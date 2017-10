ڪمزور نو- روايتي (Neo-Classical) سرمائيداري اقتصادي نظريا

پريم مٿراڻي

تعارف: جيتوڻيڪ روايتي سياسي اقتصاديات (Classical Political Economics) سرمائيداري سماجي پيداواري سرشتي جي قوتن ۽ ڳانڍاپن جي درست تشريح پيش ڪرڻ ۾ ناڪام وڃي ٿي پر نو-روايتي اقتصاديات (Neo-Classical Economics) سماجي پيداواري سرشتي جي قوتن ۽ ڳانڍاپن جي تاريخي بنيادن کي تبديل ڪندي، ان جي جڳهه تي فرد جي انفرادي روين کي سماجي معاشي عمل جي طريقي ڪار جو بنياد بڻائي پيش ڪري ٿي. اهڙي ريت، سرمائيداري نظريه دان، روايتي اقتصاديات ۾ جدت يا نواڻ جي اصطلاح جي اوٽ ۾، وڌيڪ مونجهه جو شڪار ٿيندي نظر اچن ٿا، جنهن ۾اڻ اعلانيه طور اقتصاديات جي سائنس کان دستبردار ٿيندي، انجي اڳيان ”خورد يا پتڪڙي“ (فرد واحد سان لاڳاپيل) (Micro) جي اضافي سان، انفرادي يا خورد-اقتصاديات (Microeconomics) جو اصطلاح ميدان ۾ لاٿو وڃي ٿو. جنهنجو مقصد معيشيت جي گڏيل عالمگيري سماجي پيداواري بنياد کي فرد جي انفرادي، ذاتي ۽ شعوري سطح تائين محدود ڪرڻ هجي ٿو. نه صرف ايترو بلڪ اڻويهين صدي ۾ اقتصاديات جي مواد کي ”گھرو-اقتصاديات“ () ۾ تبديل ڪري، انکي گھرن ۾ عورتن هٿان ٿيندڙ سرگرمين جي حد تائين محدود رکڻ جي ڪوشش پڻ ڪئي وئي جيڪا ڪامياب نه ٿي سگھي ۽ نيٺ 1994 ۾،”گھرو اقتصاديات“جي جڳهه تي، آمريڪا جي AAFCS (American Association of Family and Consumer Science) اداري طرفان، ”ڪٽنب ۽ گراهڪ جي سائنس“ جو اقتصادي موضوع متعارف ڪرايو ويو.

فرد جي لاءِ، ڪنهن شي جي استعمال مان حاصل ٿيندڙ تسڪين، هنجي سوچ جو عمل ٿي سگھي ٿي يا هنجي جسماني ضرورت جي پورائي جي صورت ۾ حاصل ٿي سگھي ٿي. پر ٻنهي صورتن ۾ فرد جي انفرادي واهپي جي خيالي پيمائش ۽ انجي بنياد تي قائم ڪيل شين جي گھرج ۽ ان سان لاڳاپيل شين جي اگھ جي لاٿ ۽ چاڙھ وارن نظرين پٺيان لڪيل حقيقت اها ئي ٿي سگھي ٿي ته، سماجي اقتصاديات جي معروضي بنيادن (Objective Base) کي فرد جي داخلي بنيادن تي منتقل ڪجي. پر شيون ۽ انهن جي واهپي مان حاصل ٿيندڙ تسڪين کي، انهن جي عددي پيمائش کانسواءِ گراف تي پيش ڪرڻ ممڪن نه آهي ۽ اهي اقتصاديتدان رياضي جي مساواتن ذريعي واهپي جي نظرين کي ثابت ڪري انهن کي ذري گھٽ قدرت جو اڻمٽ قانون بنائڻ گھرن ٿا.

اڳتي هلي الفريڊ مارشل(Alfred Marshal, 1924 -1842) ، واهپي جي گھٽجندڙ حاشئي(Diminishing Marginal Utility) کي شين جي اگھ (Price of Commodities) سان لاڳو ڪري ٿو. يعني فرد خريداري وقت، شين جي واهپي جي حاشئي (Marginal Utility) کي، انهن جي اگھ سان ڀيٽ ڪري ٿو ۽ گھٽ ۾ گھٽ اگھ ۾ وڪجندڙ شي، جنهن مان وڌ ۾وڌ واهپي جو حاشيو حاصل ٿئي، تنهن کي هو خريد ڪري ٿو. ٻين لفظن ۾ شين جي واهپي جو حاشيو انهن جي اگھ کان جيڪڏهن گھڻو هجي ته انهن جي گھرج (Demand) ۾ اوستائين اضافو ٿيندو رهندو، جيستائين انهن جي واهپي جي حاشئي جو مقدار انهن شين جي اگھ جي برابر نٿو ٿي وڃي. اهڙي ريت سرمائيداري مائيڪرو-اڪنامڪس جي شروعات، فراهمي (Supply) جي لاڳاپي کان مٿڀرو ٿيندي، شين جي اگھ (Price of Commodities) ۽ گھرج جي قانون (Law of Demand) کي، فرد جي تسڪين وارن انفرادي بدني (Physiological Need) توڙي نفسياتي روين (Psychological Behaviours) جي بنياد تي اڏيل، شين جي ”واهپي جو حاشئي وارو تصور“ (Theory of Utility) قائم ڪري، ان سان جوڙڻ جي جيڪا نظريي بندي ڪئي وڃي ٿي، اها گراهڪ جي سوچ کان شروع ٿي، گراهڪ جي سوچ تي ئي ختم ٿي وڃي ٿي. هن نظريي مطابق، شيون فراهم ڪندڙن (Suppliers) جو شين جي اگھ ۽ شين جي گھرج سان سڌو واسطو نه آهي، واپاري ته ويچارا شين جا اگھ گھٽ ڪرڻ تي انڪري مجبور ٿين ٿا ڇاڪاڻ ته گراهڪ جي مرضي مطابق، گھٽ اگھن تي شين جي وڪري سان ئي انهن جي وڌ ۾ وڌ تسڪين ٿئي ٿي ۽ شين جي گھرج وڌي ٿي. هنن مطابق شين جي گھرج جو وڌڻ ان ڳالهه جو ثبوت آهي ته گراهڪ گھٽ اگھن تي شيون خريد ڪري، انهن مان گھربل ”واهپي جو حاشيو“ (Margins of Utility) حاصل ڪري رهيو آهي .

واهپي جو حاشيو ۽ شين جي گھرج :

حاشئي جو جو تصور ”حرڪت جي تبديلي جي شرح“ (Rate of Change of Motion) جي رياضي (Calculus) مان ورتو ويو هو. عرب دنيا جي جڳ مشهور رياضيدان ۽ فلسفيدان ابن الهيثم (Ibn al-Haytham, 965 –1040) ۽ فارسي جي رياضيدان شرف الدين التسي (Sharaf al-Din Tusi, 1135-1213) جي دور کانپوءِ، تجزياتي جاميٽري (Analytic Geometry) جو ابو سڏجندڙ، فرانسيسي رياضيدان، سائنسدان ۽ فلاسافر ڊسڪارٽ (Rene Descartes, 1596-1650) ان ۾ اهم ترين پيشقدميون ڪيون ۽ انهن جي اثر هيٺ، برطانوي آئزڪ نيوٽن (Isaac Newton, 1643-1727)، فرانسيسي گاٽفرائيٽ ليبنِز (Gottfried Leibniz, 1646–1716 ) ۽ ٻين تفريقي حسابيات (Differential Calculus) ۾ فيصلائتا واڌارا ڪيا جيڪي خاص طرح طبعيات (Physics) جي پيچيده مسئلن کي حل ڪرڻ طرف اهم ۽ وقتائتي پيشقدمي هئا. انکانپوءِ اسين ڏسون ٿا ته ارڙهين ۽ اڻويهين صدي ۾، فطرتي سائنسي ميدانن ۾ ٿيندڙ لازوال نظرياتي دريافتون ۽ ايجادون، سماجي معاشي صنعتي ۽ ٽئڪناليجي انقلابن سبب بڻيون. عالمي سياسي وايومنڊل ۾ هڪ طرف ، يورپي برطانوي قديم جاگيرداري بيٺڪي سامراجيت تيزي سان پنهنجووجود وڃائي رهي هئي ته ٻئي طرف برطانوي بيٺڪي راڄ جي نفي ڪندي، انهي جي ڪک ۾ پلجندڙ ۽ 1776 ۾ نامنهاد آزادي حاصل ڪندڙ، جديد دور جي جديد عالمي سرمائيداري آمريڪي سامراجيت، ڌرتي جي وڏي براعظمي پٽ (Continental Plate) تي اڪيلي سر والارجي، پنهنجي آزادي جا پنجويهه سال پورا ڪندي اڻويهين صدي ۾ داخل ٿي چڪي هئي.

اوڻويهين صدي ۾، نو-روايتي فرانسيسي رياضياتي اقتصادياتدان سڏجندڙ ليئان والرس (Leon Walras, 1834-1910)، منطقيات جي ماهر اقتصادياتدان ولئيم اسٽينلي جيوانس (William Stanley Jevons, 1835-1882) آسٽرين اقتصاديات جي اسڪول جي باني ڪارل ميِنجر (Carl Menger, 1840-1921)، شين جي گھرج (Demand) ۾ لاٿ ۽ چاڙھ جي نتيجي ۾پيدا ٿيندڙ شين جي اگھ ۾ تبديلي جي شرح (Rate of Change in Price) جي قانونن جي رياضي (Calculus) ٺاهي، سياسي اقتصاديات (Political Economy) کي خيرآباد چئي، حاشئي جو انقلاب (Marginal Revolution) آندو، جنهن ۾ ”شين جي فراهمي“ واري پاسي (Supply Side) کي ”شين جي گھرج“ واري پاسي کان ڌار ڪري ڏيکاريو ويو. هي اهو دور هو جنهن ۾ اقتصاديات ۾ ڪيلڪيولس جو استعمال ڄڻ ته فيشن بڻجي ويو هو. ان حد تائين جو ماڻهو جي تسڪين جا فرضي ماپا (Imaginary Units) ٺاهي، انکي شين جي گھرج سان لاڳاپي ۾ ڏيکاري سوين مساواتون ۽ گراف (Equations & Graphs) ٺاهيا ويا. جنهن جي حقيقت ۾ ڪابه ضرورت نه هئي. شين جي واهپي کان اڳ، انهن جي پيداواري عمل جو طريقي ڪار، سماجي معاشي ڳانڍاپن جي بنياد جو اهڙو تسلسل جوڙي ٿو جيڪو انهن جي کپت جو طريقي ڪار پڻ طئي ڪري ٿو. پر سرمائيداري نظرئيدان معيشيت کي سماجي اڏاوت جو بنياد نه پر ڪاروباري ادارن لاءِ منافعي حاصل ڪرڻ جو ذريعو سمجھن ٿا. ان ڳالھ جو جنون، اوڻويهين صدي ۾ ئي انهن جي مٿي تي سوار ٿي چڪو هو جڏهن صنعتي انقلاب سبب پيداواري معيشيت ۾ لکين ڀيرا وڌيڪ اضافو ڪري چڪي هئي

واهپي جو نظريو ۽ انجو تنقيدي جائزو

شين جو قدر (Value) سماجي پيداواري ڳانڍاپن جي صورت بڻجي ٿو. انفرادي سطح تي، شين جي خريداري جي عمل سان فرد پنهنجي جسماني، شعوري، نفسياتي ۽ سماجي ضرورتن ۽ خواهشن جو پورائو ڪن ٿا. سماجي پيداواري عمل جو اهڙو معاشي طريقي ڪار فرد جي انفرادي سطح تي به ٿئي ٿو ته سماجي، قومي، رياستي، اجتماعي سطح تي به باعمل رهي ٿو. سماجي-معاشي بنيادن جو ٻطرفو، انفرادي-اجتماعي طريقي ڪار انساني سماجي شعوري عمل جي پيچيده نظام سان ڳنڍيل ۽ لاڳاپيل رهي ٿو تنهنڪري سماج جو هر فرد انفرادي سطح تي خوشحال زندگي گذارڻ جو خواهشمند هجڻ سان گڏوگڏ، پنهنجي اجتمائي- سماجي ڪردار جو پڻ ڳولهائو رهي ٿو.

واهپي جا نظرئيدان ()، سرمائيداري پيداواري عمل کي فرد جي ضرورتن جي تسڪين کي پورائي جي حد تائين پهچائڻ جي دعويٰ ڪن ٿا ۽ اهڙي دعويٰ کي، طبعيات جي قانونن، تبديلي جي شرح (Rate of Change) ۽ انجي پکيڙ (Area) کي سمجهڻ ۽ ماپڻ لاءِ ايجاد ڪيل رياضي (Calculus) جي استعمال سان، گراف ذريعي، ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. اهي ان ڳالهه کي به ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا ته نه صرف سرمائيداري سماجي معيشيت ۾ ئي فرد جي تسڪين ممڪن ٿئي ٿي بلڪ خود فرد ۽ انجا رويا (Behaviour) سماجي معيشيت جو پايو رکندڙ هوندا آهن. سرمائيداري، سماجي معاشي اڏاوت جي گڏيل تاريخي طريقيڪار کان انڪاري ٿيندي، فرد جي انفرادي تسڪين کي اوليت ڏيڻ ، شين جي چونڊ ۽ انهن جي استعمال کي فرد جي انفرادي روين سان لاڳو ڪرڻ، واهپي جي عددي (Cardinal) توڙي غير عددي (Ordinal) موضوعيت تي ٻڌل قسمين قسمين فرضي نظريا گھڙڻ تي مجبور هوندي آهي. ان حد تائين جو خود پنهنجي حقيقي اندرين تضادن کان به اڻڄاڻ رهجي ويندي آهي ۽ شديد بحرانن جو شڪار ٿيڻ کان پوءِ به سرمائيداري نظريي دان انهن بحرانن جو درست تجزيو نه ڪري سگھندا آهن ڇاڪاڻ ته خود انهن جا ٺاهيل فرضي اقتصادي نظريا انهن کي مسئلي جي درست حل تائين پهچڻ ۾ رڪاوٽ بڻجي ويندا آهن.

سرمائيداري حاشيدانن (Marginalist) کي ان ڳالهه جي چڱي ريت خبر هئي ته شين جي قدر استعمال ۽ فرد جي تسڪين، مادي ۽ شعوري، معياري (Qualitative) سطح تي، هڪٻئي سان ڳنڍيل هجن ٿا ۽ انهنجو مقداري پاسو (Quantitative) قدر جي صورت ۾ شين جي بنياد ۾ رچيل هجي ٿو، جنهن سان شيون مٽا جي ڳانڍاپي ۾سلهاڙجڻ جي قابل ٿين ٿيون (جنهنجي مختصر وضاحت اسان اڳيئي ڪري آيا آهيون) . پر ان حقيقت کان لاتعلق ٿيندي، نو- روايتي حاشيدان (Neo Classical Marginalist) فرد جي شين جي استعمال دوران ٿيندڙ تسڪين جي پيمائش جا، بغير سندن ابعاديت (Dimensionless) جي، اهڙا فرضي ماپا ٺاهن ٿا جنهن سان کاڌو، ڪپڙا، ڪمپيوٽر، گاڏي، موبائيل غرض ته هر شي جو واهپو، فرض ڪيل عددي مقدار ذريعي پيمائش جي دائري ۾ اچي وڃي ٿو ۽ اهڙي ريت لاڳاپيل شين جي مقدار سان انهن ماپن جي نسبت قائم ڪندي، واهپي جو ڳانڍاپو (Relation) دريافت ڪرڻ جو ڪارنامو سرانجام ڏين ٿا.

انهن مطابق، ڪنهن شي جي واهپي جو حاشيو (Marginal Utility)، فرد جي تسڪين جو اهو ماپو آهي جنهن جي آخري سطح تي پهچڻ کانپوءِ ان شي لاءِ فرد جي خواهش جي تڪميل ٿي وڃي ٿي. انجي وضاحت لاءِ هو اڪثر کاڌي پيتي جي شين جو مثال ڏين ٿا؛ جيئن: ڪو اڃايل ماڻهو چار گلاس پاڻي جا پيئي ٿو. واهپي جي نظريي مطابق، پهرين گلاس جي واهپي جو ماپو (Measure of Utility) وڌ ۾ وڌ ايڪا (Units) هجي ٿو. فرض ڪريو ته پهرين گلاس جي پيئڻ سان هن ماڻهو کي 18 ايڪا واهپي جي حاشئي جا حاصل ٿين ٿا ۽ پوين ٽن گلاسن جو واهپو (Utility) مسلسل گھٽبو وڃي ٿو. ڪُل واهپي جي ايڪن منجهان، پوين ٽن گلاسن جي واهپي جا ايڪا ڪٽ ڪرڻ سان پهرين پاڻي جي گلاس جي واهپي جو حاشيو حاصل ڪري سگھجي ٿو. يعني پاڻي جي ٻِئي، ٽئين ۽ چوٿين گلاس جي واهپي جو حاشيو، ايڪن جي فرضي ترتيب سان گھٽبو رهي ٿو.

نو- روايتي اقتصاديات جو نظرياتي بڀ ڀريندڙ واهپي جو حاشئي وارو نظريو ۽ انجي گھٽجندڙ فرضي عددي پيمائشي شرح، درحقيقت فرد جي ڪنهن به روحاني يا جسماني، روين جي اظهار توڙي ضرورتن جي پورائي جو غير موزون، يڪطرفو، غيرعلمي ۽ فرضي نظريو ثابت ٿئي ٿو، جيڪو ماڻهو جي روزمره زندگي جي ڪنهن به معاشي عمل يا وهنوار جي عڪاسي نٿو ڪري. هن نظرئي جي خاص پاسن جو تنقيدي جائزو وٺڻ جي ضرورت آ هي.

(ساڳي موضوع تي ايندڙ مضمونن ۾ تفصيل سان پڙهندا).