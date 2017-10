نوٽ بُڪ جا ورق: جاڏي پير تاڏي خير-25:آدرش

هرسينگهه منهنجي خوشگوار موڊ کي ايئن ڪري ڇڏيو، جيئن ڇتي گرميءَ ۾ مينهن وسڻ کانپوءِ، تکي اُس جسم کي ڪولين وانگر پٽيندي آهي.

مون کي پنهنجي زندگيءَ ۾ گذاريل، اذيت ڏيندڙ هڪ ڏينهن ۽ هڪ رات ياد آيا. انهن کي مان زندگيءَ ۾ نه ڳڻيندو آهيان. اهي هڪ ڪارو ڪتاب هيا.

***

ڪجهه سال اڳُ ڪراچيءَ ۾، يونيورسٽي روڊ تي،نيپا چورنگيءَ کان مٿي چاڙهي چڙهندي، ڪالابورڊ اسٽاپ اڳيان، نعمان ٽيريس جي ٽاپ فلور تي، پنهنجي سنگتي عاشق علي شيخ جي ماچيس جيتري فليٽ ۾ ٽڪيل هيم.

خميس ڏهاڙي شامَ جو صدر مان ٻه ٽي شرٽس وٺي پنڌ پئي آيم. ريگل چوڪ وٽ بڙ جي وڻ هيٺان، ڪاڪو ريڙهيءَ تي رسالا ۽ ڪتاب، هر مالُ ويهن روپين ۾ وڪڻي رهيو هو. پاڻ ڪتابن لاءِ غارِ ۾ به گهڙي وڃون، جي ڏسُ ملي ته سرنگهه اندر وڃڻ ۾ دير نه ڪيون.

مان ريڙهيءَ وٽ آيم. رسالن کي ڦولهڻ لڳم. انگريزي هيرالڊ ۽ ٽي.وي. ٽائمز جا پرچا هيا. انهن وچ ۾ هڪ چٽ پٽي ۽ پٽاپٽي رسالو نظر آيم. کڻندي دير ئي نه ڪيم. هٿ ۾ کڻي سوگهو ڪيم. ڪتابن ۾ ٻه ٽي باربرا ڪارٽلئنڊ جا جاسوسي ناول رکيا هيا. ڀاڳ سان انهن هيٺان منهنجو دل گهريو ڪتاب نظر آيو. هڪ دم جهپ ڏئي کنيم. ريڙهيءَ واري کي پنجاھ جو نوٽ ڏنم. هن چاليهه روپيا جهلي ڏهين جو نوٽ واپس ڪيو. نوٽ تي فوٽوءَ واري همراهه جو واتُ پٽيل هو، شايد ڪا مائي اهو نوٽ پنهنجي انگيءَ مان ڪڍي ڏئي وئي هيس.

ان خريد ڪيل ڪتاب جي ڏاڍي ڳولا هيم. اهو ڪتاب گهر ”ٿامس ائنڊ ٿامس“ تي رکيل ته ڏسندو هيم ته پر ان ڪتاب گهر تي ڳاٽي ڀڳي قيمت پاڻ کان چڙهيل. اتان ڪتاب وٺڻ جي سگهه سردار شاھ ۽ اڪبر لغاريءَ کي آهي. اسان پارو ماڻهو اتان چوري ڪري سگهي ٿو. خريد نه ٿو ڪري سگهي.

***

دل جي تارن کي ڇيڙيندڙ ڪتاب، انگريزي ليکڪ وي.ايس.نائپال جو سفر نامو (Among the Believers) ”ايمان وارن جي وچ ۾“ هو. هن جو اڳ ۾ مون هڪ ناول (A House of Mr. Biswa)پڙهيو هو. وڻيو هو. ڪمال جي شيءِ آهي. نثر ڏاڍو سگهارو لکيل اٿس.

هن جو اباڻو ڳوٺ ٽرينينڊا ٻيٽ آهي. جتي هو ڄائو، نپنو، پڙهائيءَ لاءِ انگلئنڊ آيو ته وري ڳوٺ ڏانهن منهن نه ڪيائين.

وي.ايس.نائپال منفرد قسم جو ماڻهو آهي. ٻار ۽ ڪتاب کيس صفا ڪونه وڻنس. پنهنجو گهڻو وقت، پنهنجي گهر ۾، لکڻ پڙهڻ ۾ گذاريندو آهي.

ڪتاب جي مهورت يا ادبي ميڙاڪن ۾ بنهه نه وڃي. انهن کي وقت جو زيان سمجهي ڏند ٽيڙي فوٽو ڪڍائڻ کان به ونءُ ويندو آهي. هن کي نوبل انعام ۽ ”سر“ جو خطاب ملي چڪا آهن.

وي.ايس.نائپال ٻه ڀيرا گهوٽ بڻيو. پهرئين زال صابرين ۽ سلڇڻي زائفان هيس. ان سان هن جي گهٽ پوندي هئي. هوءَ ويچاري نيٺ بيمار ٿي، مري وئي ته هن ٺڪر مئون جان ڇٽس. هاڻي سڪون ۾ آهي.

لکئي کي ميخ ناهي هوندي. هن جي ملاقات، ملتان جي مٽيار ۽ انگريزي اخبار نيشن ۾ ڪم ڪندڙ صحافڻ نادره سان ٿي. چتر چالاڪ مائيءَ، هنکي ڦاسائڻ ۾ دير ئي نه ڪئي. اهڙو ڪوڙڪيءَ ۾ ڦاسايائينس، جو هن جي ڪنوار بڻجي وئي.

وي .ايس نائپال پنهنجي دل جي چئي تي زندگي گذاريندو هو. اهو هاڻي مائي نادره جي نادري حڪمن تي گذاري رهيو آهي. پنجاپڻ زائفان هڪ وڏي انگريز ليکڪ کي پنهنجي آڱرين تي نچائيندي، ڏاڍي خوش زندگي گذاري رهي آهي.

وي.ايس.نائپال جي آمريڪن ليکڪ پال ٿئرو سان مٿو مٿي تي ياري هئي. پال ٿئرو ڏاڍا سٺا سفرناما لکندو آهي. هڪ اڌ ناول پڻ لکيا اٿائين. هو انگريزيءَ ٻوليءَ جو سفرناما لکندڙ الطاف شيخ آهي.

ٻنهي جي وڏي سنگت هئي. گهاٽا دوست هيا. هڪ ٻئي کان پيٽ ڳجها نه هين. ٽُٽيءَ کي ٽاڪو ناهي. ٽيهن سالن جي سنگت هڪ لحظي منجهه لهي وئي. ڀاءُ سون، دوست هيرو. ڀاءُ سون ان لحاظ کان آهي جو رُٺو ته پرچي ويندو. دل مئون ڪدورت نڪري ويندس. سون جو زيور، نڪ جي نٿ ڪري ڀڄي پئي ته سونارو ان کان ڪاريگريءَ سان ٽاڪا هڻي، سون جو پاڻي چاڙهي، اهڙي ٺاهي ڏيندو ڄڻ نٿ ڀڳي ئي ڪونه هئي.

سنگتي ڇڳو ته ويو. هيرو به ايئن آهي، ٽٽو ته ڪڏهن به جڙي نه سگهندو آهي.

***

ليکڪ پال ٿئرو پنهنجي جهوني دلبر دوست وي.ايس.نائپال کان رسي وڃڻ کانپوءِ هڪ ڪتاب لکيو. ان ۾ هن سڄي وارتا ڏاڍي وڻندڙ انداز ۾، سچائيءَ ۽ سادگيءَ سان لکي آهي. ڪتاب جو نالو (Sir Vida’s Shadow) آهي.

***

ٻيو ڏينهن ٿيو، جمعو هو. جمعو: رلهي پائي سُمهو، افضل ڏينهن آهي. نيڪ اُٿڻ سان ئي آيتون پڙهي چوڌاري شوڪاري، جمعي نماز جي تيار ڪن. پاڻ سجدي ۾ نه وڃون، نه ئي ڪا ميار ڏيون. منهجو سنگتي عاشق علي سوير اُٿي، تيار ٿي، پاڻ چانهن ڍٻل کائي، مون لاءِ رکي، ڊيوٽيءَ تي بئنڪ ڏانهن هلي ويو.

منهنجي اک دير سان کُلي، مارننگ واڪ تي نه ويم ته مون کي ائين لڳو ڄڻ منهنجي ٽوپي ڪٿي وڃائجي وئي هجي.

مان هٿ منهن ڌوئي، چانهن ڍٻل کاڌم. هانوَ تي ٻلُ ٿيو. مون دل ۾ ارادو ڪيو ته تڙٻڙ ڪري، نائپال جو سفر نامو پڙهي، وڏي ڏينهن جمعي کي سڪارتو ڪيان. گرمي آهي، ٻاهر ڪير نڪري؟ شام جا ڀاڳ شام سان. منجهند جي مانيءَ جو بلو سامهون رهندڙ آپا مريم وٽ ٿو ڪيان. هن جي نالي ڀائي بيبي مريم نيڪ خاتون هئي. هن جو فرزند حضرت عيسيٰ مسيحا هو، شفا ڏيندو هو ته مريض تندرست ٿي ويندا هيا. هيءَ آپا مريم کي چوندم ته پيٽ بکيو نه رکندي.

***

بندي جي من ۾ هڪڙي، الله جي من ۾ ٻي. مون کان ٿي وئي، موبائيل بند ڪرڻ وسري وئي. مون وهنجي ڪري، ڪتاب ۾ هٿ مس وڌو ته فون جي گهنٽي وڳي. نڀاڳيءَ کي وڄڻو به هن مهل هو. اسڪرين تي نالو ڏٺم. ڪيئن نه کڻان؟ پنهنجو ڳوٺائي، ادب دوست، ٻن ٽن ڪتابن جو سهڙيندڙ، مهربان ۽ وڏو سڄو خليل مورياڻي هو.

فون کڻي مون چيو : ” جي سائين!“

”ها سائين! خوش آهيو؟“

”جي سر! اوهان جي دعا آهي.“

”ڪاٿي آهيو؟“

”ڪراچيءَ، سر!“

”مان به آيل آهيان.“

”اڇا ! ڏاڍو سٺو!

”عرفات هوٽل ۾ ترسيل آهيان. صدر ۾ آهي. اچو ته ڪتاب ڏسون. منجهند جي ماني به گڏجي کائون. اچو ٿا؟“

هاڻي ڪهڙي منهن سان ننهن ڪيان؟ اردو محاوري وانگر ”مرتا ڪيا نه ڪرتا“ ٽيهڙ تپ ۾ ٿي ويل آواز ۾ چيومانس: ”ها سائين! اچان ٿو.“

وي.ايس.نائپال کان هٿ ٻڌي معافي ورتم. ويس وڳو پائي، سينگار جي، بس اسٽاپ تي اچي، مني بس ۾ چڙهيم جمعي جي ڪري مني بس ۾ رڳو چارکن مسافر ويٺا هيا. ليڊيز واري حصي ۾ هڪ مڙيوئي گذاري لائق، چڱڙي زائفان ويٺل هئي. مون کي عورت جي حوالي سان اڪبر بادشاھ جي ڀلي آکاڻي ياد آئي.

***

اڪبر بادشاھ جو وزير بيربل وڏو عقل وارو هو. هڪ ڏينهن بادشاهه سلامت چيس : ” بيربل! صبحاڻي ڪي چار ماڻهو اهڙا وٺي اچ، جن ۾ هڪ اهڙو هجي جيڪو صفا سادو هجي. ٻيو بي شرم هجي. ٽيون صفا بزدل هجي ۽ چوٿون وڏو بهادر هجي. ٺيڪ آهي؟“

”حڪم اکين تي، سرڪار.“ بيربل سيسُ نوائي وراڻيس.

خير سان ٻيو ڏينهن ٿيو. بيربل درٻار ۾ هڪ زائفان کي وٺي آيو. هن کي بادشاھ جي اڳيان اچي بيهاريائين.

بادشاھ چيس: ”ڇو ڙي بيربل! مون توکي چار ماڻهو وٺي اچڻ لاءِ چيو هو، تون ڇڙو هڪ ئي وٺي آيو آهين. سابه رنَ ذات؟“

بيربل وراڻيس : ”سائين جن جي سر بخت جو خير. گهرجي به خير. سرڪار! هن مائيءَ ۾ اهي چئني قسمن جي ماڻهن واريون خصلتون موجود آهن. ان ڪارڻ ئي هن کي اوهان اڳيان حاضر ڪيو اٿم.“

بادشاھ پڇيس: ” اهو وري ڪيئن؟“

بيربل ورنديءَ ۾ چيو : ”بادشاھ سلامت! جڏهن هيءَ مائي، عورت ذات پنهنجي ساهرن ۾ هوندي آهي ته شرم کئون وات بند هوندس اٿس. ڪنهن وهانوَ ۾ ويندي، اتي ڳائيندي، پيءُ، ڀاءُ، مڙس، چاچو ۽ مامون، ڏير ويٺا هوندس به کيس ٺمڪا هڻندي لڄ نه ايندي اٿس. رات جو مڙس سان ڪمري ۾ هوندي بورچي خاني ۾ ويندي، خوف ٿيندو اٿس جو ايڏو سارو ڪم ڪير ڪري، جو بزدل آهي. بهادر ايڏي آهي جو اڌ رات جو يار دلدار سان ملڻ لاءِ ٻاٽ اونداهيءَ ۾ جهنگ ڏانهن ويندي ڪو ڊپ نه ٿيندس.“

***

مان عرفان هوٽل تي اچي پڳم. ڪائونٽر تان خليل صاحب جو ڪمرو پڇيم. هو مليو هو اڃا تيارين ۾ هو. نفيس ماڻهو آهي. خوش لباس آهي. هو جيستائين تيار ٿئي، مان هيٺ ڪائونٽر ڀرسان واري ننڍڙي هال ۾ اوسيئيڙي ۾ ويهي رهيم.

جمعي جو ڏينهن شينهن هو. ڪچڙي منجهند ٿي وئي هئي. هو تيار ٿي آيو. هوٽل مان لهي روڊ وتوسون. منجهند جا ڏيڍ ٻه ٿي رهيا هيا. بک به اچي پاسا ورتا هيا. ٻه گرھ ماني کائڻ لاءِ صدر جي اسٽريٽس ۾ هڪ هوٽل تي آياسون. بند شيشي جي دروازي اندران لڳل تختي اسان کي چيڙائي رهي هئي. ”وقفه براءِ نماز“

ٻه ٽي هوٽل ڦرياسون. ساڳئي ڪار لڳي پئي هئي. خليل صاحب فرمايو ته ماني هوٽل عرفان جي بئري کان گهرائي، پنهنجي ڪمري ۾ ٿا کائون. شاهي فرمان تي سرخم تسليم ڪيم. اسان هوٽل ڏانهن هلڻ لڳاسون.

پئراڊائيز هوٽل ٽپي، ٽڪر پنڌ اڳتي آياسون، ته هڪ سفير ڪار اڳتي وڌي وئي. اڳتي هلي ڊرائيور ڪو سائيڊ شيشي مان ڏٺو ته بريڪ هنيائين. گاڏي ٿورو پوئتي ٿي، اسان اڳيان اچي بيٺي، همراه لٿو. .

همراهه اچي ملي، مورياڻي صاحب کي چوڻ لڳو: سائين! تيار آهيو؟ حيدرآباد هلون ٿا نه؟ ” مورياڻي صاحب ٻهڪندي کيس ”ها..ها.“ چئي مون ڏانهن منهن ڪري چوڻ لڳو : ” هي ناصر پنهور صاحب آهي. هن سان گڏ حيدرآباد وڃڻ جو پروگرام هو. پو سائين! ائين؟ ٺيڪ آهي.“ هو ائين چئي، هڪدم گاڏيءَ ۾ ٽپ ڏئي چڙهي ويٺو ته نهاريائين به ڪونه ڄڻ مان واٽ تي مليو هجانس. مان ڪا گهڙي پنڊ پهڻ ٿيل بيٺو رهيس. گاڏيءَ جي هرک تي مون کي ليليٰ ياد آئي جنهن هارُ وٺي چنيسر وڃايو هو. اهو ڏينهن ان ڪاري ڪڪر وانگر هو. جيڪو وسندو آهي ته …….ويندو آهي.