روايتي اقتصاديات جو بازاري معيشيت وارو لاڙو ۽ پورهئي جي نظريي تان دستبرداري

پريم مٿراڻي

تعارف: مضمونن جي هن سلسلي ۾ سرمائيداري اقتصاديات جي نظرياتي بحرانن جو جائزو ورتو ويندو ۽ اهو سمجھڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي ته سرمائيداري سرشتو نه صرف مسلسل بحرانن جو شڪار رهي ٿو بلڪ پنهنجي بحراني فطرت کي سمجھڻ ۾ به ناڪام وڃي ٿو_ ايندڙ مضمونن ۾ سرمائيداري اقتصادياتي نظرين جو تنقيدي جائزو وٺڻ جي ڪوشش ڪنداسين ته ڪيئن سرمائيداري اقتصادياتدان، سرمائيداري سرشتي جي استحصالي طريقيڪار کي جائز قرار ڏيڻ لاءِ، نظريات جو سهارو وٺڻ جي ڪوشش ڪن ٿا؛ جنهنجي شروعات ئي اقتصاديات (سماجي سائنس) جي خيالي ورڇ يعني مائيڪرو اقتصاديات (Micro Economics) ۽ ميڪرو اقتصاديات (Macro Economics) ذريعي ڪن ٿا.

اقتصاديات ، سماجي پيداواري عمل جي گڏيل سماجي طريقيڪار ۽ ان مان سماجي طور لاڀ حاصل ڪرڻ واري نظام کي سمجھڻ جي سائنس آهي، جنهن جي شروعات فرد واحد کان نٿي ڪري سگھجي_ اقتصاديات جو نظام سماجي همگير نظامن جو بنياد (Economic Base) آهي جنهن جي مٿان سياسيات، قانون ۽ اخلاقيات جو نظام (Superstructure of Politics, Law & Ethics) اڏيل هجي ٿو_ سرمائيداري، سماجي معاشي پيداواري عمل جي گڏيل طريقيڪار کي فرد جي انفرادي نفسيات جو طريقيڪار ڄاڻائي ٿي ۽ سماجي پيداواري عمل ۾ ٽئڪنالاجي جي استعمال جو عالمي سماجي معاشي ۽ سياسي استحصالي نظام قائم ڪري ٿي جنهن ۾ غربت ۽ جهالت جا ذميوار ماڻهو پاڻ ڄاڻايا وڃن ٿا ۽ امن لاءِ جنگ جو رستو جائز قرار ڏنو وڃي ٿو_

ڪارل مارڪس جو روايتي اقتصاديات (Classic Economics) جو تنقيدي جائزو

روايتي اقتصاديات (Classic Economics) جو مکيه طرح ڪمزور پاسو اهو رهيو آهي ته اهي شين جي قدر ۽ انهن جي قدر استعمال جي وچ ۾ پورهئي جي قدر جي ٻه- پاسائين ڳڻ (Two-Fold Character) کي سمجهڻ ۾ ناڪام وئي آهي، جنهن ۾ هڪ ئي وقت، پورهئي جي بحيثيت شين جي قدر واري ڳڻ کي، ساڳئي پورهئي جي قدر استعمال واري ڳڻ سان ڀيٽ ڪري، وضاحت سان پيش ڪيو ويو هجي_ ڪارل مارڪس (Karl Marx, 1821-1882) جي مطابق سياسي معيشيت جي نظرين جا باني اڳواڻ سڏجندڙ آدم سمِٿ (-1790 Adam Smith, 1723) ۽ ڊيوڊ رِڪارڊو (David Ricardo, 1772-1823) شين جي وجود ۾ رچيل قدر واري صورت (Form of Value) کي قابل ذڪر ۽ بنيادي حيثيت نه ڏيئي سگھيا_ اهي قدر جي پيمائشي پاسي جي ڇنڊڇاڻ تائين محدود رهيا ۽ اهو نه سمجهي سگھيا ته سرمائيداري سماجي پيداوار لاءِ پورهئي جي قدر جي غير مادي صورت، انهن جي آفاقي صورت (Universal Form)جي حيثيت اختيار ڪري ٿي ۽ انهن جو سماجي تاريخي ڳڻ بڻجي ٿي.

مارڪس مطابق، سياسي معيشيت اها ڳالهه سمجهڻ کان قاصر هئي ته قدر استعمال، پورهئي/ پورهيت جي سگھ نه پر، شين ۾ انهن جي استعمال ٿيڻ جوڳو اهو ڪارج هجي ٿي، جنهن کي پورهيت شين جي صورت ۾ پيدا ڪري، سرمائيدار کي فراهم (Supply) ڪري ٿو_

ٻئي پاسي، روايتي اقتصاديات، پورهئي جي اگھ ذريعي پورهئي جي قدر کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ شين جي اگھ (Price) کي پيداوار جي لاڳت (Cost of Production) ذريعي معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي_ پر ڇاڪاڻ ته شين جي پيداواري لاڳت، پورهيت جي جسماني پورهئي کان سواءِ ٻيو ڪجھ به ڪونه هئي، انڪري پورهئي جي قدر کي پورهئي جي سگھ جي قدر (Value of Labour power) سان ظاهر ڪيو ويو_ اهڙي طرح روايتي اقتصاديات، پورهئي جي اگھ جي عام رواجي تصور کي جئن جو تئن قبول ڪندي ۽ انکي تنقيد جي دائري کان مٿڀرو ڪيو ۽ شين جي اگھ (روايتي اقتصاديات مطابق قدر) ۽ انهن منجهان حاصل ٿيندڙ منافعي جي شرح کي سندن نظرياتي بنياد بڻائيندي، ”پورهئي جي اگھ“، ”پورهئي جي قدر“ (Value of Labour) ۽ ”پورهئي جي سگھ جي قدر“ جي لاڳاپي کي سمجھي نه سگھي ۽ انهن جي وچ ۾ مونجهه جو شڪار ٿي وئي­ جنهنجي نتيجي ۾ روائيتي اقتصاديات، بازاري معيشيت (Market Economy) جو مضبوط نظرياتي بڻياد ثابت ٿي_

جديد روايتي اقتصاديات (Neo-Classical Economics) جي ڀيٽ ۾، روايتي سياسي معيشيت (Classical Political Economy) جيتوڻيڪ اقتصاديات جي حقيقي ڳانڍاپن جهڙوڪ؛ قدر استعمال، پورهئي جي قدر، شين جي مٽا جو ڳانڍاپو وغيره کي موضوع بڻائي ٿي پر انهن جي درست تصور کي پيش ڪرڻ ۾ ناڪام وڃي ٿي ۽ انهن جي تضادن جي حقيقي اپٽار ۽ انهن ڳانڍاپن جي تضاديت ۽ انهن جي درست پروڙ جو تاريخي ڪارج، مارڪس جي لاءِ سانڍي رکي ٿي_

واهپي واري تصور(Concept of Utility) جو پسمنظر

سرمائيداري اهڙن سائنسي، سماجي، سياسي ۽ اقتصادي نظرين جي ڳولا ۾ رهي ٿي جيڪي داخلي سطح تي قائم ٿيل هجن ٿا ۽ موضوعيت (Subjectivism) کي معروضيت (Objectivism) جو بنياد بڻائي پيش ڪن ٿا_ سرمائيداري صرف سماجي، سياسي ۽ اقتصادي ميدانن ۾ نه پر فطرتي سائنسن (Natural Sciences) جي ميدانن ۾ به خيالي بنيادن تي اڏيل نظرين جو سهارو وٺي ٿي ۽ انهن جي وڏي واڪي مشهوري ڪري ٿي_ انجو سبب ظاهر آهي ته طبقاتي سرشتي تي بيٺل سرمائيداري جو جيئدان انهيءَ ۾ آهي ته جيئن انسانذات جي گهڻائي کي سائنسي- شعوري سطح تي غافل رکي سگھجي ۽ انهن جي معاشي-سماجي استحصال مان سرمائيداري لاءِ سرمائي جو ٻارڻ (Fuel of Capital) پيدا ڪجي_ سرمائيداري اقتصادي سطح تي اهڙن نظرين جي چونڊ ڪئي وڃي ٿي جيڪي فرد جي انفرادي سماجي ۽ معاشي روين تي قائم ٿيل هجن ٿا_ يعني انهن نظرين جي مطابق فرد جا رويا ئي سمورين سماجي اقتصادي سرگرمين ۽ عملن جو تعين ڪن ٿا.

ڪلاسيڪي اقتصادياتي نظرين ۾ سرمايو، زمين، ڪچو مال، مشين ۽ پورهيو جي پيداواري عمل جا بنيادي جزا هجڻ واري حيثيت کان لاتعلقي اختيار ڪري سرمائي جي اوليت کي حقيقي پيداوار جي جزن مٿان لاڳو ڪيو وڃي ٿو ۽ پئسي جي گردشي ڦيرن مان حاصل ٿيندڙ واڌو قدر جي سرمائي ۾ منتقلي جي صورت ۾ سرمايو، سرمائيدار جي ملڪيت بڻجي وڃي ٿو جنهن ۾ موجود شين جي مٽا واري قدر جي صورت، شين کي خريد ڪرڻ واري سگھ ۾ بدلجي وڃي ٿي، جنهن سان زمين، ڪچو مال، مشين ۽ پورهئي کي خريد ڪري سگھجي ٿو .

سرمائيداري جي نظرياتي سگھ بڻجندڙ اقتصادياتي نظرين لاءِ سرمائيداري لاءِ پورهئي جي سگھ (Power of labour) جو قدر ۾ منتقلي ذريعي شين جي قدر استعمال ۽ قدر مٽا جو سبب بڻجندڙ متبادل قدر جي صورتن جي اصلي پيداواري بنيادن کي تبديل ڪرڻ ڏکيو ٿيندو پئي ويو تنهن ڪري هاڻوڪي پيداوار جي بدران شين جي کپت (Consumption) کي سرمائيداري اقتصادياتي نظرين جو بنياد بڻايو ويو ۽ شين جي اگھ (Price of Commodities) کي شين جي گھرج ۽ فراهمي (Demand and Supply) سان لاڳاپيل (Functional) ڏيکاريو ويو، جنهن ۾ ثابت ڪيو ويو ته گھرج کان وڌيڪ شين جي فراهمي جي صورت ۾، شين جي اگھ ۾ لاٿ (Fall in Price) ۽ گھرج کان گھٽ شين جي فراهمي جي صورت ۾، انهن جي اگھ ۾ چاڙھ (Rise in Price) ٿئي ٿو.

پورهيت-وقت جي متبادل (Labour-Time Equivalent) مٽا واري صورت ۽ قدر جي قانون تان دستبرداري جي صورت ۾، سرمائيداري اقتصادياتدانن شين جي اگهه کي گراهڪ جي انفرادي طور، شين ڏانهن کپت جي روين(Consumer Behaviour) سان لاڳاپيل ڏيکارين ٿا ۽ پيداواري قوتن ۽ پيداواري ڳانڍاپن کان لاتعلق ٿيندي، بازار (Market) کي سموري اقتصادي سرگرمي جو مرڪز بڻائين ٿا_

سرمائيداري اقتصاديات دانن طرفان سرمائيداري نظرين مان پورھيت جي تصور کي ختم ڪرڻ

سرمائيداري اقتصاديات دان (Capitalist Economist) پورھيت نظريي جي جڳھ. تي سرمائيداري نظرين جي اھڙي اقتصاديات ٺاهين ٿا، جنھن ۾ بنيادي طرح ٻن ڳالھين جو خاص خيال رکيو وڃي ٿوـ پھريون اھو ته انھن نظرين مان پورھيت لفظ ۽ انجي تصور کي خارج ڪري ڇڏجي ـ ايئن ڪرڻ جو مقصد اھو ثابت ڪرڻ آھي ته جنھن نظريي ۾ پورھيت جو لفظ ۽ انجو تصور ئي موجود نه آهي ته ان نظريي ۾ پورھيت جي استحصال (Exploitation) بابت اٿندڙ سوالن جي وضاحتن ڏيڻ جي ضرورت ڪهڙي آهي؟ ائن ڪرڻ جي لاءِ انهن کي جيڪو سولو رستو نظر آيو اهو هي ته سماجي اقتصاديات جي خارجي (Objective)، پيداواري قوتن ۽ ڳانڍاپن جي بنيادن کي فرد جي انفرادي، ذاتي ۽ داخلي (Subjective)نفسياتي (Psychological) عمل جو تسلسل ثابت ڪري پيش ڪجي_ اهڙي طرح سرمائيداري اقتصاديات دانن لفظ "پورھيت" مان خائف ٿيندي، سرمائيداري نظام جي دفاع ۾ جيڪي اقتصادي نطريا ٺاھڻ شروع ڪيا ،انهن نظرين ۾، ان ڳالھ. جو خاص خيال رکيو ويو ته "پورھيت" لفظ جو استعمال نه ٿئي ـ ايئن ڪرڻ جي لاءِ انھن کي "پورھيت" لفظ جي متبادل "گراھڪ (Consumer)" جو لفظ نظر آيو، جنھن کي بنياد بڻائي، گھڻو اڳتي هلي گراھڪداري (Consumerism) جو نظريو ترتيب ڏنو ويوـ

پورھيت نظريو پورھئي جي بنياد تي قائم ھجي ٿو جنھنجي خارجي حقيقي وجود کان انڪار ڪرڻ ممڪن نه آھي_ سرمائيداري اقتصاديات جئن ته پورھيت نظريي جي جڳھ. تي گراھڪداري جو نظريو رائج ڪري ٿي، جنھن ۾شين جي ”پيداواري عمل“ جي جڳھ. تي شين جي ”کپت“ کي بنياد بڻايووڃي ٿو ۽ شين جي پيداواري عمل واري جڳھ تي، جيڪا سرمائيداري لاءِ پورھيت جي پورھئي جي استحصال (Exploitation) جي جڳھ ھجي ٿي، شين جي کپت واري جڳھ يعني بازار (Market) کي سموري سماجي اقتصادي عمل جو مرڪز بڻائي پيش ڪيو وڃي ٿو ۽ پورھيت ۽ پورھئي جي استحصال جي حقيقت کي نظرياتي سطح تي نظرانداز ڪري، ان کي شين جي کپت، بازار ، بازار جو اگھ (Market Price) ۽ ان ۾ لاٿ ۽ چاڙھ. (Rise and Fall) جھڙن داخلي (Subjective) وجود رکندڙ نظرين سان بدلايو وڃي ٿو، جنھن ۾ شين جي اگھ. کي بازار سان لاڳاپيل ڏيکاريو وڃي ٿو ـ بازار جي نظريي مطابق شين جي گھرج (Demand) کان وڌيڪ فراھمي (Supply) جي صورت ۾ شين جو اگھ. ڪري پوي ٿو ۽ شين جي گھرج کان گھٽ فراھمي جي صورت ۾ شين جو اگھ. چڙھي وڃي ٿوـ

سماجي پيداواري عمل جي شروعات " پورھيت جي پورھئي (Labourer by Labour) " سان ٿئي ٿي، جنھن جي مڪمل ٿيڻ تي شيون (Commodities) ٺهي راس ٿين ٿيون _ سرمائيداري پيداواري عمل بازار ۾، سندن ئي پيدا ڪيل فرضي ڪردار ” گراھڪ“ (جنهن ۾ پورهيت جي استحصال کي لڪائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي) طرفان انھن شين جي خريد (Purchase) ڪرڻ سان شروع ٿئي ٿوـ اھو ئي پورھيت پنھنجين ئي ٺاھيل شين کي، استعمال ڪرڻ لاءِ "گراھڪ" (Consumer) جي شڪل اختيار ڪري ٿو_ سرمائيداري اقتصاديات دان پيداواري عمل جي پڇاڙي يعني "شين جي کپت" سان پنھنجي نئين جوڙيل" گراھڪداري واري نظريي" جي شروعات ڪن ٿا، جنھن ۾ "گراھڪ " کي مرڪزي ڪردار جي حيثيت ڏيئي، انجي "تسڪين" جي اوليت جي ڳالھ. ڪئي وڃي ٿي ـ

اھڙي طرح سرمائيداري اقتصاديات، سماجي پيداوار ي عمل ۾ پورھيت جي ابتدائي ، بنيادي ۽ "پيدا ڪندڙ (Producer)" جي حيثيت تي پردو وجھي ٿي ۽ ان جي جڳھ. تي " شين کي استعمال ڪندڙ يعني گراهڪ (End Consumer) جي حيثيت کي نمايان ڪري ٿي_ "شين جي کپت" ۽ "گراھڪ جي تسڪين (Customer satisfaction)" سان لاڳاپيل ڪيئي نظريا وقت به وقت، ضرورت مطابق لڳاتار عام ٿيندا وڃن ٿا، جن ۾ گراھڪ جي يڪطرفي گھرج (Demand) کي بنياد بڻائي، انجي تسڪين جو راڳ آلاپيو وڃي ٿو_ اهڙي ريت سرمائيدار لاءِ مسلسل منافعي ڪمائڻ جو بندوبست ڪيو وڃي ٿو ـ