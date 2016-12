ڪجھه وقت ته آءٌ به ڪنهن روحاني دنيا ۾ پهچي ويو هوس!

اسين چوٽيهين اسٽريٽ، مين هٽن، نيويارڪ جي هڪ ريسٽارنٽ ۾ ڪافي پي رهيا هئاسين؛ جو هيمراج شاه جي پٽ جي آفيس مان هڪ ڇوڪري اسان سڀني لاءِ ”امپائر اسٽيٽ بلڊنگ“ ڏسڻ جون ٽڪيٽون کڻي آئي. جيتوڻيڪ ان جو اگهه في ٽڪيٽ ڏه ڊالر هئو. پر اُتان جو شهر هئڻ سبب هنن کي خبر هئي ته ڪيئن اهي ٽڪيٽون سستيون وٺجن! ان لاءِ هن کي هڪ هڪ ٽڪيٽ صرف ساڍا ٽي ڊالر ۾ ملي هئي. داراصل اهي حڪومتون پنهنجي شهرين کي ڪهڙي به نموني خوش ڪرڻ چاهينديون آهن ۽ اهڙيون انيڪ اسڪيمون نڪرنديون رهنديون آهن؛ جنهن لاءِ هرو ڀرو اتان جو شهري هئڻ به ضروري ناهي پر صرف اتان جو رهندڙ هئڻ ئي ڪافي آهي.

آمريڪا ۾ لفٽ کي ”ايليويٽر“ ڪري سڏيو ويندو آهي ۽ اهڙن ڪيترن ئي ايليويٽرس باوجود به هڪ وڏي لائين لڳايل هئي؛ پر اسان واري ڇوڪريءَ سيڪيورٽي مين کي الائي ڇا چيو جو ان سموري لائين روڪي پهرين اسان کي ايليويٽر ۾ وڃڻ ڏنو. اهڙي وي.آءِ.پي.ٽريٽمينٽ ڏسي اسان ته خوش ٿي وياسين. مٿي وڃڻ مهل لفٽ به ايترو ته تڪڙو ڊوڙي رهي هئي؛ جو صرف انڊيڪٽر تي خبر پئي پيئي، ڏه، ويهه، ٽيهه! ائين لفٽ ڏهن ڏهن ماڙن جي بلندي پار ڪرڻ جو اطلاع ڏيندي مٿي پئي هلي! باقي ان جي اسپيڊ سان ڪو جهٽڪو ايندو هجي اهڙي ڳالهه ڪانه هئي! خبر ئي ڪانه پيئي جو اسين فٽافٽ 80 ماڙي تي پهچي ٻاهر ٿياسين. اُتي به اسان کي لائين ۾ هڪ هال اندر داخل ڪيو ويو. ان هال جون ڀتيون ئي وڏن وڏن ڪانچن سان ٺاهيل هيون، جتان هر طرف کان نيويارڪ جو وسيع نظارو پئي ڏسي سگهياسين. هڪ مخصوص ڪنڊ ۾ اتان جو هڪ آفيشل فوٽو گرافر، فوٽو ڪڍي رهيو هئو. اسان به اُتي هڪ گروپ فوٽو ڪڍايوسين؛ پر جن کي فوٽو نه ڪڍائڻو هئو ته اهي اُتي نه بيهي ڪري ٻين لائين م اڳتي وڌي رهيا هئا. فوٽو ڪڍائي اڳيان وڌي هال جي ٻئين پاسي آياسين، ته اتان وري ٻين لفٽ ۾ اڃا به هئي 86 ماڙي تي وياسين.

ڇهاسيهين ماڙي تي لفٽ کان ٻاهر نڪتاسين ته هڪ هال ۾ ڪجھه ”سوينر اسٽال“ هئي، جتي خريد فروخت ٿي رهي هئي. اُتي ”امپائر اسٽيٽ بلڊنگ“ جا ڪيترائي ماڊل ملي رهيا هئا. پربيلي! اگھه اسان جي پهچ کان مهانگا هئا! ان لاءِ صرف اکيون ٺاريندي اڳيان وڌياسين. اُن ئي هال جي ٻاهرئين طرف قطب مينار جي چوٽيءَ جيان هڪ وڏي شاهي گول ٽيرس هئي، جنهن کي اسٽيل راڊ جي چبوتري سان ڍڪيو ويو هئو. ڇهاسيهين ماڙي جي ان پوري گول دائري ۾ بلنديءَ تان نه صرف نيويارڪ شهر جو خوبصورت نظارو پئي ڏسي سگهياسين، پر فضا جو لطف پڻ ماڻي پئي سگھياسين! بيحد حسين نظارو هئو! جيڏانهن ڏس، ته نيويارڪ جون انتهائي بلند عمارتون به اسان کان هيٺ پئي نظر آيون. جيتوڻيڪ اهي ساڳيا نظارا عام طور هوائي جهاز جي دريءَ مان پڻ ڏسي سگھبا آهن، پر اُهي اسين هڪ گھڙيءَ لاءِ به ڪٿي بيهي ڪونه سگھندا آهيون ۽ چرپر ڪندڙ عڪس به جهٽ پٽ اکين کان اوجھل ٿيندا رهندا آهن! پر هتي ته هڪ شاندار زنده جاويد وال پيپر واري نظارو اسان جي اکين سامهون هئو.

ان ئي ٽيرس تان اولهه طرف ”پينسلوانيه ريلوي اسٽيشن“توڙي پنهنجي نيويارڪر هوٽل طرف هڊسن ندي ۽ ان جي پرينءَ ڀر نيوجرسي شهر پاڻ ڏانهن اچڻ جي دعوت ڏيئي رهيو هئو. ڏکڻ طرف دور کان “Statue of Liberty” نظر اچي رهيو هئو؛ جنهن جي ڀر ۾ ”ايلس آئلينڊ“ ۽ ”نيويارڪ بي“ هئو، جيڪو اتان جو بندرگاه ٿي ڪم ايندو آهي. اتان ڏورانهن ملڪن ڏانهن وڏا وڏا پاڻيءَ جا ٻيڙا ويندا رهندا آهن. ان طرف ئي هڊسن نديءَ تي ٻه پليون آهن؛ ”مين هٽن برج“ ۽ ”بروڪلن برج.“

ڏکڻ اوڀر طرف بروڪلن ۽ ڪئينس ۾ گھڻي قدر رشيا، ويسٽ انڊيز، ڪوريا، يونان، ڀارت، پاڪستان ۽ مڊل ايسٽ جا شهري وڌيڪ رهندڙ آهن. نيويارڪ جي ان حصي کي ئي گڏيل قومن سان ڀيٽ ڏني ويندي آهي؛ جو اُتي انيڪ جاتيون ۽ انيڪ قومون نظر اينديون آهن. امپائر اسٽيٽ بلڊنگ جي اتر طرف ڪيتريون ئي ڊگهيون ڊگهيون عمارتون آهن؛ جيئن ته ”پنجين اوينيو تي ” جي.اي.بلڊنگ“ ۽ ان جي ٿورو پريان ”جارج واشنگٽن برج“ جيڪا سکر جي ”ايوب برج“ جيان تارُن تي بيٺل آهي. امپائر اسٽيٽ جي اوڀر طرف گڏيل قومن جي “General Secretariat Building” واقع آهي. ان پوري ايريا کي ”ڪئينس“ ڪري سڏيو ويندو آهي.

اسين امپائر اسٽيٽ بلڊنگ جي اوچائي واري چبوتري کي گول طواف ڏيئي هڪ ٻئي هال ۾ آياسين ته اُتي ڪجھه ئي گهڙيون ڪائونٽر تي اڳ ڪڍايل فوٽن جون تيار ٿيل ڪاپيون ملي رهيون هيون. هيمراج شاه جي ڇوڪريءَ پندرهن ڊالر ڀري اُهي ٻه ڪاپيون پڻ ورتيون. پوءِ هڪ لفٽ ذريعي اسي ماڙي تان لفٽ بدلائيندي گرائونڊ فلور ڏانهن ويندڙ لفٽ تي ايڏو ته تڪڙو هيٺ لهي آياسين؛ جو خبر ئي ڪو نه پيئي!

26- سيپٽمبر 2003ع تي منجهند جو 3:00 کان 3:30 بجي تائين ”مين هٽن سينٽر“ ۾ رفريشمينٽ رکيل هئي. ان بعد پهريون سيشن سڀني ٻولي لاءِ گڏيل ٿيو؛ جيڪو انگريزيءَ ۾ ٿيڻو هئو؛ پر ڪجهه اسپيڪر هندي پڻ ڳالهائي رهيا هئا. اڄ جو موضوع هئو.

Indian Literature, Unity, Difference and History

ان سيشن لاءِ ساهتيه اڪاڊميءَ جو سيڪريٽري سچدانندن ڪمپيئرنگ ڪري رهيو هئو. ته صدارت لاءِ وري هنديءَ جي بلد پايه شاعر نرمل ورما کي ويهاريو ويو هئو. ان سيشن ۾ ڪمليشور (هندي)، ڪي.اين. ڀٽاچار جي (بنگالي)، ڊاڪٽر ستيندر سنگهه نور (پنجابي)، پرتيڀا ري (اوڙيا)، اندر ناٿ چوڌري(هندي)، رگهوير چوڌري (گجراتي). جي.وي سبرمنيم(تيليگو)، گڻونت شاه (گجراتي)، ڊاڪٽر.آر. بالاچندرن (تمل)، منوهر شيام جوشي (هندي) ۽ ڊاڪٽر سيما کُرانا (مراٺي) پنهنجا پنهنجا خطبا پيش ڪيا.

رات جي مانيءَ اُتي هال ۾ ئي هئي. اڄوڪي ڏينهن گهٽ ڊيليگيٽس آيل هئا، ته رش گهٽ هئڻ سبب آرام سان ماني کائي پئي سگهاسين. اڄوڪي مانيءَ تي ومل صاحب ۽ پي.وي. نرسمهاراءُ پاڻ ۾ ڳالهائي رهيا هئا ته ومل صاحب ساڻس منهنجو به چڱيءَ طرح تعارف ڪرايو ته هاڻ هوُ مونکي به چڱي طرح سڃاڻي رهيو هئو ۽ ڪافي دير اسان ٽنهي ويٺي ڪچهري ڪيئي.

27- سيپٽمبر 2003ع تي صبح جو نيرن لاءِ مٿي 3802 ۾ وياسين ته دروازي تي ئي پي.وي. نرسماراءُ گڏجي ويو. ساجد رشيد ۽ مون کانئس روم ۾ ويهي ڪجھه ڪچهريون ڪرڻ لاءِ پندرهن منٽ ٽائيم گهريو هئو، ته هن ايندڙ ڏينهن لاءِ چيو. پر سڀاڻي جو سمورن ڊيليگيٽس کي فليڊلفيا ڏانهن وڃڻو هئو؛ ته اسان کيس اتان موٽڻ کان پوءِ لاءِ عرض ڪيو.

ڪانفرنس جي ٽئين ۽ آخرين ڏينهن تي پهرين ڪجھه ڪامن سيشن ٿيو، جنهن بعد 12:00 بجي بريڪ اپ سيشنس واري پروگرام موجب هر هڪ الڳ ٻوليءَ جا جداجدا سيشنس رکيل هئا. سنڌيءَ جي سيشن لاءِ موتي پرڪاش ۽ مون کي ”نيويارڪر هوٽل“ جي چوٿين ماري تي ”Tribeca Hall“ ۾ وٺي آيا.

ابا! نيويارڪ جي سنڌين کي به شاباس آهي؛ جو پوري ڪانفرنس لاءِ جيڪا آرگنائيزنگ ڪاميٽي ٺاهيل هئي؛ ان ۾ هڪ ئي سنڌي سڄڻ هئو هريش رامچنداڻي، پر ڪانفرنس جا ٽيئي ڏينهن اسان اهو هريش پاڻ ئي ڪونه ڏٺو ته اُتي سنڌيءَ لاءِ حاضرين ٻيا ڪٿان نظر اچن. وري به شڪر آهي؛ جو آءٌ ڊاڪٽر جيرامن کان پنهنجي سالي ڪملا هرجاڻيءَ لاءِ جيڪا ڪامپليمينٽري انويٽيشن ورتي هئي؛ ان موجب خوش قسمتيءَ سان اها نيوجرسيءَ مان پهچي ويئي. پوءِ ته اُها ڦاسي پيئي.!

نيويارڪ ۾ منعقد ٿيندڙ ”ڪانفرنس آن انڊين لٽريڪچر“ ۾ سنڌيءَ جي سيشن لاءِ ٻڌندڙن ۾ واحد فرد ڪملا هر جاڻي ته اسپيڪر اسين ٻه؛ راقم الحروف ۽ موتي پرڪاش! اسان ڪملا کي چيو، ته ”بابا! اسان کي اُهو سيشن ته رڪارڊ تي آڻڻو آهي، ڀل تون هڪ ئي ڇو نه هجين! ”ٽربيڪا هال“ جي اسٽيج تي بيڪ گرائونڊ ۾ اسان جي ڪانفرنس جو خوبصورت بينر لڳايل هئو. آڊيو-ويزوئل اسڪرين ۽ پروجيڪٽر موجود هئا. ليڪچر لاءِ پوڊيم رکيل هئو؛ پر قارئين هڪ ته ڳالهائيندڙ ٻه!

آءٌ بلڪل پاڪيزگيءَ سان پنهنجو مخصوص ليڪچر ڏيڻ شروع ڪيو ” سنڌي ٻوليءَ جي ارتقا! ليڪچر شروع ٿيو ته اسان ڪهڙي روحاني دنيا ۾ هئاسين؛ ان جو سماءُ ئي ڪونه رهيو! مون لاءِ هڪ ڪملا به ڄڻ هزارها حاضرين جي مجمعي برابر هئي. ان روحانيت ڀرئي جوش ۾ منهنجو ليڪچر هلي ئي رهيو هئو؛ جو منتظمين طرفان هڪ اسٽل فوٽوگرافر اسان جا فوٽوگرافس ڪڍڻ آيو. موتيءَ چيس ته جيسين وڌيڪ ماڻهو اچن، ڀل هو پوءِ اچي! پر مون کي الائي ڪٿان عقل اچي ويو ته بابا جيڪو آهي سو اهو ئي آهي! سو مون چيومانس ته ”ابا! تون مختلف اينگلس کان ان هلندڙ ليڪچر جا ٻه-ٽي فوٽو گرافس ڪڍي ڇڏ!“ جيئن منصور واري قطار ۾ اسان سنڌين جو به نالو ته اچي! هوُ اشراف به ڪجهه مختلف فوٽو گرافس ڪڍي اڃا ويو ئي مس ته وري ٿوري دير ۾ ڀارتيه وديا ڀون، نيويارڪ جو سيڪريٽري رام گڙهوي پاڻ معائنو ڪرڻ آيو ته جيئن اسان کي کانئس ڪا سهايتا گهربل هجي ته وٺي سگهجي!

اسان گڙهوي صاحب کان ٻيو ڪجھه نه ته، ”آرگنائيزنگ ڪاميٽي“ءَ جي ان هڪ برجستي سنڌي ميمبر هريش رامچنداڻيءَ بابت پڇيوسين ته ”بابا! ٻيا ته ڇڏيو پر خود اهو پاڻ ڪٿي آهي! بهرحال گڙهوي صاحب کي حاضرين واري هڪ تعداد لاءِ به اسان جو ليڪچر ڪرڻ ڏاڍو وڻيو. هن ٻڌايو ته نيويارڪ جا ڪيترائي سنڌي ”ڀارتيه ودياڀون“ سان سلهاڙيل آهن ۽ هوُ ڪوشش ڪري فليڊلفيا مان موٽڻ کانپوءِ ضرور انهن سان اسان جي هڪ گڏجاڻي رکائيندو!

مانجهاندي کان پوءِ Writings of Indian Diopora موضوع تي مين هٽن سينٽر ۾هڪ اهم سيشن رکيل هئو؛ جتي هڪ اسپيڪر ششي ٿرور به هئو؛ جيڪو ان مهل گڏيل قومن ۾ ڊپٽي سيڪريٽري جنرل هئو ۽ پوءِ ته هندوستان اُن لاءِ ”گڏيل قومن“ ۾ سيڪريٽري جنرل ٿيڻ جي به ڏاڍي ڪوشش ڪيئي هئي. پر همراه ان منزل تي پهچندي پهچندي آمريڪا جي مخالفت سبب رهجي ويو هئو!

شام جو 5:30 بجي ” مين هٽن سينٽر“ جي ان وڏي هال ۾ خاص اسان لاءِ پروگرام رکيل هئو؛ مهاراشٽرا اردو اڪاڊميءَ جو ايگزيڪيوٽو چيئرمن ساجد رشيد، مهاراشٽرا گجراتي اڪاڊميءَ جو ايگزيڪيوٽو چيئرمين هيمراج شاه ۽ مهاراشٽرا سنڌي اڪاڊميءَ جو چيئرمن ٻلديو مٽلاڻي، اسان ٽنهي کي مٿي منچ تي گهرايو ويو. اسان کي پنهنجي پنهنجي ٻوليءَ جي حوالي ۾ “Contemporary Indian Literature” تي ڳالهائڻو هئو. اسٽيج تي ڊاڪٽر جيرامن چيو ته اسان کي ”همعصر ادب“ تي ئي ڳالهائڻو پوندو. حاضرين جي پيهه آهسته آهسته معمول کان وڌندي پئي ويئي، جو سڀني کي افتتاحي اجلاس ضروري ڏسڻو هئو؛ جيڪو ٺيڪ اسان جي ئي سيشن کان پوءِ شروع ٿيڻو هئو. ان ڳالهه جو مون کي پورو فائدو مليو، جو مون کان اڳ شريمتي ڪمو هفيضڪا (اردو)، ڊاڪٽر سشيلا گپتا (هندي)، ڊاڪٽر گڻونت شاه (گجراتي) ۽ ساجد رشيد (اردو) جڏهن ڳالهائي چڪا ته پوءِ ئي منهنجو سڏ ٿيو. ان مهل هال کچاکچ ڀرجي چڪو هئو. پهرين قطار ۾ هندوستان جو اڳوڻو وزيراعظم پي.وي.نرسمهاراءُ به ويٺل هئو.

مون پنهنجي تقرير ۾ مختصر لفظن ۾ هندوستان جي 1947ع واري ورهاڱي کان سنڌين جي ڪيل اقتصادي جدوجهد ۽ تخليق ٿيندڙ سنڌي ادب تي ڳالهائيندي چيو، ته ”تقدير اسان سنڌين جي نرڙ تي جيڪا ”پناهگيري“ واري مهر هنئي؛ ان کان پاڻ ڇڏائڻ لاءِ سنڌين کي بي پناه جدوجهد ڪرڻي پيئي! هندوستان جي موجوده ڍانچي ۾ ٻوليائي لحاظ کان پنهنجي لاءِ بي زمين هئڻ سبب سنڌي ادب کي اسرڻ ۾ نه صرف تڪليف ٿي پر اسانجي نئين پيڙهي ته هڪ عجيب احساس ڪمتريءَ جو شڪار ٿيندي رهي! اسان جي اديبن ان جي باوجود به بهترين ادب خلقيو! خاص طور تي سونهاري سنڌ ۾ ته اعليٰ درجي وارو چڻنگ سان ڀرپور ادب جنم وٺندو رهيو“

مون امر جليل جي ڪهاڻي ’سرد لاش جو سفر‘ لاءِ چيو، ته ” جيڪڏهن اهڙين ڪهاڻين جو انگريزي ترجمو شايع ڪيو وڃي، ته جيڪر پوري دنيا ۾ نه صرف سنڌي ادب جو قدر ٿئي پر اسان سڀني سنڌي سٻاجهن سان پڻ پنهنجائپ ۽ همدرديءَ واري وهنوار ۾ اضافو ٿئي!“ مون خاص طور نرسمهاراءُ کي مخاطب ٿيندي چيو، ته ”جيڪڏهن هندوستان جون علائقائي امن واريون ڪوششون ڪامياب وڃن ته اسين هندوستان جا سنڌي نه صرف سنڌ سان به ادبي ڏي وٺ جو وهنوار ڪرڻ جي قابل ٿي سگهنداسين، پر سنڌي ادب مان ملندڙ انساني اخوت ۽ عالمي برادريءَ وارو پيغام پڻ پنهنجي مضبوط بنيادن سبب پوري عالم انسانيءَ لاءِ فائديمند ٿي سگهي ٿو.

مون ٻوليءَ جي سلسلي ۾ برطانيا جي هڪ عالم، رچرڊ برٽن جو حوالو ڏيندي چيو ته هن اوڻويهين صديءَ ۾ پنهنجو هڪ ڪتاب لکيو هئو:

“Sindh and the Races Inhabitants in Valley of River Indus” ان ۾ ان صاحب اهو کليو کلايو چيو هئو ته سنڌي ٻوليءَ ۾ لفظن جو ايڏو ته وڏو ذخيرو آهي، جو تعجب ٿو لڳي ته ڪنهن به ٻوليءَ ۾ ايڏو وڏو خزانو به ٿي سگهي ٿو! مون پنهنجي تقرير جي آخر ۾ آزاديءَ کانپوءِ ڪنهن به ٻاهرئين ملڪ ۾ ان قسم جي انڊين لٽريچر تي منعقد ٿيندڙ ڪانفرنس جي ڪوشش جي ساراه ڪيئي؛ جنهن سان اسان کي پڻ پنهنجا ڏک، سور ۽ خوشيون باقي دنيا سان ونڊڻ جو موقعو ملي سگهيو هئو!