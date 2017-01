ٿر جي ثقافتي نسل ڪشي بند ڪيو

اسد لطيف پليجو

ملڪ جي واحد هندو اڪثريت واري ضلعي ٿرپارڪر ۾ جتي اڄ تائين رياست هڪڙي به يونيورسٽي ناهي قائم ڪئي، اتي هاڻي گوڙاڻو ڊيم ۽ مدرسن جي وڌندڙ سرشتي وارو تحفو ڏنو وڃي پيو، جنهن سان ٿر جي قديم ماڻهن کي هن مقامي لوڪ گيت جيان ”سنڌڙي ري مارڳي، اڏتي جائي کيه“

ثقافتي نسل ڪشي جي منهن ۾ ڌڪيو پيو وڃي

2007ع ۾ اقوام متحده UN، اصلوڪن رهاڪن جي حقن جي پڌرنامي Declaration on the Right Of Indigenous Peoples جو ٺهراءَ بحال ڪندي ثقافتي نسل ڪشي کي سنگين ڏوهه ڄاڻايو:

”انهن عملن ۽ بنيادي ڍانچي کي ڊاهڻ يا رد ڪرڻ جنهن سان گروهه يا قوم پنهنجو بقاءَ برقرار رکي سگهي، اهي رياستون جيڪي ڪنهن قوم جي ثقافتي نسل ڪشي کي سرانجام ڏين ٿيون، اهي ان قوم جا سياسي ۽ سماجي ادارا تباهه ۽ برباد ڪري ڇڏين ٿيون، سندن زمينن تي قبضا ڪيا ويندا آهن، سڄي عوام کي زبردستي لڏايو ويندو آهي، ۽ سندن نقل ۽ حرڪت تي روڪ لڳائي ويندي آهي، متاثر گروهه يا قوم جي ٻولين، روحاني، عملن، ثقافت، رسم ۽ ريت رواجن تي عمل ڪرڻ تي پابندي لڳائي ويندي آهي“

اهڙي ريت طرقي يافته دنيا مان ڪينيڊا جو پڻ مثال ملي ٿو، جنهن اقوام متحده جي مٿي ڄاڻايل اصلوڪن رهاڪن جي حقن جي پڌرنامي تي عمل درآمد ٿيندي (ٿر جيان ئي) سندن اصلوڪن رهاڪن کي قانوني تحفظ فراهم ڪيو.

ڪينيڊا جي حق، سچ ۽ تدارڪ جي ڪميشن Truth & Reconciliation Commission اهو بينظير قانوني تحفظ ڏنو، جنهن بابت مکيه تفصيل ڏجن ٿا:

15 ڊسمبر 2015ع دنيا جي مظلوم، اصلوڪن ۽ حقيقي رهاڪن جي لاءِ هڪ تاريخ ساز ڏينهن جي حيثيت رکي ٿو، انهيءَ ڏينهن ڪينيڊا ۾ رهندڙ اصلوڪن رهاڪن جهڙوڪ ميتيس، عنيوت ۽ ٻين مقامي قومن سان ٿيل تاريخي ثقافتي نسل ڪشي تي ٻڌل هڪ تاريخي رپورٽ پڌري ٿي، اها ثقافتي نسل ڪشي ڏيڍ صدي تائين (1840ع کان 1990ع) هڪ منظم طريقي سان حڪومتي پاليسي تحت قديم رهاڪن لاءِ خاص قائم ڪيل مڪتبن ۽ اسڪولن ۾ ڪئي وئي.

حصو پهريون- حق ۽ سچ

ان رپورٽ، اسڪول ۾ ٿيندڙ ثقافتي نسل ڪشيءَ جو ذميوار، ڪينيڊا جي باني وزيراعظم سرجان ميڪڊانلڊ ۽ عيسائي چرچ جي پادرين جي ناپاڪ اتحاد کي ٺهرايو آهي.

اهي اسڪول 1840ع ۾ يورپ مان آيل ڌارين سرمائيدارن ۽ سندن پٽا ڀائي عيسائي چرچ جي پادرين طرفان قائم ڪيا ويا ته جيئن اصلوڪن رهاڪن جي ٻارن جي هڪڙي مخصوص پرورش ڪري کين بنيادي حقن تان دستبردار ڪري سگهجي، نتيجي ۾ ڌارين سندن ٻيلن، ٻوٽن، ندين ۽ روزگار تي آساني سان قبضو ڪري ورتو.

ان ساڳئي ريت سرمائيدار لڏي ۽ مذهبي پيشواهن ٿر جي اصلوڪن رهاڪن جي ثقافتي نسل ڪشي لاءِ پورو بندوبست ڪيو آهي.

ڪينيڊا جو هاڻوڪو وزيراعطم جسٽن ٽروڊو ان رپورٽ کي قبول ڪندي سرڪار طرفان انهن اصلوڪن قومن سان ٿيندڙ ظلمن جي پڻ معافي ورتي ۽ عيسائين جي پوپ کي به چرچ جي پاران سندن ڪردار تي معافي وٺڻ جي آڇ ڪئي.

هن ڪميشن هڪ نئين تاريخ جو بنياد وڌو آهي، جنهن جا مستقبل ۾ نتيجا دنيا جي هيڻن قومن لاءِ يقينن فيصلا ڪُن ثابت ٿيندا، ڇاڪاڻ ته ان کان اڳ اصلوڪن رهاڪن سان، جيئن ته آمريڪا جي ريڊ انڊين، آسٽريليا جي ابور جني ۽ نيوزيلينڊ جي مائوري، سان ٿيندڙ ثقافتي يلغار کي ڪڏهن به جنسي يا جسماني نسل ڪشي جي برابر نه سمجهيو ويو هو، پر ان پڌرنامي کانپوءِ دنيا جي ڪا به پاليسي جيڪا ڪنهن به قوم يا فرد جي قوم، نسل، ذات، پات، رنگ، ٻولي، مذهب يا ثقافتي فرق جي بنياد تي برتري جي حمايت ڪري اها غير انساني، غير اخلاقي، غير سائنسي، غير مهذب، آئين ۽ انصاف جي برخلاف، نسل پرست، غيرقانوني ۽ سماجي طرح انصاف تي ٻڌل ناهي.

حصو ٻيو: ملڪ ۾ سياسي محرڪا ۽ اثر

اهو بين الاقوامي پڌرنامو ٿر سميت ملڪ جي سموري عوام کي قانوني تحفظ ڏئي ٿو، پر ان جي باوجود اسان جو حڪمران طبقو هن قانون جي اصل روح مطابق عمل ڪرڻ کان قاصر آهي، ڇاڪاڻ ته ان پڌرنامي جي شقن تي عمل ڪرڻ سان ملڪ جي اندر پيدا ٿيندڙ حق ۽ خودمختياري جي تحريڪن کي تقويت ملندي، جنهن جو تازو مثال گوڙاڻو ڊيم جي خلاف گڏيل سياسي پارٽين جي تحريڪ ۽ لانگ مارچ آهي.

CPEC توڻي ٿرڪول پروجيڪٽ جي ڪاميابي لاءِ ضروري آهي ته ملڪ ۾ امن، ڀائيچاري، سهپ ۽ رواداري کي جاءِ ڏني وڃي ۽ ون يونٽ جهڙي قهري ڪوٽ کي ٻيهر دهرايو نه وڃي، هڪڙو اهڙو دور جنهن بابت قومي شاعر شيخ اياز لکيو، ”سنڌي اسڪولن ۾ سنڌي ٻولي پڙهائڻ بند ڪئي وئي ۽ ماڻهن اهو محسوس ڪيو ته پاڪستان ۾ اسلام جي نالي تي سندن قومي شناخت کانئن کسي پئي وڃي، جيڪو ريڊ انڊين سان ٿيو اهو ساڳيو سلوڪ ساڻن ٿي رهيو آهي“.

اقوام متحده جي، اصلوڪن رهاڪن جي حقن جي پڌرنامي جي روح تحت هيٺ ڄاڻايل تجويزن تي عمل ڪري ملڪ جي ميگا ترقياتي پروجيڪٽن ۾ وڌيڪ بهتر نتيجا حاصل ڪري سگهجن ٿا.

اصلوڪن رهاڪن جي تهذيب ۽ ٻولين کي قومي ٻولي جو درجو ڏنو وڃي ته جيئن بُهلي شاهه، سچل سرمست، شاهه عبداللطيف، مير گل خان نصير، خوشحال خان خٽڪ جي ٻولين سنڌي، سرائيڪي، ڍاٺڪي پشتو، بلوچي کي محفوظ ڪري ۽ اڳتي آڻي ترقي وٺائي سگهجي.

جيئن ته 18 هين آئيني ترميم کانپوءِ تعليمي بورڊن جا اختيار صوبن حوالي ڪيا ويا آهن، تنهن ڪري هي تعليمي سڌارا آڻڻ جو به هڪ سنهرو موقعو آهي، ”خطي ۾ ترقي“ ۾ اصلوڪن قومن جي ڪردار کي تدريسي نصاب جو لازمي حصو بڻايو وڃي ته جيئن شاگردن ۾ گڏيل ثقافتي سمجهه ۽ هڪٻئي جي احترام جو جذبو پيدا ڪري سگهجي. ڀڳت سنگهه، هوش محمد شيدي، ”ڊاڪٽر عبدالسلام (نوبل انعام کٽيندڙ)“، دولهه درياهه خان، باچا خان، هيمون ڪالاڻي جهڙن عظيم ماڻهن جي تاريخي قربانين جي باري ۾ ڄاڻ حاصل ٿئي.

قديم تاريخ ۽ ورثي، ثقافتي قدرن ۽ يادگيرين کي ملڪ جي قومي ورثي ۽ تاريخ جو حصو بڻائڻ لاءِ قومي پاليسين، معيار ۽ ڪم جي طريقيڪار ۾ بدلاءُ ڪرڻو پوندو.

اهي سڀ مذهب ۽ عقيدا جهڙوڪ هندو،سک، جين وغيرهه جن جا روحاني قدر هن مهراڻ جي تهذيب ۾ پيدا ٿيا ۽ انهن جي ارتقا ٿي، انهن سڀني کي آئين جي آرٽيڪل 20 (عقيدن جي آزادي) تحت سئو موٽو ڪيس نمبر 1/ 2014ع ۾ ڏنل سپريم ڪورٽ جي حڪم مطابق ڀرپور نموني سان نه صرف اڳتي آڻڻ لاءِ همٿايو وڃي پر انهن جي ترقي لاءِ پڻ ڪوششون ورتيون وڃن.

سڀني اسڪولن، ڪاليجن ۽ مذهبي ادارن يا مدرسن ۾ پڙهائي ويندڙ تعليمي نصاب جي چڱي طرح ڇنڊڇاڻ ٿيڻ کپي، جيڪو به خطي جي ثقافتي شناخت کي بگاڙي ان جي غلط تشريح ڪندو هجي يا ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو هجي ان کي پڌرو ڪري سگهجي. اهو تمام اهم ۽ ضروري ان لاءِ به آهي ڇو جو اهڙي قسم جي ڪا به ڪوشش جيڪا سنڌو ماٿري جي تهذيب جي سهپ ۽ رواداري واري ميراث جي احساس کي بگاڙي اها انتهاپسند سوچ لاءِ ميدان تيار ڪندي.

نوبل انعام کٽيندڙ ماهر معاشيات ڊاڪٽر امرتا سين جي چوڻ موجب ”حقيقي ترقي روڊ رستا ۽ ڊيم نه پر فڪر ۽ سوچ جي آزادي جي تحفظ ڪرڻ کي چئبو آهي، تنهن ڪري ٿرپارڪر ۾ هنگامي بنيادن تي ڪم ڪري فورن قومي يونيورسٽين جو قيام ڪيو وڃي. اهڙي ريت ماڻهو سندن ابن ڏاڏن جي پنهنجي قومي ورثي جي حفاظت لاءِ ڪيل عظيم تاريخي جدوجهد بابت ڄاڻ ڏني ويندي ته جيئن مسڪين جهان خان کوسي ۽ مائي ڀاڳي جهڙن هيرن کي ورلي جياري سگهجي.

ملڪ جي تمام گهڻي اڪثريت قوم لاءِ ڪيل ننڍن صوبن جي تاريخي جدوجهد جي باري ۾ اڻ ڄاڻ آهي، جنهن جا معاشري لاءِ سنگين نتيجا نڪري سگهن ٿا، اهو عمل عوام ۾ سخت تعصب ۽ بيچيني پيدا ڪرڻ جو بنيادي محرڪ طور ڪم ڪري ٿو ۽ ننڍن صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾ بي اعتمادي جي فزا کي فروغ ڏئي ٿو.

”تاريخ“ مفاهمت جي راهه ۾ تمام گهڻو اهم ڪردار ادا ڪري ٿي. اسان کي پنهنجي ماضي ۾ ڪالاباغ ڊيم، ٿل ڪينال، سنڌيءَ ۾ ووٽر لسٽون ۽ سنڌ جي زمين جي نيلامي جي خلاف ڪيل شاندار جدوجهد طرف ڌيان ڇڪائڻ کپي، ان مان سکيل سبق يقينن اسان کي شيخ اياز جو خوبصورت تصور ڪيل ٿر موٽائي ڏيندو.

”مٺيءَ تي جيئن باک ڦٽي ٿي، ڀٽ ڀٽ آ ڳاڙهي گل گلاب جان، هن ڌرتي جي خواب جان“

آخر ۾ هر ان عمل جي مذمت ڪجي جيڪو، حقيقي قومن جي ثقافت تي نام نهاد قومي مفادن کي ترجيح ڏي ٿو، جنهن جو مثال ”ڀاوي جو تڙ“ جون زمينون بلڊوز ڪري ٿر جي ڌڻين کي سندن وطن نيڪالي ڏيڻ آهي.