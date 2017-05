انسان کي مقروض بڻائيندڙ تجريدي بينڪاري

پريم مٿراڻي

تعارف: ”پيداوار ۽ خدمت“ جيتوڻيڪ سماجي معيشيت جو بنياد (Base) آهن، پر مالياتي ادارن، پيداواري عمل کي بي انتها (Infinite) حدن ۾ داخل ڪري ڇڏيو آهي_ اڄوڪي مضمون ۾ اسان اهو مفروضو ٺاهڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته مالياتي پيداواري ادارن، روايتي پيداواري عمل کي تجريدي سرمائي () ذريعي، غير ضروري پيداواري عمل کي برپا ڪرڻ واري ڊوڙ ۾ شامل ڪري ڇڏيو آهي، جنهن جو انساني سماجي خوشحالي سان ڪو به واسطو نه آهي_ بلڪ اهڙي عمل، انسانذات کي ويتر بدحال ۽ غريب بڻائي ڇڏيو آهي_ ڪروڙين انسان، ڪل وقتي پورهيو ڪرڻ جي باوجود، اڄ به پستي واري حالت ۾ زندگي گذارڻ تي مجبور آهن_ صنعتي۽ ٽنڪناليجي ترقي به معاشي آمريت ۽ استحصال جي اهڙي طريقه ڪار کي روڪڻ ۾ ناڪام وئي آهي_هاڻ وقت اچي ويو آهي ته سماجي معيشيت جي سمورن پاسن ۽ سطحن جو نئين سر جائزو ورتو وڃي ۽ انهن سماجي نظرين جي نئين سر اڏاوت ڪجي، جنهن سان انسان جي زندگي گذارڻ جي طريقه ڪار ۾ آسانيون پيدا ٿين ۽ هو ۽ پنهنجي مرضي مطابق گھٽ ۾ گھٽ پورهئي سان خوشحال زندگي گذاري سگھن__

معاشي پيداواري بنياد

سماجي پيداواري سرشتي ۾، عام اصطلاحن کي هڪ دفعو وري ورجائڻ جي ضرورت آهي:

1- پورهيو، پيداواري عمل ۽ پيداواري وسيلا گڏجي، پيداواري نظام جو بنياد قائم ڪن ٿا_

2- ضروري پورهيو (Necessary Labour) ۽ ڪل وقتي پورهيو (Full Time Labour)، پورهئي جي اوقاتي دورانيي سان لاڳاپيل هجن ٿا_ انساني بدني علم (Physiology) مطابق، انسان ۾ چوويهن ڪلاڪن جو وڌ ۾ وڌ، ٽيون حصو ڪم ڪرڻ جي برداشت آهي جنهن کان مٿي هو پورهيو نٿو ڪري سگھي_ برداشت جي آخري حد تائين ٿيندڙ پورهئي کي ڪُل وقتي پورهيو چيو وڃي ٿو_ ضروري پورهيو، ڪُل وقتي پورهئي واري دورانيي جو اهو ننڍي ۾ ننڍو حصو آهي جنهن دوران ڪيل پورهئي ڪرڻ کان پوءِ، پورهيت لاءِ پنهنجي ۽ پنهنجي ڪٽنب جي گذاري جو سامان مهيا ٿي وڃڻ گھرجي_ ضروري پورهئي جو اوقاتي پئمانو يقيناً اَٺن ڪلاڪن کان گھٽ هجڻ گھرجي_

3- قدر (Value)، شين ۾ سمويل انساني پورهئي جي اها معياري قوت آهي جنهن سان، شين جي پيداواري شڪل (Production Form) جي تڪميل ٿئي ٿي_ واڌو قدر (Surplus Value) پورهئي جي اها اضافي قدر آهي جنهن کي سرمائيدار، پنهنجي ملڪيت سمجھي، ان کي سرمائي ۾ منتقل ڪري ٿو_ قدر استعمال (Use Value)، اهو معيار آهي جنهن سان شيون (Commodities) استعمال جي قابل بڻجن ٿيون_ قدر ۽ قدر استعمال جي ميلاپ سان شيون وجود ۾ اچن ٿيون_

سرمائي جي خودڪار گردشي پيدائش

پئسي جي خود ساخته گردش ۾، سرمائيداري، پنهنجا پيداواري بنياد (Base) تبديل ڪرڻ جا جتن ڪري ٿي ۽ انجي جڳهه تي سرمائي کي بنياد بڻائي، پيداواري معيشيت جي پوروڇوٽ، سرمائيداري ماليات (Financial Capitalism) جو نظام قائم ڪري ٿي_ سرمائي جي پيداواري گردش“ ۾ سرمائي جي پيدائش تڏهن ممڪن ٿئي ٿي جڏهن هو شين يا خدمتن (Production and Services) جي پيدائش ۽ مٽا (Production & Exchange) جي عمل ۾، اضافي قدر پيدا ڪري ۽ اسانکي خبر آهي ته اضافي قدر (Surplus Value) اها قدر آهي جنهن کي پيدا ته پورهيت ڪري ٿو پر ان تي مالڪياڻو اختيار سرمائيدار کي حاصل هوندو آهي_ سرمائيدار ان اضافي قدر کي ٻيهر پيداواري عمل ۾ آڻي، ”سرمائي جي گردش“ جو طريقه ڪار جاري ڪري ٿو_ هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته:

(a سرمايو، بحيثيت ”معيشيت جي بنياد“ جي، خود پنهنجي پيدائش پاڻ ڪيئن ٿو ڪري سگھي؟

(b پيداواري عمل جي غيرموجودگي ۾ ”اضافي قدر“ ڪيئن پيدا ٿي سگھي ٿي؟

انهن سوالن جا جواب حاصل ڪرڻ لاءِ، هڪ قدم پٺتي وڃي، سرمائي جي پيدائشي عمل جو جائزو، وٺڻو پوندو_ يعني

1- سماجي تاريخ جي پسمنظر ۾، روايتي سرمائي جي پيدائش، ”پيداواري عمل“ کانسواءِ ممڪن نه آهي_ ڇاڪاڻ ته انسان، پنهنجين ”ضرورتن جي پورائي“ لاءِ ”پيداواري عمل“ ۾ شريڪ ٿئي ٿو ۽ ضرورتن جي پورائي کانپوءِ به، جاري رهندڙ پورهيو، اضافي پورهئي جي شڪل“ ۾ اضافي قدر پيدا ڪندي، سرمائي ۾ منتقل ٿئي ٿو_

2- جيئن ته، سرمائيداري پيداواري عمل، ”سرمائي جي موجودگي“ کانسواءِ ممڪن نه آهي_ يعني پيداواري عمل ۾، ”سرمائي“ جي حيثت، هڪ جز (Factor) جي نه پر ”بنياد جي بڻجي ويندي آهي جنهن کانسواءِ ”پيداواري عمل جو جاري ٿيڻ ممڪن نه آهي_

3- سرمائيداري مالياتي نظام، خود سرمائي منجھان سرمائي پيدا ڪرڻ جو اهڙو طريقه ڪار قائم ڪندو آهي جنهن ۾ سرمائي پيدا ڪرڻ لاءِ، پيداواري عمل جي ضرورت نه هوندي آهي_

سرمايو، جيڪو ”آهي“ ۽ ”نه به آهي“

سرمايو، پيداواري عمل کان الڳ، پنهنجو وجود تڏهن برقرار رکي سگھي ٿو، جڏهن هو پنهنجو پاڻ مان، خود پنهنجي پيدائش جو طريقه ڪار پيدا ڪري_ ظاهر آهي ته پيداواري ڪاروباري ادارن ۾ سرمائي جي پيدائش جو طريقه ڪار، پورهئي ۽ پيداوار جي عمل ڪاري (Production Process) ذريعي پيدا ٿئي ٿو جنهنجي حسابيات، ”اپت ۽ منافعي“ (Revenue & Profit) ذريعي ظاهر ڪئي وڃي ٿي_ اهڙي طريقه ڪار ۾ ”سرمائي لا۽ خودڪار پيداواري عملڪاري (Process) جي ڪابه گنجائش (Space) موجود نه آهي_ تنهنجيڪري، سرمايو، پنهنجي خود ڪار پيدائش لاءِ ”بينڪ جي مڪان“ (Banking Structure) جي چونڊ ڪري ٿو ۽ ”قرضن“ جي فراهمي ذريعي خودڪار پيدائش جو طريقه ڪار رائج ڪري ٿو_ يعني:

1- بينڪ، پئسي جي پيدائش ۽ سرمائيڪاريت (Capitalization) جي مڪاني مهااڏاوت جي تشڪيل ڪن ٿا ۽ سرمايو، بينڪاري نظام جو تجريدي بنياد (Abstract Base) قائم ڪري ٿو_

2- بينڪن ۾، سرمائيڪاريت جو طريقه ڪار (Process)، قرضن جي فراهمي (Loan) ۽ وياج جي اوڳاڙي (Interest) ذريعي ڪيو وڃي ٿو_

بينڪاري طريقه ڪار ۾ اپت (Revenue)، ڊپازٽ (Deposit) ۽ قرضن جي فراهمي جي تناسب مقرر نه هوندو آهي _ مثال، هڪ ڪروڙ جي ڊپازٽ تي، بينڪ هڪ ڪروڙ يا انکان وڌيڪ رقم جا قرض فراهم ڪري سگھي ٿي_ ٻين لفظن ۾ هڪ ڪروڙ جي ڊپازٽ تي، گھٽ ۾ گھٽ، بينڪ هڪ ڪروڙ يا انکان مٿي، رپيا پيدا ڪري سگھي ٿي_ پئسي جي پيدائش جو اهو عمل بينڪاري جي حساب ڪتاب (Accounting Journals) ۾ ليکي جي شڪل ۾ موجود رهي ٿو_ انجي لاءِ بينڪ کي وڌيڪ نوٽ ڇاپڻ جي ضرورت نه آهي_

پئسي جي ”پيدائش ۽ فنا“ جو عمل

1- خودڪارسرمائي جي پيدائش جي ان عمل کي سمجھڻ لا۽ هڪ مثال وٺون ٿا: فرض ڪريو جيڪڏهن بينڪ ڪنهن ماڻهو کي، ڪاروبار لاءِ، هڪ ڪروڙ رپين جو قرض منظور ڪري ٿي ۽ انجو کاتو (Account) کولي اهڙي رقم انجي کاتي ۾ منتقل ڪري ٿي_ بينڪ ، ان ماڻهو جي کاتي ۾ قرض طور، ڪنهن ڊپازٽ يا ٻئي ڪنهن کاتي منجھان اهڙي رقم ڪٽ ڪري، هڪ ڪروڙ رپين جو بندوبست نٿي ڪري_ بلڪ، نئون کاتو کولي، نئين چيڪ بڪ (Cheque Book) جو انتظام ڪري، پنهنجي حساب ڪتاب ۾، اثاثن (Assets) جي خاني ۾، وصولي (Receivables) جي مد ۾، نئين رقم جي )اضافي( داخلي سان، کاتيدار (Account Holder) جو نئون ليکو(Transaction) پيدا ڪري ٿي_ بينڪ جي نظر ۾، هو ماڻهو کاتيدار (Account Holder) آهي ۽ بينڪ جو مقروض آهي ۽ طئي ٿيل مدي تائين وياج سميت قرض چڪائڻ جو پابند آهي_ بينڪ، پنهنجي حساب ڪتاب ۾، قرص طور جاري ڪيل رقم جي داخله (Entry)، اثاثن ۽ واجبات (Assets and Liabilities) جي ٻنهن پاسن تي، ڪري ڇڏي ٿي_

2- بينڪ جي حسابيات ۾ تجريدي طور پيدا ڪيل رقم منجھان، بينڪ جو مقروض کاتيدار، حقيقي پيداواري عمل (Process) جي شروعات ڪري ٿو_ قرض وٺندڙ تي، پيداواري عمل ۾ پيداواري خرچن ۽ پگھارن سان گڏ وياج جي رقم به واجب الادا هوندي آهي_ اپت منجھان انهن سمورين ادائيگين کانپوءِ، باقي بچيل رقم منافعو ليکي ويندي آهي_

3- مقرر مدي پوري ٿيڻ کانپوءِ، قرض جي ادا ٿيل رقم، بينڪاري حساب ڪتاب جي ٻنهن، ڏيتي ۽ ليتي وارن خانن (Debit & Credit) ۾ ٻڙي (Zero) ٿي ويندي آهي ۽ وياج (Interest)، منافعي جي صورت ۾، بينڪ جي آمدني يا ڪمائي ليکو ويندو آهي_

ان مثال مان حاصل ڪيل هنن نتيجن تي غور ڪريو:

1- بينڪ پئسي کي، بينڪاري حساب ڪتاب ۾، تجريدي کاتن (Abstract Accounts) جي حيثيت ۾، تجريدي شڪل (Abstract Form) ۾ پيدا ڪري سگھي ٿي_

2- تجريدي طور پيدا ڪيل کاتن ۽ ان ۾ ڏيکاريل پئسي جو تجريدي مقدار (Abstract Quantity of Money)، حقيقي پيداواري عمل کي جاري ڪري سگھي ٿو_

3- بينڪاري حساب ڪتاب ۾ پئسي جي، قرضن ذريعي تجريدي پيدائش (Abstract Capital)، ادائيگي ۽ وصولي (Receivables & Payables) ذريعي فنا (Destroy) ڪئي وڃي ٿي_ بينڪ پنهنجن کاتن ۾ پئسي کي قرضن (Loans) جي فراهمي ذريعي پيدا ڪري ٿي ۽ قرضن جي وصولي ذريعي، ساڳي پيدا ڪيل مقروض کاتي (Liable Asset) کي، ”ادائيگي ۽ وصولي“ واري حساب ڪتاب تحت رد (تباھ) ڪري ڇڏي ٿي_

4- بينڪ طرفان جاري ڪيل پئسي جي پيدائش ۽ تباهي (Conservation and Destruction) جو تجريدي مالياتي ڪاروبار، پيدائش جي عمل جي رفتار کي، لامحدود حد تائين وڌائي ڇڏي ٿو_

5- بينڪاري عمل ۾، سرمائي جي تجريدي پيدائش (Abstract Capital)، حقيقي پيداواري معيشيت جي لکن ۽ ڪروڙن واري حسابيات (Accounting of Millions) کي، عربن ۽ کربن (Billions) واري هانءُ ڏاريندڙ پيداواري معيشيت ۾ بدلائي ڇڏي ٿي_ (ايندڙ مضمون ۾ انگن اکرن سان ان موضوع جو جائزو وٺندا سين)_

انڌي پيداواري واڌ

جيتوڻيڪ پيداواري عمل، سماجي معاشي ۽ سياسي ترقي جو بنياد آهي پر بينڪاري نظام ۾، قرضن جي فراهمي ذريعي تجريدي سرمائيڪاري، ان پيداواري عمل کي، اهڙي انڌي، گردشي پيداواري عمل طرف راغب ڪري ڇڏي ٿي، جنهنجو ڪو به انت ڪونهي_ انساني آبادي ۽ پيداواري مقدار جي گذريل 100 سالن جي تناسب جو جائزو وٺڻ مان اهو اندازو لڳائي سگھجي ٿو ته انساني آبادي ۾ واڌ جي شرح (Rate of Population Growth) جي ڀيٽ ۾ پيداوار ۾ واڌ جي شرح (Production Growth Rate) ۾، تصور کان به وڌيڪ، ڪيئي ڀيرا وڌيڪ اضافو ٿيو آهي_ ان واڌ جو مکي ڪارڻ پيداواري عمل منجھان پيداواري واڌ جي عمل جو فطري تسلسل نه آهي، پر بينڪاري نظام آهي جنهن جي ڪارڻ تجريدي سرمائي جي غير حقيقي پيدائش ۽ گردش (Abstract Circulation)، حقيقي پيداواري عمل کي، واڌو پيداواري عمل (Surplus Over-Production) ۾ بدلجڻ تي مجبور ڪري ڇڏيو آهي_ ٻي صورت ۾، انساني آبادي جي واڌ جي تناسب جي پيش نظر، روايتي سرمائيداري پيداواري عمل مان سرمائي جي پيداوار جو اهڙو مقدار جنهن مان، اڄوڪي سطح جو پيداواري عمل جاري ٿئي، انجو تصور به ممڪن نه هو_ ڇاڪاڻ ته روايتي سرمائيداري پيداواري عمل ۾، ان ٿورڙي عرصي ۾، سرمائي جي پيدائش جو ايڏو ڪثير مقدار پيدا ٿيڻ ممڪن نه هو جيڪو اڄوڪي کربن ڊالرن جي پيداواري معيشيت (Multi Trillions Dollar Economy) قائم ڪري سگھي.