هو جيڪو علم جي تحقيق جي جستجو ۾ مشغول هو. هو فرصت واري وقت ۾ پنهنجي فڪر جي تشهير ڪتابن جي ذريعي ڪندو رهيو آهي. منهنجي بچل تنيو صاحب سان ملاقات اڄ کان 55 سال اڳ لاڙڪاڻي ۾ ٿي جڏهن مان بحيثيت صدر سنڌ اسٽوڊنٽ فيڊريشن، سنڌ جي شاگردن ۾ نئون شعور ۽جاڳرتا جي حصول لاءِ سنڌ جي مختلف شهرن جا دورا ڪندو رهندو هئس.

لاڙڪاڻي ۾ منهنجو قيام ممتاز کوکر جي رهائشگاھ تي ٿيندو هئو هي باصلاحيت، قابل اعتماد، هم فڪر ۽ اعليٰ ظرف انسان هئو. هن جي ڪوشش سان ايس ايس ايف لاڙڪاڻي ۾ قائم ٿي جنهن جو صدر ممتاز کوکر هئو. هن جي ذريعي ڪيترن ئي شاگردن ۽ ٻين اهم شخصيتن سان ملاقاتون ٿينديون رهيون. ايس ايس ايف جي ميمبرن ۾ سنڌ جو هن وقت جو وزير جناب نثار کهڙو صاحب پڻ شامل هئو. انهن ملاقاتن ۾ بچل تنيو ۽ قربان بگٽيءَ سان پڻ سڃاڻپ ٿي. انهن ملاقاتن جو سلسلو ان وقت ٽُٽو جڏهن مون حيدرآباد ۾ وڪالت شروع ڪئي ان ڪري ايس ايس ايف جي صدارت تان استعفيٰ ڏئي ويس. ممتاز کوکر پي سي ايس جي امتحان ۾ ڪاميابيءَ حاصل ڪرڻ کانپوءِ نوڪري ۾ مصروف ٿي ويو. ممتاز کوکر خوش اخلاق، يار ويس، اعليٰ اخلاق ۽ اخلاص وارو انسان هئو.

قرباني بگٽي ذهين، فقير صفت، دانشور هئو. سندس ڪمائي جو گهڻو حصو ڪتابن جي خريداري ۾ صرف ٿيندو هو، نه صرف گفتار جو صاحب هئو پر بهترين ليکڪ، دانشور، محقق ۽ نقاد هئو. هن سان ملاقاتون پڻ لاڙڪاڻي ۾ ممتاز کوکر جي معرفت ٿينديون رهنديون هيون. سدائين ڪوٽ پائيندو هئو مٿي تي جناح واري ٽوپي جيڪا تيل سان ڀريل هوندي هئي. روينيو کاتي ۾ نوڪريءَ جي باوجود ايمانداري ۽ ديانتداري سان پنهنجي فرض جي ادائگي ڪندو رهيو. مان هن جي شخصيت ۽ علميت کان ڪافي متاثر هئس. هن مونتي ٿورو ڪندي مون لاءِ ڪتاب Law & Politics پڻ خريد ڪيو ۽ ان تي هڪ جامع تنقيدي ۽ تحقيقي مضمون لکيو منهنجي لاءِ جيڪي هن تعريفي لفظ ان مضمون ۾ لکيا تنهن جو ٿورو لکي نه ٿو سگهجي مرحوم کي الله تعاليٰ ان جو اجر عطا ڪري. ممتاز کوکر هڪ غير معمولي شخص هئو. ۽ پراعتماد هوندو هئو.

لاڙڪاڻي ۾ ممتاز سنڌ اسٽوڊنٽس فيڊريشن جو صدر هئو ۽ وڏي تعداد ۾ شاگرد سندس گرويدا هئا. بيحد لائق، فائق انسان هئو. اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان جي ٽريني آفيسر پروگرام ۾ نمايان ڪاميابي حاصل ڪيائين. نيشنل بئنڪ ۾ آفيسر مقرر ٿيو. پر اتي جو ماحول کيس ميسر نه آيو. نيشنل بئنڪ مهارجرستان هئو جنهن ۾ مقامي ماڻهن کي قبول ڪرڻ جي سهپ نه هئي. ان ڪري ممتاز نيشنل بئنڪ جي آفيسري تان استعفيٰ ڏني. پوءِ پي سي ايس جو امتحان ڏنو ۽ ان ۾ پڻ خاص ڪاميابي حاصل ڪيائين، مون غير معمولي ڏکين تقاضائن جي ڪري حيدرآباد ۾ وڪالت کي خير باد چئي پاپوليشن پلاننگ ۾ ڊسٽرڪٽ ايگزيڪيوٽو آفيسر جي نوڪري ڪرڻ شروع ڪئي. منهنجي پهرين پوسٽنگ سانگهڙ ۾ ٿي. جتي ان وقت هڪ اردو ڳالهائيندڙ سي ايس پي ڊپٽي ڪمشنر صلاح الدين هئو.هن کي منهنجي انگريزيءَ ۾ پروگرامن جي وضاحت ڪرڻ ۽ سوٽ پائڻ تي بڇان لڳندي هئي. جيئن ته سانگهڙ ۾ نئين آفيس کلي هئي. ان ڪري مون 20 جاين مان 15 نوڪريون مقامي فردن کي ڏنيون. جنهن تي ڊپٽي ڪمشنر موصوف ڏمرجي پيو ۽ منهنجي خلاف انور عادل پاپوليشن پلاننگ سيڪريٽري کي ڊي او لکيو ته فضل قاضي کي سانگهڙ مان هٽايو وڃي جو هو Anti ڪاررواين ۾ ملوث آهي. اهو سراسر ، بي بنياد ڪوڙو الزام هئو مونکي هٽائڻ لاءِ ان کان بهتر الزام هن وٽ موجود نه هئو. مون کي سانگهڙ مان هٽائي سنڌ بدر ڪري رحيم يار خان ۾ ڊسٽرڪٽ ايگزيڪيوٽو آفيسر مقرر ڪيو ويو.

ممتاز جيڪو ان دوران اسسٽنٽ ڪمشنر جي تربيت لاءِ پڻ سانگهڙ ۾ تقرر ٿيو. ۽ مون کي قائم دين ڏهر ضلع اسپتال جو سول سرجن ۽ سپرينٽينڊنٽ ڊاڪٽرن وارو هڪ بنگلو الاٽ ڪيو. ڏهر صاحب هڪ پرخلوص فياض دوست هئو. جنهن کي ڪڏهن به وساري نه ٿو سگهجي. سانگهڙ ۾ ڊاڪٽر ڏهر سان منهنجي ۽ ممتاز جي ڪافي رقابت ۽ رفاقت رهي. ممتاز ٽريننگ مڪمل ڪري سکر ۾ اسسٽنٽ ڪمشنر مقرر ٿيو.ممتاز سکر مان مون وٽ رحيم يار خان ايندو رهيو. ۽ منهنجون ساڻس سکر ۾ ملاقاتون رهيون. سکر ۾ هن وٽ هڪ مهاجر جنهن تيل جو گهاڻو هئو تمام گهڻو ايندو رهندو هئو ۽ فائدا حاصل ڪندو رهندو هو. هي شخص هلندي هلندي سکر ۾ سکر ٿي ويو سکريو اڄ اهم سياستدان ۽ کنڊ جي ڪارخاني جو مالڪ آهي.

جتي اهڙي قسم جا ماڻهو هر قسم جا حربا استعمال ڪري امير ماڻهو ٿي وڃن ٿا انهن وٽ الائي ڪهڙو جادو آهي جو ناممڪن کي ممڪن بنائي بلندي حاصل ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿين ٿا. پر سنڌي پاڪستان جي آزاد رياست جي گذريل 60 سالن ۾ محتاج ۽ مسڪين نظر اچن ٿا. V.S.Naipaul پنهنجي ناول Bend in the River ۾ لکيو آهي ته دنيا اهڙي آهي جنهن ۾ ماڻهو جيڪي حقير آهن ۽ جيڪي پاڻ کي حقير رکندا، انهن لاءِ ڪو به مقام نه آهي. ايرڪ فروم پنهنجي انگريزي ڪتاب ۾ لکي ٿو ته بنيادي طور تي ”وجود“ جا ٻه پهلو آهن جن دائرو ” خودي“ ۽ دنيا سان آهي ٻن مختلف ويچارن جي اندازن جي فوقيت اثر انداز ٿئي ٿي ۽ اهو فرد جي سوچ، احساسن ۽ عمل مان ظاهر ٿئي ٿو. زندگيءَ جو منطق حرڪت ۾ سمايل آهي. پنهنجي وجود کي سمجهندي پنهنجي سوچ، احساس ۽ عمل جي مطلب کي سمجهي سگهجي ٿو. جيئن مان چوندو رهندو آهيان.

بچل صاحب فارغ وقت ۾ به وقت ضايع نه ڪيو پر چڱي ڪرت ۾ استعمال ڪيو. جنهن جو ثبوت سندس لکڻين مان ظاهرآهي، ڊگهي عرصي تائين اسان جو تعلق ڪٽيل رهيو. ڪراچيءَ ۾ سپريم ڪورٽ ۾ سنڌ حڪومت طرفان ڪنهن ڪيس ۾ سائين آيل هئو. ڪافي سالن کان پوءِ وري ملاقات ٿي. سندس ڪراچي ۾ Additional Advocate General جي تقرري کانپوءِ ملاقاتون ٿينديون رهيون مرحوم بچل تنيو مقناطيسي شخصيت جو مالڪ هيو. پنهنجي ماضي ۾ شاگرد تحريڪن ۾ پڻ شامل رهيو ۽ڪاليج جي اسٽوڊنٽ يونين ۾ نائب صدر رهيو. لاڙڪاڻي جي ڪامرس ڪاليج ۾ ڪافي سالن تائين انگريزي جو ليڪچرر رهيو. سندس ڪتاب Legacy of Bhitai انگريزي ۾ قابل قدر تصنيف آهي. سولي انگريزي ۾ شاھ صاحب جي شاعري جي تشريح ڪئي وئي آهي. شاهه صاحب جو ڪلام سنڌين جو لازوال ورثو آهي. هن ڪتاب جي خاصيتن ۾سولي ۽ مختصر نموني بيان جي ڪيفيت اصول ۾ سمايل آهي. جنهن جي ڪري شاھ جي ڪلام جي مختلف پهلوئن کي سمجهڻ ۾ آساني ٿئي ٿي. جن پهلوئن تي ليکڪ لکيوآهي تن ۾ شاھ صاحب جي زندگي، شاھ صاحب ۽ حب الوطني، شاھ صاحب ۽ انسانيت، شاھ صاحب ۽ سنڌي ثقافت، شاھ صاحب ۽ سماجي هم آهنگي، شاھ صاحب ۽ زندگي شامل آهن. انساني جو غرض ان جي علميت جي ڪاوش ۾ سمايل آهيون. شاھ صاحب فرمايوآهي ته

ڏات نه آهي ذات تي، جو وهي سو لهي

شاھ عبداللطيف انقلاب جو نقيب آهي پر اسان سنڌي هن جي مفهوم کي سمجهي نه سگهيا آهن صوفي ازم ۾ ئي انسان انقلاب شامل آهي.

شاھ صاحب فرمائي ٿو

پڙهيو ٿا پڙهن، ڪڙهن ڪين قلب ۾،

پاڻان ڏوھ چڙهن، جيئن ورق ورائين وترا.

پنهنجي انگريزي ڪتاب Legacy of bhitai ” ڀٽائي جو ورثو“ ۾ ليکڪ لکي ٿو ته ڪتاب جو مهاڳ علي احمد بروهي صاحب لکيو آهي جيڪو پنهنجي دورو جو هڪ ڏاهو شخص هئو. بچل جي هي تصنيف قابل داد آهي. شاھ صاحب جي شاعري عالمي انسانيت جو هڪ شاهڪار آهي. ظالمن جي ظلم جو انت ته ٿيڻو آهي. ان جو بقا ناممڪن آهي. شاھ صاحب فرمائي ٿو ته آخر اختيار انهن وٽ اچڻو آهي جيڪي هن وقت ان کان محروم آهن

متو آهين مڇ ٿلها ٿو تونا هڻين،

تو جاڀائين اڇ، تنهن پاڻيءَ پنا ڏينهڙا

رسوم پرستي کان پاسو ڪرڻ جي ترغيب ڪري ٿو شاھ صاحب فرمائي ٿو ته :

نماز ۽ روزا اي پڻ چڱو ڪم

اهو ڪو ٻيو فهم جنهن جا پسجي پرين کي

ان پر نه ايمان، جئن ڪلمي گو ڪوٺائين،

دغا تنهن جي دل ۾، شرڪ ۽ شيطان

منهن ۾ مسلمان، اندر اذر آهين

شاھ صاحب سماجي صورتحال جي عڪاسي ڪندي چيو ته

ويا مور مري، هنج نه رهيو هيڪڙو،

وطن ٿيو وري، ڪوڙن ڪانئيرن جو

لڳي ائين ٿو ته شاھ صاحب موجوده صورتحال جي اڳ ڪٿي ڪري ويو آهي شاھ سنڌ کي ورجائي ٿو چوي

ستا اٿي جاڳ، ننڊ نه ڪجي ايتري،

سلطاني سهاڳ ننڊون ڪندي ته ملي.

پاڻيءَ مٿي جهوپڙا، مورک اڃ مرن

شاھ صاحب فرمائي ٿو ته

تتيءَ ٿڌيءَ ڪاهه، ڪانهي ويل ويهڻ جي.

متان ٿئي اونداھ، پر نه لهين پرينءَ جو .

شاھ لطيف سنڌ جو عظيم انقلابي شاعر آهي جنهن جون رمزون سمجهيو ڪي سمجهن، سرڪاري طور تي اها روش ۽ ڪوشش رهي آهي ته سنڌين کي سنت صوفي جي ترغيب ڏئي ان اصلي سماجي تبديليءَ کان پري رکيو وڃي ڇو ته جيڪڏهن شاھ جو پيغام سمجهي سنڌي اٿي پيا ته نئون نظام رائج ٿي ويندو ۽ موجوده مدي خارج نظام جو خاتمو ٿيندو. شاھ جي رسالي ۾ صرف هڪڙو پيغام لکيل آهي ته ”سنڌي اٿو“ مختصر بهترين ڪتاب آهي سنڌ سرڪار کي گهرجي ته اهو ڪتاب ڇپائي سنڌ جي شاگردن کي مفت پڙهڻ لاءِ ڏنو وڃي ته جيئن شاھ جي ورثي کان واقف ٿي سگهن.

بچل صاحب خود اعتمادي سان پنهنجي انداز بيان سان پنهنجي فڪر کي قلمبند ڪيو آهي اها سندس اڪيلي ۽ ذاتي ڪاوش آهي جيڪا قابل تحسين آهي. پر سنڌين ۾ اڃا اهو فياضي ۽ مڃتا جو جذبو ڪارفرما نه ٿيو آهي. هتي مان مناسب سمجهان ٿو ته اها ڳالهه ڏيان جيڪا جرمن فلاسافر Schopenhauer پنهنجي ڪتاب Wisdom of life ۾ ڏاهن جي تشريح ڪندي لکي ٿو ته

شاھ لطيف کي اڃا اهو مقام پاڪستان ۾ حاصل نه ٿيو آهي جنهن جو هو مسحق آهي. جنهن ملڪ ۾ سنڌين کي ئي خسيس سمجهيو وڃي ٿو ته ان ملڪ ۾ انهن جي آفاقي عظيم شاعر کي ڪهڙو مقام حاصل ٿيندو. ايڇ.ٽي.سورلي پنهنجي ڪتاب Musa Purragans جيڪو Aberdeen University Press ڇاپيو هئو. هاڻي ناياب ۽ اڻ لڀ آهي ڪن سنڌين وٽ ان جي ڪاپي موجود آهي ته ان جي فوٽو ڪاپي ڏيڻ کان عاجز آهي، سنڌين علم دوستن ۾ اها عجيب روش آهي ته توهان کي ڪنهن به صورت ۾ ڪتاب جي فوٽو ڪاپي عنايت نه ڪندا. مون Aberdeen University مان اهو ڪتاب حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پر اهو اتي Out of Print آهي. سنڌ سرڪار نامدار جي ثقافت کاتي کي گهرجي ان ڪتاب ڇپائڻ جي ڪوشش ڪن ايڇ ٽي سورلي هڪ انگريز آءِ سي ايس آفيسر سنڌ ۾ پنهنجي نوڪري دوران Shah of Bhit ڪتاب لکيو جيڪو Leagress Ous آهي.

سورلي جو Musa Purvagans ۾ دنيا جي عظيم شاعرن جو تقابل ڪيو آهي. صاحب موصوف هن ڪتاب ۾ لکي ٿو ته شاھ لطيف ٻه سو سال اڳ 1782 ۾ وفات ڪئي پر اڄ ڏينهن تائين سنڌ جو Burnes آهي. منهنجي خيال ۾ شاھ عبداللطيف نئون ملڪ جنهن کي پاڪستان چيو وڃي ٿو ان جو عظيم شاعر آهي. هو پاڪستان جو قومي شاعر نه آهي ان جا تاريخي ۽ سياسي سبب آهن. جيڪي علمي ۽ ادبي تقاضائن کان الڳ آهن. اڄ ڪالهه ٻيو هڪ شاعر پاڪستان جو قومي شاعر آهي پر اها هڪ ٻي حقيقت آهي.