ملازم ۽ اجرت بمقابل حصي دار ۽ منافعو

پريم مٿراڻي

تعارف: پيداواري عمل، پيداواري ادارن ۾ سرانجام ڏنو وڃي ٿو. پيداواري ادارن ۾ پيدا ڪيل پيدائش (Production) جي ماڻهن کي فراهمي جو عمل ، ڪاروبار (Business) جي شڪل تڏهن اختيار ڪري ٿو، جڏهن شين ۽ خدمتن جي ڏي وٺ (Exchange) جو عمل، قدر مٽا (Exchange Value) جي ذريعي عمل ۾ اچي ٿو. پورهيو (Labor)، پيداواري عمل ۾، شين (Commodities) ۾، قدر جي صورت (Form of Value) ۾ سموهيل هجي ٿو. سرمائيداري، واڌو پورهئي (Surplus Labor) سان واڌو قدر (Surplus Value) پيدا ڪري، انکي سرمائي ۾ منتقل ڪري ٿي. سرمائيداري ڪاروباري ادارن ۾، پيداواري عمل مسلسل جاري رهي ٿو، جتي مسلسل جاري رهندڙ ڪُل وقتي پورهيو (Full Time Labor)، مسلسل قدر (Value) پيدا ڪندو رهي ٿو. پورهئي جي وقت (Time) سان سڌي نسبت آهي. سرمائيداري سرشتي ۾ ڪل وقتي پورهيو ٻن قسمن جي پورهين ۾ ورهائجي وڃي ٿو.

ضروري پورهيو (Necessary Labor)، اهو جيڪو، پورهيت ۽ هنجي ڪٽنب جي جياپي جي واسطي ضروري آهي. پورهيت، ڪل وقتي پورهئي جو ڪجھه ڀاڱو، پنهنجي لاءِ سرانجام ڏئي ٿو. واڌو پورهيو (Surplus Labor)، ڪل وقتي پورهئي جو اهو ڀاڱو آهي، جيڪو ملازم پنهنجي لاءِ نٿو ڪري. اهڙي صورت ۾، پورهيت جو ڪيل اضافي پورهيو، اضافي پيداوار ذريعي، واڌو قدر ۾ بدلجي وڃي ٿو. سرمائيدار، واڌو قدر کي سرمائي ۾ منتقل ڪري ٿو ۽ ان مان اضافي پيداوار (Surplus Production) جو تسلسل جاري ڪري ٿو.

پيداوار ۽ پئسو

پيداواري عمل ۾، پورهئي سان جڙيل ٻه اهم مقدار (Quantities)، ڪاروباري ادارن جي سرمائيداري (Capitalist) ۽ غيرسرمائيداري (Non-Capitalist) تشڪيل ڪن ٿا:

پيداواري مقدار: (Production Quantity) سرمائيداري پيداواري سرشتو، پيداوار جي اڻکٽ مقدار (Unlimited Quantity) منجھان اڻکٽ منافعي (Unlimited Profit) پيدا ڪرڻ جي طريقي ڪار تي اڏيل هجي ٿو. سرمائيداري ڪاروباري ادارن ۾ پيداواري عمل متعلق فيصلن جو طريقي ڪار، اداري جا ٿورڙا حصيدار (Minority of Shareholders) ڪندا آهن ۽ ملازمن جي گھڻائي کي مکيه پيداواري فيصلن ۾ شامل نه ڪيو ويندو آهي. ڪاروباري ادارن ۾، پيداواري عمل ۾, فيصلن جي اهڙي طريقي ڪار کي اداري جي معاشي آمريت (Economic Dictatorship) تصور ڪيو ويندو آهي. پئسي جي مقداري ورڇ وارو حساب ڪتاب (Accounting): سرمائيداري ڪاروباري ادارن ۾، اپت (Revenue) جي مقدار جو اهو حصو جيڪو، اداري جي ملازمن ۾، اجرت (Wage) جي شڪل ۾ ورهايو ويندو آهي، انکي ڪاروباري اداري جي خرچن ۾ شامل ڪيو ويندو آهي. خرچ ڪڍڻ کانپوءِ، پئسي جي ورڇ جو وڏو ڀاڱو، صافي آمدني (Net Income) جي شڪل ۾، حصيدارن لاءِ، ”في حصو ڪمائي“ (Earnings Per Share – EPS) جي حساب (Accounting) سان ڪٿيو ويندو آهي. پئسي جي ورڇ جو اهڙو طريقي ڪار حصيدارن جي ٿورائي کي ڪاروباري اداري جي ڪمائي (Earnings) واري حساب ڪتاب (Accounting) ۾ شامل ڪري ٿو ۽ ملازمن جي گھڻائي، کي اجرتي حيثيت (Salaried Status) ۾، اداري جي خرچن (S G & A Expenses) واري ليکي ۾ آڻي ٿو.

ملازم ۽ حصيدار

ملازم (Employee)، سرمائيداري ڪاروباري اداري ۾ گھڻائي ۾ هجن ٿا جڏهن ته حصيدار (Share Holders) ٿورائي ۾ هوندا آهن. ڪاروباري اداري ۾ ملازمن جي شموليت جسماني ۽ شعوري هجي ٿي. جڏهن ته حصيدار، اداري ۾ سيڙپ (Investment) جي ذريعي شموليت اختياري، پنهنجو پاڻ کي اداري جو مالڪ تصور ڪندا آهن. ملازم، پيداواري عمل ۾ شموليت عيوض، اجرت (Wage) حاصل ڪندا آهن. حصيدار، سيڙپ عيوض منافعي (Profit) تي پنهنجو حق ظاهرڪندو آهي. ملازم ڪل وقتي پورهئي کي ضروري پورهيو سمجھي سرانجام ڏيندا آهن. حصيدار، ملازمن جي ڪل وقتي پورهئي منجھان، واڌو پورهئي کي، پنهنجي ۽ پنهنجي اداري جي لاءِ منافعو پيدا ڪرڻ ۾ استعمال ڪندو آهي. پيداواري عمل جا سمورا مکيه فيصلا حصيدار ڪندا آهن ۽ ملازم، انهن فيصلن کي عمل ۾ آڻڻ جا پابند هوندا آهن.

ملازم ۽ ملازمتي اجرت

عالمي پورهيت تنظيم (International Labour Organisation-ILO) جي شايع ٿيل رپورٽ مطابق دنيا ۾ 3.3 عرب ماڻهو (مرد ۽ عورتون) ڪل وقتي پورهيو ڪن ٿا ۽ لڳ ڀڳ 25 ڪروڙ ماڻهو صفا بيروزگار آهن. پورهيو ڪندڙ ماڻهن جو 42 سيڪڙو، يعني 1.4 عرب ماڻهو، خاص طرح پٺتي پيل ملڪن ۾، غيرمحفوظ ملازمت (Vulnerable Employment) ڪن ٿا. لڳ ڀڳ 79 ڪروڙ اهڙا ملازم آهن، جيڪي 3 ڊالر في ڏينهن جي ڪمائي تي گذارو ڪن ٿا.

ايپل آمريڪا جي گھڻ قومي ڪمپني آهي جنهن وٽ لڳ ڀڳ 321 عرب ڊالرن جا اثاثا (Asset) آهن. ايپل ۾ ڪُل هڪ لک پنڌرهن هزار (115000) ملازم ڪم ڪن ٿا. جنهن مان انگن اکرن (Statistics) مطابق، رڳو 3600 جڳهيون وچين انتظامي عملداري (Middle Management) جون جڳهيون آهن، جنجي سراسري پگھار 120000 ڊالر (ٽيڪس ڪٽجڻ کان اڳ) ساليانو آهي. گھٽ ۾ گھٽ ملازمن جي پگھار 36000 ڊالر (ٽي هزار ماهوار) ساليانو آهي، جنجو انگ يقيناً انتظامي عملدارن (Managers) کان تمام گھڻو مٿي آهي. يعني اداري جي ملازمن جي گھڻائي (هر ملازم)، سراسري 3000 ڊالر ماهوار تي گذارو ڪري ٿو ۽ وچين انتظاميه (Middle Management) جو هر هڪ عملدار سراسري 10000 ڊالر مهينو ڪمائي ٿو. انکانسواءِ ڪمپيوٽرن، موبائيلن وغيره جا پرزا ٺاهڻ ۽ جوڙڻ لاءِ، چين جي ”هان هاءِ پرسيشن ڪمپني“ (فاڪسڪان) (Foxconn)، جنهن ۾ لکين ملازم 2 ڊالر في ڪلاڪ جي حساب سان، آمريڪي ڪمپنين جهڙوڪ ايپل، مائيڪرو سافٽ، انٽيل ۽ ٻين ڪيترن ئي اليڪٽرانڪ سامان پيدا ڪندڙ ڪمپنين جي پيداوار لاءِ ڪم ڪن ٿا.(ايپل ڪمپني جو احوال اسان گذريل مضمون ۾ ڪري آيا آهيون).

دولت جا رانديگر – حصيدار ۽ اڳواڻ (Share Holders and Directors)

ٻئي پاسي گھڻ قومي ڪاروباري ادارن جي اڳواڻن جي ايوان (Board of Directors) جو معاوضو ٽن حصن تي مشتمل هوندو آهي:

پگھار (Salary) نقد انعام (Cash Incentives) جيڪو مقرر ڪاروباري هدف (Target) جي مد نظر، اداري جي اپت (Revenue) ۽ آمدني جي حساب سان ڏنو ويندو آهي. ڊگھي مدي واري حصيداري جو انعام (Long Term Equity Award)

ايپل (Apple Inc.) جي رڳو پنجن اعلى عملدار آفيسرن (Chief Executives) کي 2016 ۾، ڪُل 12 ڪروڙ ڊالرن جو معاوضو ڏنو ويو ۽ 2015 ۾ ساڳين عملدارن کي ڪُل 13 ڪروڙ ڊالرن جو معاوضو ڏنو ويو.

گوگل (Google)، آمريڪي انٽرنيٽ اجگر (Internet Giant) ۾ ڪل 57000 ملازم ڪم ڪن ٿا، جن مان اٽڪل 2250 ملازم وچين انتظاميه ۾ اچن ٿا جن مان هر هڪ جي سراسري پگھار ساليانو 125000 ڊالر آهي. ٻين جي، گھٽ ۾ گھٽ ساليانو سراسري پگھار، صرف 42000 ڊالر، في ملازم آهي. گوگل جو CEO 49 عرب ڊالرن جي ماليت (Net Worth) رکي ٿو.

آمريڪي ڪمپني، فيس بڪ (Face Book) ۾ 17000 ملازم ڪم ڪن ٿا، جنهن ۾ وچين انتظاميه جو مرتبو رکندڙ عملدارن جي سراري ساليانو پگھار 142000 ڊالر آهي. فيس بڪ جي (CEO) جي ماليت 59.4 عرب ڊالر آهي.

آمريڪي ڪمپني، مائڪروسافٽ (Microsoft) ۾ ڪل 114000 ملازم ڪم ڪن ٿا. جنهن مان اٽڪل 4700 ملازم وچين انتظاميه ۾ اچن ٿا، جن مان هر هڪ جي سراسري پگھار ساليانو 137000 ڊالر آهي. گھٽ ۾ گھٽ ساليانو سراسري پگھار، صرف 57000 ڊالر في ملازم آهي. مائڪروسافٽ جو باني بلگيٽس 89 عرب ڊالرن جي ماليت (Worth) رکي ٿو. هن اداري جي اثاثن جو ڪاٿو اٽڪل 193 عرب ڊالر لڳايو ويو آهي ۽ ساليانو منافعو 16 عرب ڊالر آهي.

آمريڪي اجگر ڪمپني والمارٽ (Walmart) ۾ ڪل 22 لک ملازم ڪم ڪن ٿا. وچين انتظاميه سان تعلق رکندڙ هر هڪ ملازم جي سراسري پگھار ساليانو 94000 ڊالر آهي. وال مارٽ اسٽورن (ريزڪي دوڪان) ۾ ڪم ڪندڙ لکين ملازم 10 ڊالر في ڪلاڪ جي حساب سان ڪم ڪن ٿا. وال مارٽ جو (CEO) 100 عرب ڊالرن جي ماليت (Net Worth) رکي ٿو. هن اداري جي اثاثن جو ڪاٿو اٽڪل 198 عرب ڊالر لڳايو ويو آهي ۽ ساليانو منافعو 13 عرب ڊالر آهي.

اهڙي ريت، گھڻ قومي ڪاروباري ادارن جهڙوڪ، جي پي مارگن (J P Morgan)، مڪڊونالڊ (McDonald)، فيڊيڪس (FedEx)، اميزان (Amazon)، آئي بي ايم (IBM)، ٽويوٽا موٽرس (Toyota Motors) وغيره سميت سمورن پيداواري (Production)، خدمتي (Services)، مالياتي (Financial) يا ٽئڪناليجي (Technological) ڪاروباري ادارن ۾ ڪم ڪندڙ ملازمن ۽ ادارن جي اعلى عملدارن جي ڪمائي جو سرمائيداري طريقي ڪار، انهن جي آمدني جي وچ ۾ وڇوٽي (Gap) ۽ اختيارن ۽ ذميوارين جي ورڇ (Distribution) جو طريقي ڪار لڳ ڀڳ، هڪٻئي سان هڪجھڙائي رکندڙ هوندو آهي.

ڪاروباري ادارن جون شاخون

ڪاروباري ادارن کي چئن مکيه قسمن ۾ ورهائي سگھجي ٿو:

پيداواري ڪاروباري ادارا (Production Enterprises): انهن ڪاروباري ادارن ۾ پيداواري عمل، شين جي طبعي، مقداري ۽ معياري وجود سان لاڳاپيل هجي ٿو. جهڙوڪ: دفاع، ٽيڪسٽائيل صنعت، کاڌو، آمدورفت، ڌاتو جي صنعت، اڏاوت، گھرو استعمال جي شين جي صنعت وغيره مالياتي ڪاروباري ادارا (Financial Enterprises) : ڪاروباري ادارن ۾ انهيءَ پيداواري عمل ۾، بينڪ (Bank)، تجريدي اثاثن جي صنعت (Equity Asset Management & Holdings)، اثاثن جي مٽا (Stock Exchange) واري صنعت وغيره اچي وڃن ٿا. خدمتي ڪاروباري ادارا (Services Enterprises): ڪاروباري ادارن جي ان پيداواري عمل ۾ صحت، تعليم، رابطن جي صنعت ۽ سماجي خدمت وارا ادارا وغيره اچي وڃن ٿا. ٽئڪناليجي ڪاروباري ادارا (Technological Enterprises): ڪمپيوٽر، انٽرنيٽ ،ڊجيٽل ٽئڪنالاجي ۽ خلائي ٽئڪنالاجي وغيره

پيداوار، ماليات، خدمت ۽ ٽئڪنالاجي

سمورن ڪاروباري اداران ۾ انساني جسماني ۽ شعوري پورهئي سان ئي پيداواري عمل ممڪن ٿئي ٿو ته جيئن انسان پنهنجي جيئڻ جو خوشحال سماجي نظام (Social System) قائم ڪري سگھي .ڪاروباري ادارن جوسرمائيداري طريقي ڪار، مٿي ٻڌايل سمورن ڪاروباري شاخن ۾، منفرد طريقي سان، پنهنجي معاشي استحصالي آمريت قائم ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿئي ٿو. انجا ڪارڻ هي آهن ته ڪاروباري ادارن جو سموريون شاخون هڪ ٻئي جي آڌار تي بيٺل هونديون آهن. يعني:

a) ڪاروباري ادارن ۾ پيداوار جو عمل، مالياتي ورڇ، خدمت ۽ ٽئڪنالاجي کانسواءِ ممڪن نه آهي. b) ماليات جي ورڇ جو تصور، پيداوار، خدمت ۽ ٽئڪنالاجي کانسواءِ ممڪن نه آهي. c) خدمت، پيداواري عمل جو اڻٽٽ انگ آهي جنهن سان ماليات ۽ ٽئڪنالاجي، جڙيل رهن ٿيون. d) ٽئڪنالاجي جي شموليت کانسواءِ ”پيداوار، خدمت ۽ ماليات“ جي گڏيل سماجي ڪاروباري ادارياتي نظام جي موجوده شڪل ممڪن نه آهي.

تنهن جي ڪري ڪاروباري ادارن جو سمورو نظام پيداوار، خدمت، ماليات ۽ ٽئڪنالاجي جي ميلاپ سان سماجي نظام جا معاشي بنياد (Economic Base) قائم ڪري ٿو. سرمائيداري، سماجي معاشي بنيادن ۾ الڳ الڳ طريقي جو، ”منظم ۽ منفرد“ استحصالي آمريت وارو غيرفطري سرشتو جوڙي ٿي، جنهن ۾:

I. ڪاروباري ادارن جي پيداواري عمل ۾، واڌو پورهئي ذريعي، واڌو پيداوار ۽ واڌو قدر جو استحصالي طريقي ڪار قائم ڪري ٿي. II. ڪاروباري ادارن ۾، مالياتي ورڇ جو غيرمنصفاڻو، اڻبرابري وارو نظام قائم ڪري ٿي، جنهن ۾ حصيدارن جي ٿورائي، نه صرف پيداواري عمل ۾ پيدا ٿيندڙ دولت تي قابض ٿي وڃي ٿي بلڪ پيداواري فيصلن تي به پنهنجي هڪ هٽي قائم ڪري ٿي.

III. خدمتن واري صنعت ۾ سرمائيداري نظرين کي لاڳو ڪري ٿي.