کدڙن جي حقن جي تحريڪ

عيسى ميمڻ

اسان جي آس پاس روزانو اهڙا ڪيترائي ماڻهو ڏسجن ٿا، جن تي اسان سنجيدگيءَ سان ڪڏهن غور ويچار نه ڪندا آهيون. يا ته اسان انهن تي ٽوڪ، ٺٺول ڪندا آهيون يا عام رواجي نظر سان انهن کي ڏسندا آهيون. انهيءَ مخلوق جي پنھنجي هڪ الڳ دنيا آهي، پنھنجو هڪ الڳ مزاج آهي، جن جي نالي ٻڌڻ سان پھريان اسان کان ”کِلَ“ نڪري وڃي ٿي، ٻيو ته ٺھيو پر ترقي پسند سياسي پارٽيون هجن يا مذهبي ڌريون، انهن کي هميشه نظرانداز ڪنديون رهيون آهن. اسان جو سماج باشعور ضررو ٿيو آهي، پر انهيءَ اڃا گهڻن معاملن ڏانھن سنجيدگيءَ جو رخ اختيار نه ڪيو آهي. خصوصن کدڙن ڏانھن ته ڪنهن جو ڪنھن به طرح سان ڪو سنجيده رويو نه رهيو آهي. ان ڪري پاڻ هڪ دفعو سماج جي نظرانداز ڪيل مخلوق کدڙن جي لاءِ هتي ڪجهه گذارشون سڀني ساڃاهه وند پڙهندڙن جي اڳيان رکجن ٿيون.

کدڙي جي معنى:

کدڙا نه صرف اسان جي سماج جو حصو آهن پر اهي اسان جي لاءِ ايترو ئي اهميت لهڻن ٿا جيترو عورت ۽ مرد.

کدڙن لاءِ ڪيترائي لفظ استعمال ٿين ٿا، جن ۾ کدڙا، خواجه سرا، خسرا، هيجڙا، زنخا، نامرد، فقير ۽ مورت وغيره، سڏجن ٿا. انگريزي ۾ ان کي Eunuch چون ٿا، جنھن جي معنى ٿيندي A man who has his testicals removed (جنھن جو جنسي عضوو موجود نه هجي) عربيءَ ۾ خنثى ۽ مخنث چون ٿا.

کدڙن جو تاريخي پسمنظر:

هي سماج جا اهي نظرانداز ڪردار آهن، جن کي سماج جو وڏو حصو قبول ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي. کدڙن جو جيتوڻيڪ ثقافتي ڏس ۾ پڻ اهم ڪردار آهي، جنھن ۾ رقص، موسيقي جي واڌ ويجهه ۾ کدڙن جو اهم حصو آهي. تاريخ ۾ جهاتي پائي ڏسجي ٿو ته هندو ڌرم ۾ کدڙن جي نمايان ۽ ڳڻپ جوڳي حيثيت رهي آهي. شِو جو هڪ روپ Aradha Nasrava به آهي جنھن جي معنى آهي اڌ مرد، اڌ عورت. ايران ۾ ماضيءَ ۾ کدڙن کي سندن بھادري ۽ طاقت سبب وڏي حيثيت هوندي هئي. گجرات جي ماڻهن ۾ عقيدو رهيو آهي ته ديوي رات جو Impotent ماڻهن وٽ اچي انهن کي خصي ٿيڻ جو حڪم ڏيندي آهي. اوائلي ڪرستان دؤر ۾ مرد خصي ڪرائڻ پنھنجي ثقافت ۽ مذهب جو دستور سمجهندا هئا. فرائجنس (Phrygens) پادري پاڻ کي خصي ڪرائيندا هئا تڏهن ئي انهن کي اها اهميت ملندي هئي. روم شھنشاهيت جي دؤر ۾ کدڙا تمام گهڻو اثر رسوخ رکندا هئا. جڏهن ته مصر ۾ Eunuch لفظ درٻاري آفيسرن لاءِ ڪتب ايندو هو. ڀلي اهو کدڙو هجي يا نه. مشھور چيني سياح Zhengtleجنھن ڏکڻ اوڀر ايشيا ۽ انڊين سمنڊن ۾ وڏيون ڪاميابيون حاصل ڪيون، اهو پڻ کدڙو هو. 1307ع ۾ علاؤ الدين خلجي جو خاص وزير ڪافور جيڪو بعد ۾ هڪ لک فوج جو سپهھ سالار ٿيو، اهو پڻ کدڙو هو. مغلن جي شاهي قلعن، توڙي حرمن جي حفاظت جو ڪم به کدڙن کان ورتو ويندو هو. جڏهن ته انهن جو درٻار ۾ اثر رسوخ به تمام گهڻو هو، جن کي معلم، شيخ ۽ ”خادم“ به سڏيو ويندو هو.

سنڌ ۾ کدڙن جي باضابطه شروعات امير خسرو جي چيلي گنگا رام ڪئي. هن جيڪي چيلا ٺاهيا، انهن کي سھاڳي فقير ڪري چوندا هئا جيڪي زنانا ڪپڙا اوڍيندا هئا.

کدڙن جا قسم: هن وقت پاڪستان ۾ پنج لک کدڙا رهن ٿا، جن جو سنڌ ۾ تعداد 80-هزار ٻڌايو پيو وڃي. انهن ۾ کدڙن جا ڪل ٽي قسم ڳڻيا پيا وڃن.

ڄائي ڄم کان وٺي کدڙا ٿين ٿا، جن جو جنسي عضوو سواءِ پيشاب ڪرڻ جي، ٻئي ڪم جو نه هوندو آهي. انهن ۾ ڪجهه مرد کدڙا ٿيندا آهن، جن جو جنسي عضوو معمولي هوندو آهي. ٻيو عورت کدڙا، تن جو به جنسي عضوو، مخصوص ٿيندو آهي.

ٻيا کدڙا اهي آهن جن کي وقت گذرڻ سان ڪا بيماري لڳي هجي، جيئن جسماني بيماريون، ماڻهوءَ جا جسماني عضوا خراب ڪنديون آهن، مثال پوليو، يا فالج وغيره جن سان عضون جي بيھڪ متاثر ٿيندي آهي. ايئن ئي جنسي به کوڙ بيماريون آهن جيڪي ڪنھن به وقت لڳي سگهن ٿيون. جنھنڪري جنسي عضوا متاثر ٿين ٿا.

ٽيان وري کدڙا اهي آهن جيڪي شوقيه طور تي پنھنجي جنسي عضوا ڪٽرائن ٿا. انهن ۾ وري اهي به آهن جيڪي مذهبي رسم طور تي عضوا وڍائن ٿا. ٻيا جيئن مغلن جي دؤر ۾ بادشاهه جي چوڻ تي (حرمن ۽ قلعن جي سنڀال لاءِ خصي هجڻ جي ضروري شرط سبب) خصي ڪرائيندا آهن. انهن ۾ ڪجهه وري جنسي لذت وٺڻ لاءِ پاڻ کي خصي ڪرائڻ ۾ خوشي محسوس ڪن ٿا ۽ پوءِ سڄي عمر هن دنيا ۾ رهن ٿا ۽ ڪجهه پاڻ کي خصي ڪرائي منافعي جو ڪاروبار به ڪن ٿا.

کدڙن جي سماجي حيثيت:

کدڙن کي عام طور تي زرعي سماج ۾ يا پوئتي پيل سماج ۾ خصوصن سٺي نگاهه سان نه ٿو ڏٺو وڃي. مذهبي ڌريون به ڪنھن به طرح سان کدڙن کي پنھنجو سمجهڻ يا انهن کي برابر يا مناسب عزت يا حيثيت ڏيڻ لاءِ ڪو سٺو رويو اختيار نه ٿيون ڪن. جڏهن ته سياسي پارٽيون به پنھنجي منشور ۾ عورتن جي حقن لاءِ ته طمطراق سان ذڪر ڪن ٿيون ۽ انهن کي فخر سان پنھنجي پروگرام ۾ آڻن ٿيون پر هنن جي منشور ۾ کدڙن جي حقن تي ڳالهائڻ، انهن کي پروگرام ۾ شريڪ ڪرائڻ لاءِ ڪابه مناسب پيش رفت ڪندي نظر نه ٿيون اچن. جڏهن ته اين جي اوز وٽ به کدڙن لاءِ ڪابه مناسب جڳهه نه آهي.

جڏهن ته سرڪاري سطح تي به کدڙن جي عزت افزائي، انهن جي حقن کي قبول ڪرڻ لاءِ ڪوبه منصوبو موجود نه آهي. نتيجي طور تي، سماج جو عام ماڻهو توڙي پڙهيل لکيل به انهن کي خاص اهميت ڏيڻ لاءِ تيار نه آهي. اڃان به حيرت جو مقام آهي ته هڪ کاٻي ڌر جي پارٽي جو هڪ پڙهيل لکيل سياسي ڪارڪن جڏهن کدڙن جي حقن ۽ اهميت تي لکڻ شروع ڪيو هو ته ان پارٽيءَ ان کي فحاشي پکيڙڻ جي الزام ۾ خارج ڪري ڇڏيو هو. جڏهن سماج ۾ کدڙن سان هيٺين کان مٿين سطح تائين اهڙي قسم جا رويا موجود هجن ته انهن جو سماجي رتبو بحال ٿيڻ، يا سماجي حيثيت ۽ عزت ڏيڻ ممڪن نظر نه ٿي اچي. جنھن ڪري سماج جون اڪثر نظرون انهن کي جنسي لذت، ٽوڪ ٺٺول ۽ مزاح لاءِ استعمال ڪندي نظر اچن ٿيون، جنھن ڪري هي سماج جو ڏتـڙيل/۽ نظرانداز ڪيل حلقو آهي.

چيف جسٽس سپريم ڪورٽ آف پاڪستان افتخار محمد چوڌري جي سربراهيءَ ۾ جسٽس چوڌري اعجاز ۽ جسٽس شاهد صديقي تي مشتمل بئنچ خواجا سرائن کي رجسٽر ڪرڻ جو حڪم ڏنو ۽ هاڻي به هاءِ ڪورٽ 2017ع ۾ ٿيندڙ آدمشماريءَ ۾ انهن جي الڳ سڃاڻپ جو خانو رکڻ جو حڪم ڏنو آهي ۽ انهن جو ڪارڊ ٺاهڻ ۾ پڻ خانو ڏنو ويو آهي، جيڪو پڻ ڪنھن حد تائين خوش آئنده عمل آهي.

کدڙن جي روزگار جا ذريعا:

کدڙن وٽ روزگار جا اڪثر ڪري هي ذريعا هوندا آهن.

رقص: رقص سنڌي ثقافت جو اهم جز آهي، مُھين جي دڙي مان ناچڻيءَ جي مليل مورتي ثابت ڪري ٿي ته سنڌ ناچ جي معاملي ۾ امير رهي آهي. ثقافتي ڏس ۾ ناچ اهم حيثيت والاري ٿو. پر مذهبي بندشن سبب. هن وقت ناچ ڪندڙ مرد توڙي عورت سماج ۾ خاص اهميت نه ٿا رکن. تنھن باوجود به ناچ جي پالنا پرورش هڪ بازار حسن ۾ ٿئي ٿي ۽ ٻيو کدڙن جي مڙهين ۾. کدڙا نسل درنسل ناچ جي رکوالي ڪن ٿا ته ان مان پنھنجو روزگار ڪري پيٽ گذر به ڪن ٿا. خاص ڪري شادين ۽ ٻين خوشيءَ جي موقعن تي کدڙا ناچ ڪري ناڻو ڪمائين ٿا.

موسيقي: موسيقي انساني روح جي غذا رهي آهي، مھين جي دڙي کان وٺي اڄ تائين موسيقي جي هڪ زبردست تاريخ رهي آهي .پر کدڙن جي موسيقي جي ڏس ۾ هڪ پنھنجو انداز رهيو آهي. ناچ ۽ موسيقي گڏوگڏ، سفر ڪن ٿا. کدڙن جي روزگار جي ذريعن مان موسيقي به اهم آهي.

جنسي ڌنڌو: روزگار بنيادي طور تي ٽن قسمن جو آهي؛ 1. جسماني، 2. ذهني ۽ 3. جنسي.

جتي سرمائيداريءَ جي ترقيءَ سان، جسماني ۽ ذهني پورهئي کي قبوليت ۽ اهميت ملي آهي ته اتي جنسي پورهئي کي دنيا جي مختلف ملڪن اجازت به ڏئي ڇڏي آهي ته اتي جنسي پورهيو ڪرڻ عيب تصور نه ٿو ڪيو وڃي. پر اسان جھڙن پوئتي پيل سماجن ۾ اڃان تائين جنسي پورهئي کي نه قبوليت ملي آهي نه اجازت ملي آهي ۽ نه وري گهربل عزت ملي آهي، جنھن ڪري هي پروهيو ڪندڙ سماج ۾ سٺي نگاهه سان نه ٿو ڏٺو وڃي. کدڙن ۾ هي جنسي پورهيو عام ڏٺو وڃي ٿو. خاص ڪري خوبصورت کدڙا ته هن معاملي ۾ خاص سڃاڻپ رکن ٿا.

پنڻ: جڏهن ته ڪجهه کدڙا پنڻ جو عمل ڪندي به ڏٺا ويا آهن، جنھن سان انهن جي پيٽ گذر جو مسئلو حل ٿئي ٿو. کدڙن جي پنڻ جو هڪ پنھنجو منفرد انداز ٿئي ٿو جنھن سان چڱو خاصو پئسو ڪمائي وٺن ٿا.

آخر ڇا ٿيڻ گهرجي؟

سڀ کان پهريون ڪم اهو ڪرڻ گهرجي ته کدڙن کي مرد، عورت جي برابر سماجي حيثيت ۽ اهميت ڏيڻ لاءِ سرڪاري ۽ غير سرڪاري سطح تي ڪردار ادا ڪرڻ جي ضرورت آهي. خصوصن سياسي پارٽين کي کدڙن جي حقن کي منشور ۽ آئين ۾ شامل ڪري انهن لاءِ عملي طور تي جدوجھد ڪرڻ گهرجي.

کدڙن جي تعليم لاءِ خاص طور تي بندوبست ڪرڻ لاءِ اپاءَ وٺڻ گهرجن، جنھن سان نه صرف انهن جي روزگار لاءِ دروازا کلندا پر انهن ۾ شعور به ايندو جنھن سان هي سماج جا ڪارگر فرد ثابت ٿي سگهن ٿا.

انفرادي طور تي سکر جي کدڙي صنم فقير کدڙن جي ڪمپيوٽر جي سکيا لاءِ سينٽر قائم ڪيو آهي. اهڙي طريقي سان هنن جي لاءِ وسيع ترين سکيا جا سينٽر پڻ قائم ڪيا وڃن.

موسيقي ۽ ناچ کدڙن جو پسنديده مشغلو آهي، ان ڪري انهن جي موسيقي ۽ ناچ لاءِ باضابطه ڪلب/ اسڪول ۽ سينٽر کولي ڏنا وڃن ته جيئن موسيقي ۽ ناچ کي هٿي ملي به سگهي جيڪي ثقافت جو اهم جز آهن ته ٻين کدڙن جي روزگار جو بندوبست ٿي پوي.

جنسي طور تي پورهيو ڪرڻ دنيا ۾ عام آهي، جھڙي طرح ذهني ۽ جسماني پورهيو آهي پر اسان جھڙن سماجن ۾ ان پورهئي جي اجازت نه سماجي طور تي ملي آهي نه سرڪاري طور تي. ان ڪري في الحال ان کي قانوني بنائڻ تائين، انهن جي اهڙي عمل سان ايڊز ۽ ٻيون سماجي برائيون جنم وٺن ٿيون. انهن بيمارين کي روڪڻ لاءِ ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي.

کدڙن کي سياسي، سماجي، ادبي ۽ ثقافتي سرگرمين ۾ شامل ڪرڻ گهرجي. جھڙي طرح سان عورتن جي حقن جي ڳالهه ٿئي ٿي، تھڙي طرح کدڙن جي حقن لاءِ ڳالهائڻ، انهن کي جدوجھد ۽ شامل ڪرڻ جي لاءِ ڪوششون وٺڻ گهرجن.

نصاب ۾ کدڙن جي حقن، انهن جي تاريخ ۽ سماجي رُتبي وڌائڻ جھڙا سبق شامل ڪرڻ گهرجن ته جيئن نئين نسل ۾ انهن کي پنھنجو حصو سمجهڻ جھڙو رجحان پيدا ٿئي.

مذهبي عالمن کي به مذهبي جلسن، خطبن ۽ پروگرامن ۾ کدڙن جي حوالي سان سماجي روين جي نندا ڪرڻ لاءِ ڪوششون وٺڻ جي ضرورت آهي.

2006ع ۾ ڀارتي رياست پٽنا ۾ ميونسپل ڪارپوريشن کدڙن جي مدد سان ميونسپل ٽيڪسز جي وصولي ڪئي هئي جنھن ۾ کدڙا قرضيءَ جي در تي وڃي تيستائين دهل وڄائيندا رهيا، جيستائين اهي ٽيڪسز ادا نه ڪندا هئا. اهڙي طرح سان هتي پڻ انهن جي مزاج ۽ اهليت تحت روزگار جا ذريعا پيدا ڪرڻ گهرجن، جيئن معاشي طور تي اهي پاڻ ڀرا ٿي سگهن.