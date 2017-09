”ڀارتي ناري تنهنجي همت کي سلام!“: ڪنگنا رناوت مودي کي دهشتگرد ڪوٺي ڇڏيو

نئين دهلي (ويب ڊيسڪ): ڀارت جي پاڪستان مخالف پروپيگنڊا تي ڀارتي اداڪاره ڪنگنا رناوت پنهنجي وزيراعظم خلاف ميدان ۾ اچي وئي ۽ پرڏيهي وزير کي آئينو ڏيکاريندي اهڙي ڳالهه ڪري ڇڏي جو پورو ڀارت کي سڙي ويو، ڪنگنا رناوت سماجي رابطن واري ويب سائيٽ ٽوئيٽر تي جاري ڪيل پنهنجي پيغام ۾ چيو ته ”سوراج چئي رهي آهي ته ڀارت انجنيئر پيدا ڪري رهيو آهي ۽ پاڪستان دهشتگرد، اهو مذاق آهي، جڏهن ته اسان جو پنهنجو وزيراعظم کي دهشتگرد آهي ۽ انهن جو وزيراعطم هڪ انجنيئر آهي.“،

Irony is Swaraj saying India produced engineers & Pak produced terrorists, while our own PM is a terrorist and theirs is an engineer. — Kangana Ranaut (@QueenKangana) September 27, 2017

ان کان اڳ هن پنهنجي ٽوئيٽ ۾ روهنگيا مسلمانن تي ٿيندڙ ظلمن تي آواز بلند نه ڪرڻ کي به شرمناڪ قرار ڏنو هيو ۽ چيو هيو ته ”پوري دنيا روهنگيا مسلمانن لاءِ آواز بلند ڪري رهي آهي، سواءِ ڀارت جي، اسان هڪ اهڙي شخص کان وڌيڪ اميد به ڇا ڪري سگهون ٿا، جنهن پاڻ ڪيترن ئي مسلمانن کي قتل ڪيو هجي”.،

The whole world is raising voice for Rohingyas, except India. What else we can expect from the man who himself murdered so many Muslims. — Kangana Ranaut (@QueenKangana) September 5, 2017

ڪنگنا جي ڪاوڙ اتي ئي ختم نه ٿي پر هن وزيراعظم نريندر مودي کي دهشتگردن جو پيءُ به قرار ڏنو ۽ لکيو ”مون کي ناهي خبر ته ڀارت دهشتگردي جي ماءُ آهي پر هندو انتهاپسند مودي يقيني طور تي دهشتگردن جو پيءُ آهي.”.