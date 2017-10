معذرت پسند حاشئيدان ۽ واهپي جا ڪمزور نظريا

پريم مٿراڻي

تعارف: شين کي پيدا ڪندڙ انسان (پورهيت) آهي، انهن جو وجود، انهن جي استعمال سان لاڳاپيل آهي ۽ استعمال کانسواءِ انهن جو وجود غيرفطري هجي ٿو_ شين جي ٺهڻ کان اڳ ۾ انهن جو ڪچو مال انسان لاءِ استعمال جي قابل نٿو هجي_ تهن ڪري انسان پنهنجي محنت سان ڪچي مال کي پيداواري عمل ذريعي، ضرورت (Necessity) مطابق، شيون ٺاهڻ جو طريقيڪار عمل ۾ آَڻي ٿو_ شين جو واهپو بذات خود شيون آهن ۽ شين جي وجود کان ٻاهر انهن جي واهپي جو ڪو به وجود نه آهي.

هتي نوٽ ڪرڻ جي ڳالهه اها آهي ته شين جو ڪچو مال انهن جو واهپو نه آهي ڇاڪاڻ ته ڪچي مال مان، ”استعمال ٿيڻ جوڳو ڳڻ“ پيدا ڪرڻ لاءِ، انهنکي انساني سماجي پورهئي جي پيداواري عمل مان گذارڻ ضروري آهي جنهن کان پوءِ ئي، شين جي شڪل حاصل ڪرڻ ممڪن آهي_ ان کانسواءِ شين جي واهپي جو سماجي تصور به ممڪن نه آهي_ تنهن ڪري اها ڳالهه ثابت ٿيل آهي ته شين جو ڪچو مال انهن جي استعمال جو نعم البدل نٿو ٿي سگھي، انهن جي استعمال جو ڳڻ ئي انهن جو واهپو آهي جيڪو انسان جي محنت (پورهيت جو پورهيو) سان شين جي مادي وجود جي حيثيت ۾، سماجي پيداواري ڳانڍاپن جو بنياد بڻجي ٿو_ شين جي وجود جو معياري پاسو (Qualitative Side) يعني انهن ۾ موجود ”استعمال جوڳو مواد“ (Content) ۽ انهن جو مقداري پاسو (Quantitative Side) انساني پورهيو يعني شين جي شڪل (Form)، جو ميلاپ/ايڪتا (Unity)، سماجي پيداواري عمل جي ڳانڍاپي جو بنيادي بڻجي ٿو ۽ شي لاءِ پيمائشي ايڪي (Unit Measure of Commodity) جو طريقيڪار مقرر ڪري ٿو_

شين جي پيمائش

شين جي پيمائش، انهن جي مقداري ۽ معياري پاسن جي پيمائش جو ميلاپ آهي، جنهن جي مساواتي فيصلو (Judgment Equation) ۾، طبعي-معياري ابعاديت (Qualitative Physical Dimensionality) انهن جو مقداري پيمائشي اظهار (Quantitative Expression of Measurement) بڻجي ٿي_ عام طرح ماپ جو بنيادي وقفو (Fundamental Period)، ٽه ابعادي (Three Dimensional) پيمائشي ايڪن تي ٻڌل هجي ٿو_ ڪائناتي سطح تي، مادو- مڪان - زمان (Matter-Space-Time) جي ادراڪ (Cognition) جي حوالي سان پيمائش، ترتيبوار گرام، سينٽي ميٽر ۽ سيڪنڊ (Gram, Centimetre and Second) جي ٽن بنيادي ايڪن تي ٻڌل ابعاديت ذريعي پيش ڪري سگھجي ٿي، جنهن ۾ انهن ٽنهن ايڪن جي سگھ (Power) جو سالم عدد (Integer) هجڻ ضروري هوندو آهي_ شين جي اهڙي ٽه ابعادي- پيداواري پيمائش جو چوٿون ابعاد (4th Dimension) انسان جي ”ضرورت“ (Need) سان لاڳو ڪري سگھجي ٿو_ شين جي وجود جي پيمائش جو چوٿون ابعاد، شين جي وجود کان ٻاهر انسان جي سماجي ۽ جسماني وجود سان ڳنڍيل رهي ٿو_

واهپي جي حاشئي جو منافعي وارو سرمائيداري تصور:

شيون (Commodities) رڳو واهپي (Utility) جو سامان نه آهن بلڪ شيون، استعمال کان اڳ هڪٻئي سان يا پئسي ذريعي مٽا (Exchange) جو ڳانڍاپو بڻجڻ جو سامان پڻ آهن_ انهنجو ڪارج رڳو گراهڪ جي استعمال تائين محدود نه آهي_ سرمائيداري سرشتي ۾ شيون طبقاتي سطح تي، سماجي اڻبرابري جو سبب بڻجي وڃن ٿيون_ سرمائيدار لاءِ شيون، ”نقد- شين“ (Money - Commodity) جي شڪل اختيار ڪن ٿيون_ انهن جي شين جي واهپي ۾ دلچسپي ان حد تائين محدود هوندي آهي ته انهن لاءِ ”نقد-شيون“ رڳو منافعي حاصل ڪرڻ جو ذريعو هجن ٿيون_ تنهن ڪري واپاري وٽ شين جو استعمال انهن کي بازار ۾ آڻي، کين گراهڪ تائين پهچائڻ هجي ٿو_ سرمائيداري نو-اقتصاديات جي ٻولي ۾ واپاري لاءِ شين جو واهپي جو حاشيو، منافعي جي شرح (Rate of Profit) آهي_ گراهڪ جي برعڪس، هو شين کي منافعي حاصل ڪرڻ جو ذريعو سمجهي ٿو_ تنهن ڪري نو- روائتي معاشياتدان واهپي جي حاشئي جي جيڪا تشريح عام فرد جي شين ڏانهن روين لاءِ پيش ڪن ٿا اها تشريح سرمائيدار جي شين ڏانهن رويي تي لاڳو نٿي ٿئي_

واهپي جو گھٽجندڙ فرضي حاشيو:

نو- روائتي شين جي واهپي جو حاشئي جي پيمائش وارو تصور، شين جي طلب جو جسماني توڙي نفسياتي پيمائش جو، گھٽجندڙ پيمانو مقرر ڪري ٿي_ مثال: پاڻي پيئڻ سان اُڃ جي گھٽجڻ جي پيمائش جو فرضي يونٽن ذريعي اظهار ڪو به مقداري نتيجو پيش نٿو ڪري_ جيئن واهپي جي گھٽجندڙ حاشئي واري نظريي مطابق، پاڻي جي پهرين گلاس جي پيئڻ سان ماڻهو کي ”X ايڪا“ واهپي جي حاشئي جا فرض ڪيا وڃن ٿا_ واهپي جي پيمائش جو اهڙو فرضي حاصل نتيجو يقيني طور سمجھ کان مٿي آهي_ ڇاڪاڻ ته واهپي جي حاشئي جي ” Xايڪن“ مان ڪو به پيمائشي مطلب نٿو نڪري_ هتي X (2,4,20,55,100 وغيره)، ڪو به فرضي (غيبي) عدد ٿي سگھي ٿو جيڪو پوري طرح، بنا ڪنهن حسابي عملي طريقه ڪار (Operational Process) جي فرض ڪيو ويو آهي، جنهن جي جڳهه تي ٻيو ڪو به انگ فرض ڪرڻ ۾ ڪابه پابندي نه آهي_

ٻئي پاسي واهپي جي حاشئي جا زبردستي مڙهيل ”يونٽ“ (هنن فرضي ايڪن جي وصف، مٿي ڏنل پيمائش جي معياري پاسي جي ابعاديت جي حقيقي سائنسي وضاحت کان قطعي مختلف آهي) واهپي جي مقداري ماپ جي ابعاديت جي معياري پيمائشي پاسو ڪنهن به صورت پيش ڪرڻ جي لائق نه آهن_ ماڻهو جي پاڻي پيئڻ واري عمل جو مقداري پاسو جيڪو پيمائش جي قابل ٿي سگھي ٿو، اهو انجي لٽرن جي ابعاديت جي يونٽن ۾ پيمائش آهي. کاڌي جي نلڪي (Oesophagus) يا انساني معدي (Stomach) جي سينٽي ميٽرن ۾ ماپ ڪرڻ سان واهپي مان حاصل ٿيندڙ تسڪين کي ڪنهن به صورت ۾ماپي نٿو ڪري سگھجي _ انسان پنهنجي جسماني ضرورت مطابق کاڌو کائي ٿو ۽ ان مان حاصل ٿيندڙ توانائي (Energy) جسماني حياتياتي عملن (Bio Process) جي پورائي ۾ استعمال ٿئي ٿي_ (هتي، حياتي جي طبعي- ڪيميائي عملي طريقه ڪار (Bio Chemical-Physical Process) جي تفصيل هن موضوع جي دائري کان ٻاهر آهي)، پر اها ڳالهه سمجھڻ گھرجي ته جسماني سرشتن (System) ۾ شين جي واهپي مان حاصل ٿيندڙ تسڪين جي پيمائش، واهپي جي حاشئي جي ماپ ۽ انجي ابعاديت بابت ڪابه دريافت اڃا تائين عمل ۾ نه اچي سگھي آهي ۽ نه ئي اهڙن انڪشافن جي ڪا ضرورت آهي_ باقي حياتياتي جسمن جي ميڪانيت، واڌ ويجھ ۽ ڀڃ ڊاھ، ڪيميائي عمل ۽ ردعمل ۽ معياري ابعاديت جا اڻڳڻت پيمائشي ماپا، پاسا ۽ انهن جا حقيقي انگ اکردريافت ٿي چڪا آهن، جن انساني شعور جو حياتي ڏانهن نظريو ئي ڦيرائي ڇڏيو آهي_

اهڙي ريت اهو سمجھ ۾ اچڻ گھرجي ته کاڌي جي شين جي واهپي لاءِ حاشئي جا سمورا نظريا قابل فهم نه آهن_ جيڪڏهن ڪپڙن جي واهپي کي ساڳئي نظريي جي روشني ۾ ڏسون ته ڪپڙن جي پهرين جوڙي کان آخري جوڙي وٺڻ تائين، انهن جي واهپي جي حاشئي جي سطح لڳاتار گھٽجندي رهي، اهو ضروري نه آهي_ ڇاڪاڻ ته غريب ماڻهو لاءِ ڪپڙن کي خريد ڪرڻ جي قوت، پهرين جوڙي وٺڻ تي ئي (واهپي جو حاشيو) ٻڙي ٿي وڃي پر يقيناً ٻي جوڙي وٺڻ جي حسرت، اڻپوري تسڪين جي صورت ۾ دل ۾ ئي رهجيو وڃي_ پر امير گھراڻي جي ماڻهو جي ڪپڙن کي خريد ڪرڻ سان انهن جي واهپي جو حاشيو ڪڏهن به گھٽجي نٿو بلڪ انجي ابتڙ اڃان به وڌيڪ وڌندو رهي ٿو_ ساڳي صورتحال جوتن وٺڻ تي لاڳو ٿئي ٿي_ هاڻي اليڪٽرانڪ شين جھڙوڪ: موبائيل، ٽي وي، ليپ ٽاپ، آئيپيڊ وغيرن تي اچون ٿا_ هر سال انهن جي اليڪٽرانڪ پرزن ۾ هلڪي ڦلڪي ڦير ڦار کي نون ماڊلن جو نالو ڏيئي، ڪمپنيون پنهنجي لاءِ ته ”منافعي جي حاشئي“ جو ڪڏهن به نه گھٽجندڙ ” گراف“ حاصل ڪن ٿيون پر محدود آمدني وارن ماڻهن جي گھڻائي جو واهپي جي حاشئي وارو گراف، هر سال متعارف ٿيندڙ نون ماڊلن جي حسرت ۾، تسڪين تي پهچڻ کان اڳ ۾ ئي، گذاري ڏي لاڙو (Trend towards Survival) ڪندي، ٻڙي تي پهچيو وڃي_

”حاشئي جي شرح جي متبادليت“ ۽ ”رواجي قوس“

ستت ئي معذرت پسند سرمائيداري حاشئيدان (Apologetic Marginalist)، سندن نظريي بابت مٿي وضاحت سان پيش ڪيل سمورن ڪمزور پاسن کي نظرانداز ڪندي، گھٽ ۾ گھٽ اهو پروڙي وٺن ٿا ته سندن واهپي جو حاشيو گھڻي آمدني ۽ گھٽ آمدني وارن ماڻهن جي لاءِ مختلف گراف پيش ڪري ٿو_ ظاهر آهي ته انجو حل نه چاهڻ جي باوجود به اهو ئي هو ته واهپي جي حاشئي جي زبردستي مڙهيل خيالي ايڪن سان ٺهڪايل شين جي مقداري واهپي جي غير حقيقي لاڳاپي جي گراف کي آمدني جي ليڪ ذريعي حقيقت جي ويجھو آڻجي_ جان رچرڊ حِڪس (John Richard Hicks ,1904 –1989) طرفان پيش ٿيندڙ نظريي ۾ ڪنهن هڪ شي جي واهپي جي حاشئي جي جڳهه تي، مختلف شين جي هڪٻئي سان ”حاشئي جي شرح جي متبادليت“ (Marginal Rate of Substitution) کي بنياد بڻايو ويو.

جنهن مطابق فرد بحيثيت گراهڪ، قسمين قسمين شين جي وچ ۾ چونڊ جي تناسب (Ratio of Alternative Choice) جو اهڙو آزادانه طريقه ڪار اختيار ڪري ٿو، جنهن ۾مختلف شيون هڪٻئي جو متبادل بڻجندي، محدود آمدني ۾، فرد لاءِ وڌ ۾ وڌ تسڪين جو سبب بڻجي سگھن ٿيون_ ڪنهن هڪ شي جي وڌندڙ عددي مقدار مان حاصل ٿيندڙ واهپي جي حاشئي جي گراف سان ساڳيائپ رکندڙ ٻن يا ٻن کان وڌيڪ قسمن جي شين جي وچ ۾ چونڊ جي تناسب سان ٺهندڙ هاڻوڪي گراف کي ”رواجي قوس“ (Indifferent Curve) جو نالو ڏنو ويو_ ٻنهي گرافن ۾ فرق اهو هو ته پهرين گراف ۾ ڪنهن شي جي واهپي (Utility) مان حاصل ٿيندڙ تسڪين جي پيمائش جي ڳالهه ڪئي وئي هئي جڏهن ته هن گراف ۾ تسڪين جي طئي ڪيل سطح (Level of Satisfaction) کي حاصل ڪرڻ لاءِ گراهڪ طرفان، ٻن ٻن کان وڌيڪ شين جي وچ ۾ ٿيندڙ چونڊ جي امڪاني تناسب جي ترتيبي طريقه ڪار کي گراف تي آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وئي هئي_

جيتوڻيڪ ”واهپي جي حاشئي“ ۽ ”متبادليت جي حاشئي“ جي شرح جي ٻنهن نظرين جو مرڪزي نقطو فرد جي تسڪين جي فرضي پيمائشي ايڪن سان لاڳاپيل هو پر پوئين تصور ۾ فرد جي آمدني جي شرڪت انڪري به ضروري ٿي پئي ته ٻن ڌار ڌار شين جي وچ ۾ چونڊ (Alternatives) جي مختلف تناسب کي حاصل ڪرڻ لاءِ جنهن مستقل (غير متغير) (Constant) جي ضرورت هئي اها تسڪين جي حد (Limit of Satisfaction) ئي ٿي سگھي ٿي_ پر تسڪين جي پيمائش تي اڳيئي حاشيدان مونجهه جو شڪار هيا، تنهن ڪري، ڇاڪاڻ ته گراهڪ آمدني جي حد (Limit of Income) ۽ شين جي ڏنل اگھ (Given Price) سان ئي ٻن يا ٻن کان وڌيڪ شين جي وچ ۾ چونڊ جو تناسب پيدا ڪري سگھيو ٿي، آمدني جي ليڪ (Budget Line) کي نيٺ گراف تي آڻي، حاشئي جي بي لغام گھوڙي کي لغام ڏنو ويو پر پوءِ به حقيقت اها ئي هئي ته محدود آمدني ۽ شين جي وڌندڙ اگھن ۾جڪڙيل فرد، شيون ۽ انهن جي وچ ۾ تناسبي چونڊ ذريعي تسڪين جي ڳولها جو خيالي حساب ڪرڻ ته پري رهيو پر هو پنهنجيون ڪيتريون ئي بنيادي ضرورتون به قربان ڪرڻ تي مجبور هو_ بحرصورت، حاصل نتيجو اهو ته تسڪين جي ٻه ابعادي پيمائش جي ڳولها ۾ نڪتل حاشئيدان حقيقت ۾ ان ڳالهه جا پرچارڪ ثابت ٿيا ته، غريب ماڻهو جي تسڪين (Satisfactions) سندس غربت واري حالت ۾ ئي موجود آهي ۽ هنکي سموريون خوشيون سندس شعور (Consciousness) ۾ ئي ڳولهڻ گھرجن.