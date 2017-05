وياج پيدا ڪندڙ سرمائيداري ماليات

پريم مٿراڻي

تعارف: ”پيداوار ۽ خدمت“ جيتوڻيڪ سماجي ۾معيشيت جو بنياد (Base) آهن. پر پيداواري عمل جو سرمائيداري طريقڪار، ان جي متوازي، وياج (Interest) ۽ تجريدي اثاثن (Stocks) جي مهااڏاوت (Superstructure) قائم ڪري ٿي، جنهنجو بنياد خود سرمايو (Capital) هجي ٿو. ايندڙ ڪجھه مضمونن ۾، اسان سرمائيداري مالياتي ادارن جهڙوڪ؛ بينڪ (Bank) ۽ اثاثن جي مٽا (Stock Exchange) جي، سرمائيداري ڪاروباري ادارن جي، مجموعي طريقڪار کي سمجھڻ جي ڪوشش ڪندا سين. اڄوڪي مضمون ۾ انهن ادارن جو تعارف پيش ڪيو ويو آهي. اڳتي هلي، اسان اهو ثابت ڪنداسين ته ڪيئن ترقي جي آڙ ۾، سرمائيداري جو ڦرلٽ ۽ آمريت وارو نظام، اڳي کان وڌيڪ، ڀيانڪ ٿيندو پيو وڃي ۽ ڪيئن سرمائيداري جديد ٽئڪنالاجي کي اهڙي مقصد ۾ انتهائي سولائي ۽ ڪاميابي سان استعمال ڪري رهي آهي.

صنعتي پيداواري ادارن تي سرمائيداري استحصالي هڪ هٽي:

سرمائيداري ڪاروباري ادارن جي اڄوڪي شڪل، اقتصادي آمريت ۽ استحصال جي اتاهين شڪل آهي. اڻويهين صدي ۾ سرمائيداري ڪاروباري طريقڪار جو هدف، صنعتي پيداواري طريقڪار (Production Process) تي، پنهنجي استحصالي هڪ هٽي (Economic Dictatorship) قائم ڪرڻ هو. ڇاڪاڻ ته، ان وقت، پيداواري عمل جو طريقڪار، صنعتي انقلاب جي نتيجي ۾ پنهنجا جاگيرداري پيداواري بنياد، (قديم پيداواري قوتون ۽ پيداواري ڳانڍاپا)، تبديل ڪري رهيو هو، خاص طرح يورپ ۾، انجڻ (Steam Engine) جي ايجاد، ان ۾ سڌارا ۽ انجو صنعتي استعمال، لوھ (Iron) ۽ اڻت (Textile) جي صنعت، ۽ ٻين چند اهم صنعتن ۾ انفرادي سرمائيدارن جي سيڙهپ ۽ ان جا حق واسطا محفوظ ڪرڻ (Patents) جي ڊوڙ، ڪاروباري ادارن جي صنعتي پيداواري طريقڪار (Industrial Process) جو، سرمائيداري پيداواري طريقڪار ۾ بدلجڻ جو اهم ترين دور آهي. ارڙهين ۽ اوڻويهين صدي ۾، يورپ ۾ برپا ٿيندڙ ۽ آمريڪا ڏي برآمد ٿيندڙ صنعتي انقلاب جي اڳواڻي ۾، سماجي معاشي ۽ سياسي نظام جا، سماجوادي تبديلين وارا امڪان، سماجي نطام جي سطحن ۽ پاسن ۾”بي پاڙي ول وانگر“ اسرندڙ سرمائيداري پيداواري طريقڪار، جي نظر ٿي ويا هئا (تاريخ تي ان دور تي اهم ترين ڳالھه ٻولھه ايندڙ مضمونن ۾ پڙهندا). ان دور ۾، يورپ ۾ اڀرندڙ سرمائيداري جو، صنعتي ترقي ۾ سيڙپ (Investment) جو طريقڪار، مکي طرح هنن هدفن ڏي راغب ٿيل هو؛

پيداوار جا انبوھ (Accumulation of Production) ذاتي ۽ سماجي سرمائي جي پيدائش (Private and Social Capital) ذاتي ملڪيت جو سرمائيداري سماجي ملڪيت م بدلجڻ (Private and Social Property) سرمائي جي پيداوار ۾ رضاڪاراڻي عوامي شرڪت جو ناٽڪ (PLCs) ماڻهن جي بنيادي ضرورتن کي سرمائي جو گردشي آلائيڪار بنائڻ؛ وغيره

ويهين صدي ۾ داخل ٿيندي ئي، اڀرندڙ سرمائيداري، مٿي ٻڌايل هدفن کي حاصل ڪندي، پنهنجي نئين شڪل پيدا ڪرڻ شروع ڪئي، جنهن ۾ سرمائيداري، ”پيداوار ۽ پورهئي“ جي سڌي استحصالي (Contradiction) سان گڏ، سماجي سرمائيداري (Social Capitalism) جي شڪل ۾ نروار ٿيڻ شروع ٿي.سرمائيداري اوسر جي اوائلي ڏاڪن تي اهو ظاهر ٿي چڪو هو ته، وڏي پئماني تي پيداوار جا انبوھ (Accumulation of Production) پيدا ڪرڻ، ڪنهن هڪ سرمائيدار جي وس کان ٻاهر هو. اهو تڏهن ئي ممڪن هو، جڏهن ذاتي سرمائيداري (Private Capitalism)، سماجي سرمائيداري (Social Capitalism) جي شڪل اختيار ڪري. اِهو، اُهو ئي دور هو جنهن ۾ رياستي ملڪيت جي حيثيت ۾ ڪم ڪندڙ ڪاروباري ادارن، عوامي سرمائيداري ڪاروباري ادارن جي (Public Companies) شڪل اختيار ڪرڻ شروع ڪئي ۽ اسٽاڪ ڪمپنين (Stock Companies) جو وجود پيو، جنهن ۾ روايتي طرح اسرندڙ ذاتي سرمايو (Private Capital) رکندڙ سرمائيدار ، هاڻ گروهن (حصيدار ۽ اڳواڻ) جي شڪل ۾، ٻين جي سرمائي جو انتظام سنڀاليندڙ (General Manager) بڻجي ويا هئا. سرمائي جي اها شڪل، روائيتي پيداواري عمل کان الڳ، ڪنهن انفرادي سرمائيدار کان، واڌو پورهئي ذريعي، سڌو پورهئي جي استحصالي عمل کان مختلف، سماجي سرمائي (Social Capital) ۽ سماجي ملڪيت (Social Property) واري استحصالي شڪل هئي، جيڪا ”پيداوار ۽ پورهئي“ جي پوروڇوٽ، مالياتي ادارن جي صورت اختيار ڪري چڪي هئي.

سرمائي جي، مالياتي مهااڏاوت (Financial Superstructure)

ماليات جو سرمائيداري طريقڪار، پيداوار جي متبادل (Equivalent)، حقيقي ۽ تجريدي پئسي (Real and Virtual Money) جي گردش ۾، سرمائي جي تجريدي بنياد تي، قرضن جو مالياتي ڪاروباري طريقڪار (Superstructure of Loan) قائم ڪندو آهي جنهن سان، پيداوار (حقيقي معاشي بنياد) جي گردش جي رفتار ۾ لامحدود اضافو پيدا ٿيندو آهي. اهڙي ريت، پيدائشي ادارن مان پيدا ٿيندڙ سرمايو، خود پنهنجي تجريدي بنيادن (Virtual Capital Basis) تي، ماليات جي مهااڏاوت (Financial Superstructure) قائم ڪري ٿو. جنهن ۾ سرمايو، خود پنهنجي پيدائش ۽ واپار جو ذريعو بڻجي اڀري ٿو. اثاثن جو واپار (Trade of Assets)، جنهن ۾ اسٽاڪ ايڪسچينج جون سرگرميون شامل آهن. سرمائيداري سرشتي ۾، جڏهن به ڪو ڪاروباري ادارو پنهنجي ڪاروبار ۾ واڌ جي لاءِ پئسو حاصل ڪرڻ چاهيندو آهي ته، هن وٽ هڪ طريقو هي آهي ته هو ڪنهن بينڪ (Bank) مان قرض وٺي. ٻيو طريقو هي آهي ته هو اسٽاڪ مارڪيٽ (حصص بازار) ۾، پنهنجي موجوده ڪاروباري اداري (ڪمپني) جا اثاثا (حصص)(Stocks Assets)، ماڻهن ۾ وڪري لاءِ جاري ڪري. اهڙي طرح اسٽاڪ مارڪيٽ (Stock Market)، اهو بازار آهي جنهن ۾ ڪارباري ادارا، پنهنجين ڪمپنين جا حصص (شيئر)، ماڻهن يا ٻين ادارن جي خريد لاءِ جاري ڪري، پنهنجي ڪاروباري واڌ (Expansion) لاءِ، نقد رقم (Funds) پيدا ڪندا آهن.

وياج ۽ قرض (Loan-Interest) جو ادارياتي ڪاروبار : سرمائيداري وٽ، سرمائي جي پيدائس ۽ انجي مسلسل اوسر جو اهم طريقو ”قرض“ هجي ٿو. سرمائيداري، سرمائي جي پيدائش جا مستقل بنياد قائم ڪرڻ گھري ٿي ڇاڪاڻ ته هن وٽ انساني پورهئي ۽ پيدائش جي حيثيت، منافعو/سرمايو پيدا ڪرڻ جي ذريعي (Means of Profit) کانسواءِ ٻيو ڪجهھ به نه آهي. پر اسان کي خبر آهي ته پورهيو ۽ پيداوار محدود مقدار (Finite Quantity) آهن. ماڻهن جي پورهئي ڪرڻ جي حد مقرر ۽ محدود هجي ٿي جنهن ۾ هو، عزلت واري عمر (Retirement) تائين، ڏينهن جي اٺن ڪلاڪن کان مٿي پورهيو نٿا ڪري سگھن. اهڙي ريت، پيدائش ۽ پورهئي جي ان محدود خلا کي پوري ڪرڻ جي لاءِ، سرمائيداري، سماجي پيداواري معاشي بنيادن جي جڳھه تي، خود سرمائي کي، معيشيت جو تجريدي بنياد بنائڻ جو بندوبست ڪري ٿي. سرمائيداري جو تجريدي بنياد، مالياتي ادارن جي صورت ۾، قرض (Loan) ڏيڻ ۽ وياج ڪمائڻ جي طريقڪار سان سان مشروط ٿي وڃي ٿو جنهن سان، پيداوار جي گردشي عمل ۾ ڪيئي ڀيرا اضافو ٿي وڃي ٿو. پئسي ۽ قرض (Loan) جي سرمائيداري معيشيت جو حساب ڪتاب (Accounting)، قرض ڏيندڙ ۽ قرض وٺندڙ (Creditors and Debtors) جي درميان ڏيتي ليتي (Transaction) جي طريقڪار ۾ رائج رهي ٿو جنهن ۾، قرض ڏيندڙ يا سيڙپ ڪندڙ (Investor)، ٻئي، وياج حاصل ڪرڻ جا حق رکن ٿا ۽ قرض وٺندڙ ، وياج ڀري ڏيڻ جو پابند هجي ٿو. قرض ۽ وياج (Loan-Interest) جو اهڙو عمل، تڏهن فائديمند تصور ڪيو وڃي ٿو، جڏهن اُهو معاهدو (Contract)، ڊگھي مدي (Long Term) تي مشتمل هجي ٿو.

سرمائي جي اها شڪل، ڪاروباري ادارن جي صورت ۾، سٽيبازن (Speculators) ۽ بيمانن جو نئون نسل تيار ڪري ٿي جيڪي وياج جي شرح (Rate of Interest)، اسٽاڪس جي اگهھ (Stocks Price) ۽ پئسي جي ملهھ (Value of Money) جو، فرضي ۽ خودساخته جوڙيل نظرين جي بنيادن تي، پنهنجن مفادن آهر اگھه طئي ڪن ٿا. قرضن جي دنيا، ڏسندي ئي ڏسندي، سموري سماجي معيشيت کي هلائڻ جي دعويدار بڻجڻ کان به نه ڪيٻائيندي آهي. سموري انسان ذات، سمورا پيداواري ڪاروباري ادارا ۽ سموريون قومون قرض واري معيشتي ڍهانچي جو حصو بڻجڻ لاءِ مجبور ٿي وينديون آهن. ان جو مثال هي ٿي سگھن ٿا:

1- انفرادي سطح تي:

گھرن لاءِ قرض

تعليم لاءِ قرض

روزمرح خريداري لاءِ قرض ڪارڊ

ذاتي قرض

2- ڪاروباري سطح تي ڪاروباري قرض: ڪاروباري سطح تي سرمائيداري قرضن جو مڪمل نظام اڏيل هجي ٿو جنهن ۾ ڪاروبار مان حاصل ٿيندڙ منافعو، مسلسل ڪاروباري پيداواري عمل جو حصو رهي ٿو.

3- قومي سطح تي جاري ٿيندڙ قرض: خاص طرح پٺتي پيل ملڪن کي، ڳرين شرطن تي ڏنا ويندا آهن. چند مکي بينڪ هي آهن:

عالمي بينڪ آئي ايم ايف علائقائي بينڪون وغيره

بينڪ جا مکي ڪم:

قرض ۽ سيڙپ جي مالياتي طريقڪار ۾ رقم امانت ڪندڙ (Deposits) ۽ قرض ڏيندڙ ادارو بينڪ (Bank)، قرض ڏيڻ جو بندوبست يا ته سڌي طرح خود ڪري ٿي يا سرمائي جي بازار (Capital Market) مان قرض پيدا ڪرڻ جو بندوبست ڪري ٿي. بينڪ، سرمائيداري سرشتي۾، ان جي پٺي جي ڪنڊي وارو ڪردار ادا ڪري ٿي. بينڪ بحيثيت اداري جي هيٺ ڏنل ڪم سرانجام ڏي ٿي:

پئسي جي ڏيتي ليتي وارو ادارو قرض ڏيندڙ ۽ وياج کائيندڙ ادارو گروي رکڻ وارو ادارو دلال ادارو: (Brokerage Function): انشورنس ڪمپنين جو خدمتون کپائڻ ۾ بينڪ دلالي وارو ڪم ڪري ٿي. بينڪ جي هن ڪردار ۾ خريد ۽ وڪري جو سرگرميون اچي وڃن ٿيون. ميوچوئل فنڊز (Mutual Funds)، ادارن جي اثاثن، بانڊز ۽ نقد جي ميلاپ (Basket) سان ٺاهيا وڃن ٿا. بينڪ انهن فنڊز کي وڪڻڻ جو ڪم سرانجام ڏئي ٿي. هتي بينڪ جو ڪردار دلال وارو هجي ٿو ۽ هو اثاثن جي انتظام (Asset Management) ڪندڙ ڪمپنين لاءِ ڪميشن عيوض ايجنٽ طور ڪم ڪري ٿي. سيڙپ ڪار بينڪ عالمي ڏيتي ليتي وارا بينڪاري ادارو

انڊررائيٽن (Underwriting)، خدشن جو انتظامي بندوبست (Risk Management)، مالياتي مشورا ۽ جانچ ڪندڙ تحقيقي ادارو وغيره