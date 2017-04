فرانس جي تاريخ جو نظارو ۽ صدارتي چونڊون

علي محمدميمڻ

فرانس ۾ هن وقت صدارتي چونڊن جو مرحلو هلندڙ آهي، جنهن ۾ فرانس هڪ وڏي تبديلي جي دور ۾ داخل ٿي رهيو آهي. هن ملڪ جي آبادي ست ڪروڙ آهي، پيرس ملڪ جو سڀ کان وڏو شهر ۽ گادي جو هنڌ پڻ آهي. انقلاب فرانس، پيرس ڪميون، دنيا جو خوبصورت ۽ تاريخي شهر پيرس، پاڪستان جي بهادر ليڊر ۽ وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽو شهيد جو فرانس سان مارچ 1976ع ۾ ايٽمي ري پراسيسنگ پلانٽ خريد ڪرڻ جو معاهدو ڪيو ۽ پوءِ اڳتي هلي پاڪستان ايٽمي ملڪ بنيو. ان کان علاوه فرانس ۽ پاڪستان وچ ۾ سياسي، سماجي ۽ دفاعي تعلق جو ذڪر ڪيو وڃي ته ٻنهي ملڪن ۾ تقريبا اڌ صديءَ جا ناتا آهن. فرانس کان پاڪستان جي بحري ۽ هوائي فوجن لاءِ گهربل هٿيار ۽ ساز و سامان جن مان ميراج جنگي جهاز، آبدوزو ۽ هيلي ڪاپٽر پڻ اسان وٽ گهڻو مشهورآهن، ۽ ٻيا انيڪ اهڙا تاريخي حوالا پڻ اسان جي فرانس ۾ دلچسپي جو سبب آهن.

سائين محمد ابراهيم جوئي جو انقلاب فرانس 1789ع بابت انقلابين جي جدوجهد جي آتم ڪٿا تي مشتمل مشهور ڪتاب ”فرينچ انقلاب“ ۾ پنهنجي پيش لفظ ۾ چيو آهي ته فرينچ انقلاب ارڙهين صديءَ ۾ تاريخ يورپ سان گڏوگڏ تاريخ انساني جو هڪ عظيم ڪرشموهو ۽ اهڙو ڪرشمو جنهن ۾ بني نوع انسان جي سوچ، ارادي ۽ حوصلي جا جملي ڪرشما سمايل هئا.اهو فرينچ انقلاب جي واقع ٿيڻ جو ئي سبب هو جو علم سياست جي تاريخ ۾ فرانس کي، سڄي اوڻيهين صديءَ لاءِدنيا جي سياسي تحريڪن جو ملڪ سڏيو ويو آهي.

آليڪ وڊلر پنهنجي ڪتاب (The Church in an age of Revolution 1961) هڪ انقلابي دور ۾مسيحي مذهب ۾ فرينچ انقلاب کي هڪ ائٽم بم سڏيو آهي، جنهن جا جوهري وسڪارا اڃا تائين دنيا ۾ پنهنجا اثر ڏيکاري رهيا آهن…. ان سان هڪ ابتدا ٿي ۽ هڪ انتها به ٿي،ابتدا نئين کان نئين تعمير لاءِ ڪوششن جي هڪ سلسلي جي، جيڪو اڃا جاري آهي. ان نظام جي جاءِ ڀرڻ لاءِ جيڪو پنهنجي انتها تي، ڊهي، اچي پٽ پيو……….اهو هڪ انقلاب جيڪو شايدسڀني انقلابن کان وڌ تاريخ ساز هو، ۽ جنهن جي پيٽ مان انقلابن جي ڪيترن ٻين سلسلن کي وجود مليو.

فرانس جي صدارتي چونڊن ۾ هڪ غير معمولي آدرشي نوجوان ليڊر ايمانوئل ميڪرون، اچرج جهڙيون ڪاميابيون حاصل ڪري رهيو آهي. جنهن اڪيلي سر نه صرف صدارتي چونڊ جي پهرين مرحلي ۾11 صدارتي اميدوارن ۾ سڀ کان گوء کڻي ويو ۽ شاندار ڪاميابي حاصل ڪئي آهي. پر هڪ هفتي بعد يعني 7 مئي 2017 تي ٿيندڙ آخري مقابلي ۾حڪمران سوشلسٽ پارٽي ۽ ٻين لبرل ڌرين جي حمايت ملڻ بعد اڪثريت سان فرانس جو صدر چونڊجي وڃڻ لاءِ سندس رستو هموار ٿي ويو آهي .

فرانس ۾ صدارتي پارلياماني نظام حڪومت قائم آهي ، ملڪ جو صدر پنهنجي ڪاميابي بعد وزير اعظم جي چونڊ ڪندو آهي ۽ اهڙي طرح وزير اعظم وري ملڪ جي سربراهه جي اعتماد ۽ حڪمران سياسي جماعت يا اتحاد جي فيصلي تحت پنهنجي ڪابينا جوڙيندو آهي. فرانس جي 23 اپريل 2017 تي ٿيل صدارتي چونڊن ۾ سياسي پارٽين جي نمائندن سميت ڪل 11 اميدوار ن ۾ مقابلو ٿيو پر ڪوبه اميدوار ڪاميابيء لاءِ گهربل گهٽ ۾ گهٽ 50سيڪڙو عوامي ووٽ حاصل نه ڪري سگهيو . نتيجن مطابق اعتدال پسند اڳواڻ ايمانوئل ميڪرون ۽ ساڄي ڌر جي سياستدان مارين لي پين کي سڀ کان وڌيڪ ذاتي ڪاميابي حاصل ٿي. هن چونڊ ۾ پهرين نمبر تي اعتدال پسند اميدوار ايمانوئل ميڪرون کي 24 سيڪڙو ۽ ٻئي نمبر تي ايندڙ اميدوار ساڄي ڌر جي عورت سياستدان مارين لي پين کي 22 سيڪڙو عوامي ووٽ ملي سگهيا . باقي اميدوار مقابلي کان ٻاهر ٿي ويا آهن. هاڻي چونڊن جي ٻئي مرحلي ۾ انهن ٻن اميدوارن وچ ۾ 7مئي تي آخري مقابلو ٿيندو.

فرانس جو مستقبل جو ٿيندڙ صدر ايمانوئل ميڪرون، بنيادي طور تي بينڪار ۽ فرانس جي حڪمران سوشلسٽ پارٽي جي حڪومت ۾خزاني جو وزير هو ۽ هن صدارتي چونڊن ۾ شامل ٿيڻ لاءِ وزارت تان استعفي ڏئي ،پنهنجي نئين اعتدال پسند سياسي پارٽي ٺاهي هئي. ايمانوئل ميڪرون بنيادي طور تي سياستدان ناهي ۽ نه ئي هن ڪڏهن عام چونڊن ۾ حصو ورتو هو. هو ڪڏهن به اسيمبلي ميمبر ناهي ٿيو ۽ سياست ۾ تمام گهٽ تجربو اٿس، تنهن هوندي پڻ هن فرانس جي ٻين سمورين سياسي پارٽين جي اميدوارن کي اڪيلي سر مات ڏئي ، فرانس جي عوام ۾ پنهنجي غير معمولي مقبوليت جو ثبوت ڏنو آهي.

فرانس جو مستقبل جو ٿيندڙ صدر ايمانوئل ميڪرون 39سالن وارو هڪ آدرشي نوجوان آهي. هن جي ذاتي زندگي پڻ گهڻي دلچسپ ۽ محبت ۽ عشق جي غير معمولي ڪهاڻي وانگر آهي. هو 15 سالن جي عمر ۾ پنهنجي اسڪول جي ڊراما ٽيچر بريجيٽ ،جيڪا کانئس 25 سال وڏي هئي، ان جي عشق ۾ مبتلا ٿي ويو. سندس محبوبه جي ان وقت عمر 40 سال هئي. پوءِ 17سالن جي عمر ۾ ساڻس منڱڻو ڪيائين ۽ 30 سال عمر ٿيڻ تي هن دنيا کي ڇڏي پنهنجي دل جي ڳالهه ٻڌي ۽ پنهنجي 55سالن جي محبوبه بريجيٽ سان شادي ڪري ڇڏي. ان وقت سندس محبوبه کي اڳ ئي ٽي ٻار هئا ۽ ان جي ڌيءَ پڻ ساڻس گڏ پڙهندي هئي. ايمانوئل ميڪرون جي اها شادي اڄ به قائم آهي ،هو شاندار زندگي گذاري رهيا آهن ۽ پنهنجي هاڻوڪي ڪاميابيءَ جو سبب پڻ پنهنجي گهر واري کي قرار ڏئي ٿو. واضح هجي ته بريجيٽ جو اڳوڻي شاديء مان پٽ، سندس مڙس ايمانوئل ميڪرون کان پڻ ٻه سال وڏو آهي. اهڙي طرح فرانس جو نئون ٿيندڙ صدر جنهن جي عمر 39سال آهي اهو فرانس جو سڀ کان ننڍي عمر وارو صدر پڻ هوندو.

فرانس جي موجوده صدر فرانسوا اولاندا پاران ايمانوئل ميڪرون کي ڪاميابي تي مبارڪون ڏنيون ويون آهن . ٻئي پاسي فرانس جي حڪمران سوشلسٽ پارٽي، ري پبلڪن پارٽي ۽ ٻين اعتدال پسند پارٽين ۽فرانس جي ڪميونسٽ پارٽي طرفان پڻ سندس حمايت جو اعلان ڪيو ويو آهي. جنهن ڪري ايمانوئل ميڪرون جي اليڪشن جي ٻئي مرحلي ۾گهربل اڪثريت سان ڪاميابي يقيني نظر اچي رهي آهي. جنهن مان اهو واضح ٿي ويو آهي ته فرانس جو عوام پنهنجي ملڪ جي روائتي سياست ۾وڏي تبديلي جي ضرورت محسوس ڪري رهيو آهي ۽ هو فرانس کي وري پنهنجي تاريخي اوج تي آڻڻ لاءِ معيشيت ۽ اقتصاديات ۾ جدت آڻڻ چاهي ٿو ۽ پنهنجي نوجوان قيادت کي دنيا سان وهنوار لاءِ اڳتي آڻڻ جو فيصلو ڪري رهيو آهي. انقلاب فرانس پڻ دنيا ۾ اهو پهريون تجربو هو جنهن اڳتي هلي پوري دنيا ساراهيو ۽ پوئيواري ڪئي. جمهوريه فرانس پنهنجي عوامي ساڃاهه ۽ طاقت سان پنهنجي آدرشن ۽ اصولن تحت پنهنجي ملڪ ۽ عوام جي پسند ۽ گهرجن تحت آزاديء سان پنهنجا فيصلا ڪندو اڳتي وڌي رهيو آهي.